Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Апеляційний суд Києва 10 лютого розглядає скаргу захисників фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета військового і музиканта Андрія Антоненка про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як передає кореспондент Радіо Свобода, на початку засідання захист подав клопотання про можливість перебувати поруч із захисниками, а не в скляному боксі, інформує Цензор.НЕТ. Адвокати наполягали на європейській практиці, вказуючи, що такий крок дозволить захистити честь і гідність Антоненка.
Прокурор Михайло Тішин виступив проти такої можливості, посилаючись на попередні рішення судів різних інстанцій, де судді відкидали це. Колегія суддів на місці ухвалила рішення задовольнити клопотання, і Андрій Антоненко вийшов зі скляного боксу.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.
19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.
Шевченківський районний суду 2 лютого задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу всім обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета на 60 діб - до 2 квітня.
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превосходства арийской расыдебильности мотивов преступления, выдвинутых следствием и сомнительности доказательств, позволили Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса.