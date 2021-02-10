УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11455 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
42 230 136
Медведчук (1323) тітушки (186) Білецький (197) Кива (367) Національний корпус (386) Опозиційна платформа - За життя (466)

Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Прямо зараз активісти Нацкорпусу блокують базу бойовиків Ківи-Медведчука, які готувались до провокацій у столиці.

Про це йдеться на сайті політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками, яких Медведчук за гроші звозить до Києва для провокацій і дестабілізації ситуації в країні. Не раджу нікому погоджуватися на фінансові пропозиції ватних партій і брати участь у подібних "акціях непокори" на підтримку проросійських інтересів у нашій державі ", - заявив лідер "Національного корпусу" фАндрій Білецький.

Нам стало відомо, що силові загони під кураторством ОПЗЖ готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів "Zik", "112 Україна" та "NewsOne" в Київ стягнули групи бойовиків.

Активістам Національного Корпусу вдалось знайти одну з баз, на якій протягом останніх чотирьох днів переховувались тітушки. Зараз ми блокуємо приміщення та чекаємо на прибуття правоохоронних органів. За попередньою інформацією, тітушки можуть бути озброєними.

Ми вже неодноразово звертали увагу на діяльність силових загонів, які фінансуються з Російської Федерації через кума Путіна Медведчука. Так, минулого року в Люботині Харківської області СБУ викрила величезний схрон зброї, який за нашою інформацією, пов’язують з куратором т.зв. громадської організації "Патриоты – за жизнь", народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

Ми знаємо наскільки важливо Росії через своїх агентів дестабілізувати ситуацію в країні. Задля цього вони готові на будь-які провокації. Ігнорування їхньої діяльності з боку правоохоронців створює небезпеку для кожного громадянина України.

Національний Корпус просить розголосу ЗМІ! Наразі ми знаходимось за адресою Тверський тупик, 3 і чекаємо на журналістів.

Активісти Нацкорпусу затримали одного з бригадирів тітушок ОПЗЖ біля їхньої бази на Тверському тупику в Києві. За його словами, тітушки зокрема брали участь у проплачених мітингах ОПЗЖ, ініційованих на підтримку закритих рішенням РНБО проросійських телеканалів.

У чоловіка активісти знайшли дозвіл на зброю та зошит із записами, де, зокрема, згадується "ОПЗЖ", зазначені розцінки за роботу.

Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький 01
Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький 02
Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький 03

