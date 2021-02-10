УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13123 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика УкраїниПодії
18 600 67
Київ (13825) Нацполіція (13914) Національний корпус (386) Опозиційна платформа - За життя (466)

Поліція обшукує приміщення, в якому, як стверджує "Нацкорпус", виявили "тітушок ОПЗЖ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Поліцейські встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, і мету їхнього перебування там.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що близько 15-ї години отримали по спецлінії 102 повідомлення про збори невідомих осіб на перехресті вул. Іоанна Павла Другого і вул. Перспективної в Печерському районі столиці. На місце вирушили спецпризначенці, слідчі та оперативники.

"Поліцейські встановлюють мету зборів чоловіків і проводять із ними превентивні профілактичні бесіди з метою запобігання вчинення будь-яких правопорушень", - сказано в повідомленні.

Пізніше в столичному главку додали, що слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінальних злочинів) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Лідер "Нацкорпусу" Білецький виступив на підтримку санкцій проти "112", NewsOne і ZIK

"Поліцейські забезпечують правопорядок і проводять невідкладні слідчі дії, в тому числі обшук в приміщенні на вул.Тверський тупик. Крім того, правоохоронці встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, і мету їх прибуття", - зазначають у поліції.

Раніше в середу в пресслужбі партії "Національний корпус" повідомили, що їхні активісти заблокували в центрі Києва, на вул.Тверський тупик, 3 "базу бойовиків" партії "Опозиційна платформа - За життя", які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці.

Поліція обшукує приміщення, в якому, як стверджує Нацкорпус, виявили тітушок ОПЗЖ 01
Поліція обшукує приміщення, в якому, як стверджує Нацкорпус, виявили тітушок ОПЗЖ 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+43
Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 6851
показати весь коментар
10.02.2021 19:01
+40
Треба чавити кремлівських гнид ,вщент !!!))))
показати весь коментар
10.02.2021 19:04
+26
Все правильно... ОПЗЖ - партія війни... Війни з українським народом...
показати весь коментар
10.02.2021 19:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАЙТИ и ОБЕЗВРЕДИТЬ ... Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 7113
показати весь коментар
10.02.2021 19:00 Відповісти
"Раз пошли на дело Кива с Рабинович.... " Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 9820

а нацики из-за угла им сделали "гоп-стоп"...... Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 730
показати весь коментар
10.02.2021 19:39 Відповісти
НАЙТИ и ОБРЕЗАТЬ...
показати весь коментар
10.02.2021 20:05 Відповісти
Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 6851
показати весь коментар
10.02.2021 19:01 Відповісти
Все правильно... ОПЗЖ - партія війни... Війни з українським народом...
показати весь коментар
10.02.2021 19:24 Відповісти
ОПЗЖ,це реальна загроза Україні , як сувереній та соборній державі та українцям,як націі !!!!))))
показати весь коментар
10.02.2021 19:30 Відповісти
ул.тверской тупик...
такое сочетание никакой декоммунизацией не устранить
показати весь коментар
10.02.2021 20:02 Відповісти
Ну если даже эта рыговская подстилка, топившая в своё время за Овоща, "прозрел", то таки да, так оно и есть. Поліція обшукує приміщення, в якому, як стверджує "Нацкорпус", виявили "тітушок ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 1390 Бегут крысы с тонущего корабля. Даже те, кто им "подыгрывал" и покрывал!
показати весь коментар
11.02.2021 01:12 Відповісти
Треба чавити кремлівських гнид ,вщент !!!))))
показати весь коментар
10.02.2021 19:04 Відповісти
За них же голосував мудрий нарід.
показати весь коментар
10.02.2021 19:09 Відповісти
Українці,з 1991 р. обирают досвідченних ...крадіїв та шахраїа , тому "мают те що мают"",як казав перший з обраних !!!)))
показати весь коментар
10.02.2021 19:11 Відповісти
досвідчених вибирає і ЛаптєРейх....скоро там березову кору за делікатес будуть гризти Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 3211
показати весь коментар
10.02.2021 19:17 Відповісти
Менв якось пох.., що вони там гризти будут,мене більше непокоїть стан справ в Україні !!!)))
показати весь коментар
10.02.2021 19:20 Відповісти
20 % будь-якій країні - це НЕ МУДРИЙ НАРІД. а жертви пропаганди Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 2233
показати весь коментар
10.02.2021 19:11 Відповісти
За Гитлера тоже голосовал , сталина боготворили ! Народ🐑🐏🐐 - стадо тупых Баранов , им нужен поводырь !
показати весь коментар
10.02.2021 19:13 Відповісти
А хіба нацжони не підшаманюють тітушками опзж ? Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 6359
показати весь коментар
10.02.2021 19:08 Відповісти
Как ты в совете форумчан?
показати весь коментар
10.02.2021 19:53 Відповісти
посланцю-засланцю, то твої хрестики ?
показати весь коментар
10.02.2021 20:04 Відповісти
Конкурентів прибирають. .
показати весь коментар
10.02.2021 19:58 Відповісти
Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 4401 Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 5508
показати весь коментар
10.02.2021 19:08 Відповісти
непонятно корпус какой нации?укры титушню бы угомонили молча и не стучали мусорам...
показати весь коментар
10.02.2021 19:09 Відповісти
тітушню потрібно гасити як і нац. корпусу так і поліції.. особливо останнім Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 8331
показати весь коментар
10.02.2021 19:12 Відповісти
свингеры и пакемоны...первый сезон,первая серия...
показати весь коментар
10.02.2021 19:22 Відповісти
це ти про свої сексуальні уподобання? Сміливий!! Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 2110
показати весь коментар
10.02.2021 19:35 Відповісти
рот їх, дивись який
показати весь коментар
10.02.2021 19:09 Відповісти
Я все понимаю! Но, может быть это шахматисты собрались в шахматы поиграть!!!???

