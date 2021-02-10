Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Відповідно до планів міжнародного військового співробітництва район проведення операції Об'єднаних сил відвідала спільна делегація Генерального командування Збройних сил Республіки Польща та представники спільної литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, під час брифінгу командир ОТУ "Північ" полковник Володимир Горбатюк "ознайомив делегацію з оперативною обстановкою в районі відповідальності, з особливостями виконання завдань щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності держави на сучасному етапі та поділився бойовим досвідом щодо стримування російського агресора".
Під час відвідування розташування однієї з бригад польським партнерам і представникам ЛитПолУкрбригу були продемонстровані основні зразки зброї, засобів індивідуального захисту особового складу та сучасні засоби зв’язку.
Під час обговорення гості відмітили і важливість втілення реформ у ЗС України, у тому числі і щодо підвищення ролі сержантського складу.
"Ми підтримуємо наших партнерів – українських військових у їхній боротьбі за територіальну цілісність країни, вивчаємо ваш бойовий досвід для підготовки польських військових. Це стане нам у нагоді у подальшій співпраці та успішних спільних дій на запланованих міжнародних військових навчаннях", - зазначив керівник польської делегації генерал-майор Марек Соколовскі.
Будь ласка, зачекайте...
а на кого Черчилль пьяный говорил - "гиены Европы"?
М?
А у кого армия и укрепрайоны были такие шо фон Манштейн инспектируя, чуть не обосрался и сказал: мы бы это в жизни не штурманули?(у ЧХСЛ)
М?
несчастные 26000 мирных танчиков подверглись суровому нападению 3500 танчиков и так обосрались что аж дидов 4млн. сдалось за 2 месяца.
Алекс. Макед. нервно курит. Клаузевиц - вообще - пропеллер.
И жаль что такие воины проиграли, ибо кого не спроси - скажет что "под немцами" было в разы лучше - хочешь - работай и бери бабло, хочешь сей и сдавай, за бабло, хочешь - пинай груши, но не гадь нигде кроме сортира - никто тя даже пальцем не тронет.
напр даже за румын писали - пришел офицер, к портным, Одесса, заказал мундир, увидел шо дети голодные, позвал адъютанта, тот принес из машины консервы, шоколад и т.д., - в совке такое бы могло быть?
хм... могло бы - если было хавло, то может и накормил бы девочку танкист, а потом.... ну, после пехотинца, бо тот был посвирепей и поп.роворней
рассекреченн для цивилизованного мира, и все всё знают особенно подлость СССР. Так что за поребриком и празднуют 9го мая а нек весь мир скорбит 8го. Так что нефик нам впаевать.
я читаю - ну реально там таке було шо дивно як тих "**реїв" не вбивали одразу, у нас би, при такому становищі..... сум і кара...
там просто Кайзер навіть плакався - ми програли бо "Мойша в чоботи солі всипав, а мав би меду додати"(типу того, а шо лузер мав би писати?)
При тому шо тисячі іудеїв показували відзнаки - ми воювали поряд з вами.
.... ну, не знаю , але даремно було так гнати на них. хоча - не їх земля там була - так в крайності - давай "откупноє", виганяй, але по-людськи, як ніби-то і хотів тов. ААГ, але може щось не вийшло...
на, почитай, я може тіко з третину осилив:
http://rushist.com/index.php/hitler-life/2250-roditeli-i-semya-gitlera
ну то вроді початок - там сі розбереш
кретини тут зрівнюють Пусіна з Гітлером - тоді це треба щоб їх зрівняти з Бонаупарте.
І шо неправильно робив Фюрер? ... ну, там читати треба, але робив то шо хотіли всі.
правда була провінція лоялістів, забув як там, але трималась 10-15(?) років. Англія помагала. цікаво б почитати, але впадлу іскать)
Це тіпа як би зара ЗСУ втратили 2млн. солдатів, а за 20 років якесь бидло ниє - а чо ЗСУ не помогали якійсь Бурятіі, коли на неї напала якась Монголія. Йди блін, воюй, чорт.
Ну шо не так, пане?
просто мало що могло так співпасти та вилитись у те що ми на жаль бачимо.
я не буду перелічувати, напр. я дав посилання - скажи як ви бачиш то шо відьувалось з Фюрером? м? шанси там 1 до трильйона шо буде те, а не інше.
за Сраліна просто не кажу бо то було гівно. навіть попів і то типу розганяв, а потім....
бабка рассказывала что кто-то перепутала портрет(двойной) и не той стороной повесила, зашел воин СС, поляк, увидел портрет Сралина, сказал - да то вшистко едно шо сралин шо Гитлер, и даже штраф не наложил. Моцные хлопцы полаке.
А вообще-то - зря срались они на нас, надо было мочить красножопых, видать - русня бы щас ездила к нам работать, а мы к ..... ээээ, ну да, к канадцам, вот!!11
був досвід співпраці https://www.youtube.com/watch?v=LqzmtpPuWV0
видео длинное, да я и так в курсе более-менее.
но что видно - "что-то"(не Яхве) "рулит" миром. я вот читаю за Гитлера - ну это вообще - реально шоп это все случилось.... = 5 раз подряд выиграть "Джжон-Поц" и потом в покер Трампу по прическе провести.... ну даже рукой
Это Маск прав - "мир цифровой с вероятностью 1 к 1 000000000"
он такое сказал то
а, я не понял, мотанув но то не 1920-ые.
та просто 50 минут, простите, ну неохота же, даже потому шо и так знаю шо мы обосрались и тужливо поем и попьем за журливую долю.
и скажи шо я брешу, га?