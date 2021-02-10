США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася сьогодні на території Воєнно-морської бази "Південь" у Практичній гавані в Одесі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Всього українські військові отримали від партнерів 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 надувних човнів Zodiac і інше супутнє обладнання.
"Починаючи з 2014 року ми з нашими колегами провели понад 200 заходів загальної підготовки. Сьогодні ми отримали човни, водолазне обладнання, тепловізори та засоби зв'язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання. Все це - підтримка наших друзів на шляху до вільної і незалежної України, - зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
Також він розповів, що в першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульні катери від США.
Під час церемонії представникам військових частин ВМС України були вручені сертифікати на передану техніку і засоби.
Будь ласка, зачекайте...
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Джо Байден подарил Украине три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года, а также в Одессу в феврале прибыли 10 скоростных катеров Willard,водолазное оборудование, тепловизоры, средства спутниковой связи, радиотехнические комплексы и сухие пайки для морпехов.
полковник Болбочан взял Чонгар на небоевых единицах - мотодрезинах
большевики, говорят тоже были очень возмущены использованием "небоевых" единиц
можно доплыть и по воде, на которой БТР - прекрасная мишень.
Чонгарский - это не мой вопрос, чего мне влезать в чужой спор?
Писали що ці катери край потрібні частинам спецназу для тихої і швидкої доставки груп у визначений район, для патрулювання баз, місць дислокації, портів, рейдів, для протидиверсійної оборони, у якості доглядових для перевірки плавзасобів. У форматі пошуково-рятувальних - для швидкого пошуку на воді. Завдань для них багато.
Потреба ВМС в таких катерах складає не один десяток... і т.д.