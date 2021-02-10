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Автобус, два легковики і чотири вантажівки зіткнулися на Вінниччині, постраждалих немає, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На трасі під Вінницею сталася масштабна ДТП за участю автобуса, двох легковиків і чотирьох вантажівок. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Департамент  комунікації Національної поліції.

"Сьогодні, 10 лютого, близько 8:00 ранку на автодорозі державного значення М12, поблизу села Лукашівка Якушинецької територіальної громади, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення, чотирьох вантажних автомобілів і двох легковиків. В результаті аварії ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють патрульні поліцейські. Вони забезпечують безпеку дорожнього руху і складають адміністративні матеріали за фактом ДТП.

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Автобус, два легковики і чотири вантажівки зіткнулися на Вінниччині, постраждалих немає, - Нацполіція 01
Автобус, два легковики і чотири вантажівки зіткнулися на Вінниччині, постраждалих немає, - Нацполіція 02
Автобус, два легковики і чотири вантажівки зіткнулися на Вінниччині, постраждалих немає, - Нацполіція 03

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"на Виннитчине" - а где же "т" в названии Винница?
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11.02.2021 07:21 Відповісти
 
 