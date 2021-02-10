Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу. ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва 10 лютого розглядає скаргу захисників фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета військового і музиканта Андрія Антоненка про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на початку засідання захист подав клопотання про можливість перебувати поруч із захисниками, а не в скляному боксі, інформує Цензор.НЕТ. Адвокати наполягали на європейській практиці, вказуючи, що такий крок дозволить захистити честь і гідність Антоненка.

Прокурор Михайло Тішин виступив проти такої можливості, посилаючись на попередні рішення судів різних інстанцій, де судді відкидали це. Колегія суддів на місці ухвалила рішення задовольнити клопотання, і Андрій Антоненко вийшов зі скляного боксу.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

Шевченківський районний суду 2 лютого задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу всім обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета на 60 діб - до 2 квітня.

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