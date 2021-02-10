УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїКиївські новини Убивство Шеремета
5 603 15
Київ (13825) Апеляційний суд (276) Антоненко Андрій (251)

Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Апеляційний суд Києва 10 лютого розглядає скаргу захисників фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета військового і музиканта Андрія Антоненка про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на початку засідання захист подав клопотання про можливість перебувати поруч із захисниками, а не в скляному боксі, інформує Цензор.НЕТ. Адвокати наполягали на європейській практиці, вказуючи, що такий крок дозволить захистити честь і гідність Антоненка.

Прокурор Михайло Тішин виступив проти такої можливості, посилаючись на попередні рішення судів різних інстанцій, де судді відкидали це. Колегія суддів на місці ухвалила рішення задовольнити клопотання, і Андрій Антоненко вийшов зі скляного боксу.

Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу 01

Читайте також: Нацполіція перевіряє версію вбивства Шеремета через професійну діяльність у Білорусі. ДОКУМЕНТ

Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу 02
Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу 03

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також: Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

Шевченківський районний суду 2 лютого задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу всім обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета на 60 діб - до 2 квітня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Антоненко - Зеленському: Просто 37-й рік. Дякую, що створили таку безвихідну ситуацію. Ви - не чоловік. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
афуеть какой прогресс! суки прокурорские Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса - Цензор.НЕТ 6627
показати весь коментар
10.02.2021 15:52
+12
Може пана Авакяна у той скляний бокс запхати? Щоб простою не було.
показати весь коментар
10.02.2021 15:54
+9
Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу - Цензор.НЕТ 1314 Аваков ох как переживает ,глядишь скоро сам в аквариум попадёт ...
показати весь коментар
10.02.2021 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та невже?!!
показати весь коментар
10.02.2021 15:51 Відповісти
афуеть какой прогресс! суки прокурорские Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса - Цензор.НЕТ 6627
показати весь коментар
10.02.2021 15:52 Відповісти
Може пана Авакяна у той скляний бокс запхати? Щоб простою не було.
показати весь коментар
10.02.2021 15:54 Відповісти
Запихни, герой.
показати весь коментар
10.02.2021 16:33 Відповісти
Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу - Цензор.НЕТ 1314 Аваков ох как переживает ,глядишь скоро сам в аквариум попадёт ...
показати весь коментар
10.02.2021 15:58 Відповісти
Всякому время, каждому свое...
показати весь коментар
10.02.2021 16:02 Відповісти
Пора ему в рюкзак с каркасом из пластиковых труб сухари собирать...
показати весь коментар
10.02.2021 16:13 Відповісти
Чмо к@цапське, навіть коли ти пишеш через впн, усі бачать твої к@цапські роги.
показати весь коментар
10.02.2021 16:30 Відповісти
Судьи, проникшись идеями превосходства арийской расы дебильности мотивов преступления, выдвинутых следствием и сомнительности доказательств, позволили Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса.
показати весь коментар
10.02.2021 16:12 Відповісти
пещерное правосудие ЗеВаковской епохи занимается хйньой.. - от реального, ожившего преступного мира им всем за это благодарочка
показати весь коментар
10.02.2021 16:33 Відповісти
Отпустіть падли невинного чоловіка !
показати весь коментар
10.02.2021 16:59 Відповісти
А ось сформувати пакет звинувачень для продовження санкцій проти представників влади Євнуховича вони виявилися неспроможними протягом 7 років!
показати весь коментар
10.02.2021 17:05 Відповісти
У судей абсолютно разное отношение к человеку в костюме и пахнущему дживанши, и к тому кого привезли из камеры в вонючих шмотках и с запахом тех стен ....ИМХО.
показати весь коментар
10.02.2021 17:47 Відповісти
Хотелось бы иметь призрачную надежду, что это первый шаг к дальнейшем отмене ареста, дело ж "тухлое".
показати весь коментар
10.02.2021 20:34 Відповісти
 
 