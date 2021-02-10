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Краматорськ (508) обстріл (20932) смерч (16) РСЗВ (153)

У Краматорську вшанували пам'ять жертв обстрілу найманцями РФ з РСЗВ "Смерч" в 2015 році. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Краматорську вшанували пам'ять жертв обстрілу міста з РСЗВ "Смерч" найманцями РФ 10 лютого 2015 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У Краматорську вшанували память жертв обстрілу найманцями РФ з РСЗВ Смерч в 2015 році 01

У заході взяли участь командувач Об'єднаних Сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, військові, місцеві жителі, представники обласної та місцевої влади.

У Краматорську вшанували память жертв обстрілу найманцями РФ з РСЗВ Смерч в 2015 році 02
У Краматорську вшанували память жертв обстрілу найманцями РФ з РСЗВ Смерч в 2015 році 03

Присутні вшанували жертв обстрілу хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятних знаків. Військовий капелан відправив літургію по загиблих.

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У Краматорську вшанували память жертв обстрілу найманцями РФ з РСЗВ Смерч в 2015 році 04

У Краматорську вшанували память жертв обстрілу найманцями РФ з РСЗВ Смерч в 2015 році 05

Нагадаємо, 10 лютого 2015 року, російсько-окупаційні війська здійснили ракетний обстріл аеродрому і густонаселених районів Краматорська. В цей день, починаючи з 11:51 у Краматорську сталося дві серії вибухів з інтервалом у 30 хвилин. Місто обстріляли з великокаліберних систем залпового вогню. За даними Донецької ОДА, загинуло 17 осіб, зокрема 9 військових ЗСУ. 64 особи зазнали поранень. Серед них 5 дітей. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 41 будівлю.
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Топ коментарі
+11
Местная вата, а её 80-85% не верит, что это кацапы "смерчами" ху...чили по Краматорску. Тоже и в Мариуполе
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10.02.2021 18:47
+8
Кацапы негодяи и подонки ! И не каются мрази!
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10.02.2021 18:50
+8
Памятник дружбы россии и Украины.
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10.02.2021 19:05
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не вижу местной ваты...хай это село кормится с бюджета лугандонии.
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10.02.2021 18:44 Відповісти
Не мели дурниць, сепар!
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10.02.2021 18:52 Відповісти
***** с выводком в гааге,видимо,не ждёшь?
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10.02.2021 18:53 Відповісти
чертям место в аду , а не в Гааге .
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10.02.2021 19:15 Відповісти
Захарченко особисто бачив?))) Як і штурмовик поряд з МН-17? Кацапчик, не мели дурні)
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10.02.2021 19:02 Відповісти
Местная вата свято верит в обстрел ВСУ своего подконтрольного города и аэродрома ракетами с изменяемой траекторией. Клиника Сэр.
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10.02.2021 18:54 Відповісти
Тут уже психиатры не помогут, только патологоанатомы.
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11.02.2021 06:59 Відповісти
Местная вата, а её 80-85% не верит, что это кацапы "смерчами" ху...чили по Краматорску. Тоже и в Мариуполе
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10.02.2021 18:47 Відповісти
смерть российским фашистам!!!
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10.02.2021 18:50 Відповісти
Кацапы негодяи и подонки ! И не каются мрази!
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10.02.2021 18:50 Відповісти
Смерть путинский убл@дкам !
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10.02.2021 19:00 Відповісти
Краматорськ? Пам"ятаємо як вата не давала колонам ЗСУ знищити заколотників.
В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО "Смерч" в 2015 году - Цензор.НЕТ 8655
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10.02.2021 19:02 Відповісти
злодеяний у паРаши на земле нашей- на сто Гааг, но не было с 2014 года ни одного признания от кремлёвского рашизма, в этих злодеяния, ибо трусливая паРаша, так же как в своё время савейский саюс - никогда не имела чести признаться в воинских преступлениях, она всё прикрывала махровой ложью и каждое своё подлое убийство использовала в целях запугивания и пропаганды
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10.02.2021 19:04 Відповісти
Памятник дружбы россии и Украины.
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10.02.2021 19:05 Відповісти
Безнаказанность мать безпредела . А минский договорняк их дедушка .
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10.02.2021 19:13 Відповісти
В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО "Смерч" в 2015 году - Цензор.НЕТ 7182это ты сча такой херой... но скажу тебе что ещё не факт , что ты сидел бы за монитором, как сейчас, а не в окопе где нибудь под Киевом, если б не было т.н. минского "договорняка" и даже не факт , что ты сидел бы с украинской стороны...
как же ж быстро всё забывается и грязью поливается.
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10.02.2021 19:28 Відповісти
Ага, розкажи ще, як вата за два тижні дійшла б до Києва. Запам'ятай, кацапи ніколи не підписують перемир'я, якщо можуть захопити ще хоч шматок. Їх ресурси теж обмежені і потрібен час на перегрупування. Тим більше що, для дранг нах Київ їм потрібно було починати повноцінну фронтальну війну з офіційним вводом регулярних військ, а це вже інша історія.
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11.02.2021 09:18 Відповісти
 
 