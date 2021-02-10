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ЖЕК (13) Київ (8135) Кличко (2115) снігопад (196)

"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Курйози

Кияни помітили, як співробітники ЖЕКу чистять сніг на Дніпровській набережній лопатами, зробленими з табличок, які встановлювали на відкритих мером Києва Віталієм Кличком спортивних майданчиках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Безкоштовний спорт доступний кожному: у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка 01

Зазначимо, що в Києві вже кілька років встановлюють спортмайданчики "StreetWorkout" за міською програмою "Безкоштовний спорт доступний кожному".

Безкоштовний спорт доступний кожному: у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Безкоштовний спорт доступний кожному: у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка 03

Нагадаємо, що третій день у Києві йде сильний снігопад, який супроводжується морозом і вітром. У місті введено оперативний стан для громадського транспорту.

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Топ коментарі
+7
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 7215
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10.02.2021 11:55
+5
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 1963
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10.02.2021 12:25
+3
Майданчики обладнані в багатьох дворах, в т.ч. в моєму, часто помічаю не лише молодь, а й людей старшого покоління, що виконують на них вправи. До чого тут "обіцянки"?
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10.02.2021 15:51
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Новий вид спорту від Кличка. Бери побільше, кидай подалі. "Безкоштовний спорт доступний кожному": в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличка - Цензор.НЕТ 6225
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10.02.2021 11:48 Відповісти
пока летит - отдыхай "Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 4439
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10.02.2021 12:18 Відповісти
Ну хоч на щось згодилися ці обіцянки.
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10.02.2021 11:51 Відповісти
Майданчики обладнані в багатьох дворах, в т.ч. в моєму, часто помічаю не лише молодь, а й людей старшого покоління, що виконують на них вправи. До чого тут "обіцянки"?
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10.02.2021 15:51 Відповісти
Аналогично. Сам занимаюсь.
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10.02.2021 15:57 Відповісти
100% - Лопатой нужно заехать по хлебалу ее хазяину
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10.02.2021 17:29 Відповісти
Які обіцянки? Этих площадок уже тьма по Киеву. Хорошая и правильная тема.
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10.02.2021 15:56 Відповісти
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 7215
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10.02.2021 11:55 Відповісти
Тю. Во Львове вобще никак не чистят.

Там Садовой сам с совочком вышел в снегу колупаться на камеру. "Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 9199
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10.02.2021 12:19 Відповісти
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 9731
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10.02.2021 12:27 Відповісти
Брешеш...Дороги у Львові відносно чисті...Тротуари деякі нечищені...Але ситуація в рази краща ніж у Києві...
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10.02.2021 12:30 Відповісти
Дороги в Киеве тоже чистые, если не считать полосу, которая используется для стоянки автомобилей. Сегодня видел технику и на тротуарах. Где такой нет, чистят лопатами. Что не так в Киеве? Во дворах снега дофига - это да.
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10.02.2021 16:01 Відповісти
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 1963
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10.02.2021 12:25 Відповісти
Новость о том, что ктото спёр табличку?
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10.02.2021 12:36 Відповісти
Правильное применение агитматериалов!
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10.02.2021 12:50 Відповісти
 
 