Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр. ФОТОрепортаж

Відповідно до планів міжнародного військового співробітництва район проведення операції Об'єднаних сил відвідала спільна делегація Генерального командування Збройних сил Республіки Польща та представники спільної литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, під час брифінгу командир ОТУ "Північ" полковник Володимир Горбатюк "ознайомив делегацію з оперативною обстановкою в районі відповідальності, з особливостями виконання завдань щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності держави на сучасному етапі та поділився бойовим досвідом щодо стримування російського агресора".

Під час відвідування розташування однієї з бригад польським партнерам і представникам ЛитПолУкрбригу були продемонстровані основні зразки зброї, засобів індивідуального захисту особового складу та сучасні засоби зв’язку.

Під час обговорення гості відмітили і важливість втілення реформ у ЗС України, у тому числі і щодо підвищення ролі сержантського складу.

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"Ми підтримуємо наших партнерів – українських військових у їхній боротьбі за територіальну цілісність країни, вивчаємо ваш бойовий досвід для підготовки польських військових. Це стане нам у нагоді у подальшій співпраці та успішних спільних дій на запланованих міжнародних військових навчаннях", - зазначив керівник польської делегації генерал-майор Марек Соколовскі.









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