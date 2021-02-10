Троє поліцейських побили фермерів на Харківщині, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Троє поліцейських на Харківщині побили фермерів і наділи на них наручники. Прокуратура розслідує факт перевищення повноважень співробітниками правоохоронних органів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що троє співробітників полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, у складі групи швидкого реагування на службовому автомобілі "Шкода-октавія", здійснювали 09.09.2020 патрулювання Сахновщинського району області, тобто перебували на службі при виконанні своїх службових обов'язків.
"Під час патрулювання вони виявили в полі поблизу с. Дар-Надежда Сахновщинського району області комбайн та трактор з причепом, біля яких були чоловіки, які займалися ремонтом комбайна. Працівники поліції висунули чоловікам необґрунтовану вимогу щодо надання документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку та транспортні засоби. На вказану вимогу чоловіки повідомили, що документи перебувають за місцем мешкання останніх та їх на вимогу працівників поліції привезе батько. Після цього чоловіки продовжили виконувати ремонтні роботи на комбайні, а співробітники поліції без будь-яких на те підстав нанесли чоловікам удари руками та ногами по тулубу, чим спричинили останнім фізичного болю, а також застосували до чоловіків спеціальний засіб "кайданки", обмеживши свободу пересування потерпілих, чим принизили та образили їх особисту гідність", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Такого майдана как был, больше в Украине не будет. И не думайте , что "на верху" сидят дураки.
Поэтому мусора и против легализации оружия.
якби тим фєрмєрам вдалося б вбити мусарів, то сиділи б ті фєрмєри в тюрьми до скінчення віку - це в найкращому випадку! а скоріш за все, аваков повбивав би їх!
Там смайлики стоят - а значит это шутка. Ты думаешь я ничего не знаю? Вон Стерненко уже зарезал аваковскую титушку, так тот из кожи вон лезет, что бы посадить активиста.
Подія сталася у вересні 2013 року в одному з хостелів у місті Дніпрі. Громадянин Хорватії знаходився у кімнаті разом з 36-річною вагітною українкою. Раптово між ними виникла сварка, в результаті якої чоловік наніс потерпілій численні удари по голові. Від одержаних травм жінка померла, а зловмисник з місця злочину зник.
Вироком Окружного суду м. Спліт чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.1,2 та 4 ст.111 Кримінального кодексу Республіки Хорватія (вбивство з обтяжуючими обставинами) та призначено покарання у вигляді 35 років позбавлення волі.Такие приговоры должны быть для бандитов.
Ещё вапрсосы?
Откуда ты, мудило, знаешь маршрут их патрулирования?
Ты, придурок, не допускаешь мысли, что они могли с дороги увидеть комбайн в поле и подъехать, заинтересовавшись?
Такие как ты - малообразованные и агрессивные люди, всегда имеют собственное мнение по ЛЮБОМУ вопросу - короновирус, компетенция гаагского трибунала или зачем Иван Топорыжкин пошёл на болото. При этом нихрена не зная ПО СУТИ - всегда уверены в собственной стопроцентной правоте.
Ты, гавелдык многомудрый, не слыхал про случаи, когда на засеянные фермерами поля наезжали левые бригады, косили и вывозили чужой урожай?
Вот например чтобы избежать ЭТОГО были нужны полицаям документы на землю.
Усёк, придурошный?
Что комбайн делал НА ПУСТОМ ПОЛЕ?
коли вони усвідомлять, що будут потрапляти на ті самі зони, на які запроторили інших бандюків, вони моментально стануть чесними поліцейськими
Розкажу випадок у США з громадянином України, нелегально перебувавшого у США десять років за туристичною двотижневою візою. Зупинили поліцейські під час купівлі спиртного в неблагополучному районі одного з міст США. При обшуку знайшли ніж. Основні вимоги - назвати декілька цифр страхового полісу і вказати адресу проживання. Посадивши в свою машину, підїхали до вказаної адреси, переконались, що "клієнт" дійсно тут проживає, так як відкрив двері названої квартири, поїхали далі патрулювати. Ні погроз, ні кайданок, ні протоколів.