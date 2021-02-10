УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
3 636 7
паспорт (875) підробка (339) СБУ (10002) Донецька область (5666) Євросоюз (6989)

Міжрегіональне угруповання підробляло паспорти країн ЄС, ціна одного документа стартувала від 200 євро, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Донецькій області Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної групи, яка підробляла паспорти країн Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, незаконну схему організували троє мешканців Запоріжжя. В обласному центрі вони облаштували підпільну типографію. До оборудки зловмисники залучили кількох працівників легальних компаній із працевлаштування громадян за кордоном. Підробки збували через два рекрутингові агентства із філіями в столичному регіоні, Запорізькій, Одеській та Донецькій областях. Вартість одного "липового" паспорта стартувала від 200 євро.

Правоохоронці провели 9 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях компаній та за місцями мешкання фігурантів справи у Запоріжжі, Дніпрі та Білій Церкві. Під час слідчих дій вилучено понад 20 готових підроблених паспортів, 600 пластикових бланків для виготовлення документів, поліграфічне та комп’ютерне обладнання. Також виявлено готівку, банківські картки, мобільні телефони, штампи, печатки, чорнові нотатки, що підтверджують протиправну діяльність.

Також читайте: Киянин організував "бізнес" з продажу підроблених водійських прав з річним доходом близько 20 млн грн, - кіберполіція

За попередніми оцінками, вартість вилучених підробок та бланків на чорному ринку становить 18 мільйонів гривень за тіньовими розцінками.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Міжрегіональне угруповання підробляло паспорти країн ЄС, ціна одного документа стартувала від 200 євро, - СБУ 01
Міжрегіональне угруповання підробляло паспорти країн ЄС, ціна одного документа стартувала від 200 євро, - СБУ 02
Міжрегіональне угруповання підробляло паспорти країн ЄС, ціна одного документа стартувала від 200 євро, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и опять СБУ конечно
показати весь коментар
10.02.2021 15:49 Відповісти
что то нет новости о перестрелке мертвечуковских титушек и нацкорпуса...
показати весь коментар
10.02.2021 15:49 Відповісти
Тверской тупик, 3
показати весь коментар
10.02.2021 15:52 Відповісти
Если паспорта и штампы не Украины,то нихрена им не будет кроме штрафа за незаконное предпринимательство.
показати весь коментар
10.02.2021 15:54 Відповісти
Ну это недорого .. Межрегиональная группировка подделывала паспорта стран ЕС, цена одного документа стартовала от 200 евро, - СБУ - Цензор.НЕТ 4682
показати весь коментар
10.02.2021 15:57 Відповісти
И каким боком это к СБУ относится? Этим дармоедам реально заняться нечем, их наплодили тысячи и тысячи, вот они во все дыры как тараканы и лезут. Шпионов идите ловить!
показати весь коментар
10.02.2021 16:25 Відповісти
 
 