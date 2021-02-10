УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12882 відвідувача онлайн
Новини Фото Події
4 968 6
банки (949) розтрата (163) СБУ (10002)

Ексглава правління одного з банків підозрюється в розтраті 22 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру ексголові правління одного з комерційних банків у розтраті мільйонів гривень вкладників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що топменеджер банку розробив протиправну схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва. Зловмисник витратив гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов’язаних з банком компаній.

Співробітники СБ України задокументували, що дії фігуранта завдали вкладникам банку збитки на понад 22 млн грн.

Наразі за місцем проживання ексголови Правління йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Протитанкові гранати і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон найманців РФ. ФОТОрепортаж

Ексглава правління одного з банків підозрюється в розтраті 22 млн грн, - СБУ 01
Ексглава правління одного з банків підозрюється в розтраті 22 млн грн, - СБУ 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неужель Игорь Валерич погорел? Экс-глава правления одного из банков подозревается в растрате 22 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5973
показати весь коментар
10.02.2021 15:16 Відповісти
Это ему на сигареты не хватало.
показати весь коментар
10.02.2021 15:30 Відповісти
там как подоражало та при зеленых - жуть)))
показати весь коментар
10.02.2021 15:31 Відповісти
как только закон об СБУ в парламенте - начали показывать работу - смешно
показати весь коментар
10.02.2021 15:30 Відповісти
Фигня какая-то, может он спешил и забыл, с кем не бывает массы для расстрела тогда как террористы подченили для оформления собственного протокол, теперь Русь не русская и Украина преступная,
показати весь коментар
10.02.2021 17:35 Відповісти
Они просто часто тонут...
показати весь коментар
10.02.2021 17:36 Відповісти
 
 