"Платили 10 тис. грн на місяць, зарплата. Завдання різні ставили. В основному підтримка мітингів", - розповів тітушка", - заявили в Нацкорпусі.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+92
Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками в Киеве, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9665
показати весь коментар
10.02.2021 16:56
+56
Бакланов СБУ, ау!!!
Боевики ОПЗЖ не так угрожают рейтингам ЗЕ, как телеканалы?
показати весь коментар
10.02.2021 16:54
+39
осталось подпереть двери и прочитать молитву о самовоспламенении...
показати весь коментар
10.02.2021 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
почему офис этого передаста кивы зарегистрирован почти в самом центре Киева, Тверской тупик 3, по всем правилам жанра должен находитьсч в жомовой яме.
показати весь коментар
10.02.2021 18:03 Відповісти
Чтобы не портить корм для животных.
показати весь коментар
10.02.2021 21:11 Відповісти
Мусора охраняют того, кто у них за спиной. А за спиной у них - титушки опзж, если я правильно понял.
показати весь коментар
10.02.2021 18:10 Відповісти
Думаю, аваков контролировал титушек на дистанции, а после подавления какой то провокации, показал бы себя, как герой, чтобы взять из бюджета дополнительное финансирования, патриотизм авакова имеет банальные шкурные интересы.
показати весь коментар
10.02.2021 18:13 Відповісти
Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 7809 Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 4032
показати весь коментар
10.02.2021 18:14 Відповісти
Респект Білецькому і його хлопцям. ЦІікаво, чи бакланівські чорти прикривають мкртвечуківську бидло#ЗДОТУ?
показати весь коментар
10.02.2021 18:19 Відповісти
нацкорпус знайшов і заблокував нацкорпус.
білецький - таке ж ефесбешне лайно,як і опезеже
показати весь коментар
10.02.2021 18:23 Відповісти
Разом з вами на дивані.
показати весь коментар
10.02.2021 18:37 Відповісти
Интересно, а где же избиратели зебила, проукраинские, антиросийские, проевропейские - в этом, во всем известном месте - в тухесе. билецкий ещё тот поц - они нашли, да хрен вы искали - дали звонок с местом и поехало 30 человек. Фу, ***. За Петром сотни бегали - а как же, торговля на крови.
показати весь коментар
10.02.2021 18:43 Відповісти
Их тогда менты на своём транспорте по всем городам возили... При этом аналогичную акцию "хто замовив Катю..." от С14 на выступлении Тимошенко (Манагер из "батькивщины"), менты паковали дубинками под крики "ложись Бандера".
показати весь коментар
10.02.2021 19:18 Відповісти
таких баз по Украине есть более несколоко десятков
вооружение, обмунлировпние, полготовка
5 колона ждет своего часа
показати весь коментар
10.02.2021 18:46 Відповісти
Мда, давненько я не не был на Тверском тупике. Это бывший таксопарк, я так понимаю.
Аваков же липший друг Кивы. Чего чуби трещать у их прикормленных шаек?
показати весь коментар
10.02.2021 18:58 Відповісти
Не дайте этим тварям поднять голову.
Слава Україні!!!
показати весь коментар
10.02.2021 19:36 Відповісти
Якщо потрібна допомога, дайте клич у соцмережах !
Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 4848
показати весь коментар
11.02.2021 17:25 Відповісти
Головне крупними буквами написати ОПЗЖ, щоб всім було ясно що це тітушкі риговські, а не рюкзакевіча Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 8387
показати весь коментар
10.02.2021 19:45 Відповісти
Ківа може бути який завгодно подлєц, але вибираючи між Аваковим та Мертвечуком, Ківа вибирає політичного тата. Звісно, це може бути інстинкт самозбереження, бо Мертвечук може просто вбити, а Аваков може влаштувати купу додаткових триваючих неприємностей.
показати весь коментар
11.02.2021 16:49 Відповісти
РЕСПЕКТ НАЦКОРПУСУ на чолі з БІЛЕЦЬКИМ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
показати весь коментар
10.02.2021 20:21 Відповісти
А что может этот неуч мл. лейтенант Баканов?? Разве что пукнуть!!
показати весь коментар
10.02.2021 20:23 Відповісти
Про наплив бойовиків до Київа та накопичення їх особового складу говрить лише про одне....розгойдувати анархію та дистибілізувати столицю. Це мусить бути найтяжчими Державними злочинами для Безпеки країни. Подивимось,що далі зробить Венядіктова та Зкленський.
показати весь коментар
10.02.2021 20:31 Відповісти
Чим займається СБУ,контррозвідка, Альфа, генпрокурорша,ДбР і весь цей непотріб?
показати весь коментар
10.02.2021 20:33 Відповісти
Молодцы1
Но их нужно было ПОКРОШИТЬ!
показати весь коментар
10.02.2021 20:44 Відповісти
Почему только этим занимается Нацкорпус, а не СБУ? Видимо, как всегда, чего-то боится? Так что правы те, которые требуют, чтобы численность СБУ сократили на 10000 человек.
показати весь коментар
10.02.2021 21:00 Відповісти
Кива уже закинул гнилую отмазку, шо это был спорт лагерь со спортсменами. "Трудовые резервы" готовятся к всесоюзному забегу, мля !
показати весь коментар
10.02.2021 21:11 Відповісти
активисты Нацкорпуса блокируют базу боевиков Кивы-Источник: https://censor.net/ru/v3247169

- Аваков проти Авкова ... Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 3773
показати весь коментар
10.02.2021 22:02 Відповісти
краще б там влаштували вибух газу, а то ще за гратами їх годувати, та охорону оплачувати
показати весь коментар
10.02.2021 22:24 Відповісти
А де СБУ???позор
показати весь коментар
11.02.2021 00:26 Відповісти
Та кто там кто заблокировал? Как дети в снежки поигрались. Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 809
показати весь коментар
11.02.2021 00:38 Відповісти
сталин был таки прав - нет человека - нет проблемы... нашли передастов-тётушек-титушек, в Днепр купаться... всех до единого... и багры подлиннее, чтобы отпихивать подплывающих к берегу... с одной стороны оздоровительная водная процедура, с другой стороны, смотришь, а весной после схода льда, и рыбкам будет что покушать... и так со всеми дрыстушками по всей Украине... с открытым забралом...
показати весь коментар
11.02.2021 05:57 Відповісти
но сразу возникает еще один вопрос (вопрос с утилизацией решен) - нашел этих передастов Нацкорпус... а за что получают деньги в СБУ и полиции? за преступную бездеятельность, направленную на подрыв государственности?
показати весь коментар
11.02.2021 05:58 Відповісти
Бандити вже починають стріляти, а в ОП ТИША!!! - на каштани готуються?
показати весь коментар
11.02.2021 07:45 Відповісти
Шото мудачук с нацкорпусом зачастили работать в спайке. Они еще и шария неплохо так раскрутили. Из маргинала наци его вывели в заметную полит силу, хоть и с небольшим но все же рейтингом.
показати весь коментар
11.02.2021 09:48 Відповісти
Здати куйню, утримати на плаву усіх інших.

Ну а СБУ займає позицію * нам немє коли, ми не встигаємо дахи будувати (кришевать).
показати весь коментар
11.02.2021 14:56 Відповісти
Сколько молодых, здоровых ...бездельников
показати весь коментар
11.02.2021 16:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 