Автобус, два легковики і чотири вантажівки зіткнулися на Вінниччині, постраждалих немає, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
На трасі під Вінницею сталася масштабна ДТП за участю автобуса, двох легковиків і чотирьох вантажівок. Постраждалих немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Департамент комунікації Національної поліції.
"Сьогодні, 10 лютого, близько 8:00 ранку на автодорозі державного значення М12, поблизу села Лукашівка Якушинецької територіальної громади, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення, чотирьох вантажних автомобілів і двох легковиків. В результаті аварії ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють патрульні поліцейські. Вони забезпечують безпеку дорожнього руху і складають адміністративні матеріали за фактом ДТП.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Eugen Damm
показати весь коментар11.02.2021 07:21 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...