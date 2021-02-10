Троє поліцейських побили фермерів на Харківщині, - прокуратура. ФОТО

Троє поліцейських на Харківщині побили фермерів і наділи на них наручники. Прокуратура розслідує факт перевищення повноважень співробітниками правоохоронних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє співробітників полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, у складі групи швидкого реагування на службовому автомобілі "Шкода-октавія", здійснювали 09.09.2020 патрулювання Сахновщинського району області, тобто перебували на службі при виконанні своїх службових обов'язків.

"Під час патрулювання вони виявили в полі поблизу с. Дар-Надежда Сахновщинського району області комбайн та трактор з причепом, біля яких були чоловіки, які займалися ремонтом комбайна. Працівники поліції висунули чоловікам необґрунтовану вимогу щодо надання документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку та транспортні засоби. На вказану вимогу чоловіки повідомили, що документи перебувають за місцем мешкання останніх та їх на вимогу працівників поліції привезе батько. Після цього чоловіки продовжили виконувати ремонтні роботи на комбайні, а співробітники поліції без будь-яких на те підстав нанесли чоловікам удари руками та ногами по тулубу, чим спричинили останнім фізичного болю, а також застосували до чоловіків спеціальний засіб "кайданки", обмеживши свободу пересування потерпілих, чим принизили та образили їх особисту гідність", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.