Что им предъявлять?? Подождали бы немного, понаблюдали, а потом взяли бы с поличным!
ЧТО ЗА НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ! ОДНА ПОКАЗУХА! Кому она нужна? Я гражданский, но и то это понимаю!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.02.2021 19:15 Відповісти
Подождали бы немного, понаблюдали...

====фраза вкорне неверна....
Правильно писать должно.."ПодожГли бы немного, понаблюдали..." Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 2450
показати весь коментар
10.02.2021 19:21 Відповісти
В шахматы поиграть... коктейлями молотова? Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 2947
показати весь коментар
10.02.2021 19:34 Відповісти
Да пішли вони нахер. Чим раніше їм показати, що за ними спостерігають - тим краще. Ще все робити по закону щоб їм штраф в 15 грн. виписали. Ага.
показати весь коментар
10.02.2021 20:00 Відповісти
тітушня ківи даже в морду не получила? ні одного носа не розквасили? для них такі превентивні дії краще любих співбесід...
показати весь коментар
10.02.2021 19:19 Відповісти
Полегчало?
Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 8796
показати весь коментар
10.02.2021 19:36 Відповісти
соплями залился?
показати весь коментар
10.02.2021 19:42 Відповісти
в середні віки кровопускання було найкращими ліками
показати весь коментар
10.02.2021 20:07 Відповісти
Титушня сама вызвала полицию, понимая чем кончится прямое столкновение с нацкорпусом. Но где СБУ? я плачу налоги, надеясь, что государство оградит меня и мою семью от мертвчукоско-рашистского реванша. Если власти сами не способны предотвратить подобные сборы титушни, то почему они мешают нацкорпусу?
показати весь коментар
10.02.2021 19:19 Відповісти
Андруша, ти думаєш, що ми забули, про те, що нац.жони - це тітушки Авакова, якиий разом з Бєнєй і привів цей кацапський реванш в Україну?
показати весь коментар
10.02.2021 19:35 Відповісти
СБУ кілерів один одному шукають. Вони зайняті.
показати весь коментар
10.02.2021 20:01 Відповісти
сначала залейте титушек напалмом, а потом разбирайтесь.. напалм дезинфицирует!
показати весь коментар
10.02.2021 19:21 Відповісти
Хто куди прийде, хворобливе?
показати весь коментар
10.02.2021 19:30 Відповісти
это титуханы под запись на ул.тверской тупик рассказали? Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 8668
показати весь коментар
10.02.2021 19:31 Відповісти
Не можна відмінити закони Творця і сила дії задля балансу завжди дорівнює силі протидії як в матерії, так і в суспільстві. Війна вже давно по дорогам блука, І розум лякає, і жертви шука. І душу їдять нам свої хробаки, І плинуть без Віри літа і роки.Вдягай окуляри з яким хочеш склом- Та зміниться світ під твоїм же чолом. Якщо хтось вбиває тепер, то колись І їх повбивають хоч скільки молись. В Природі ж існує Закон назавжди, Що дія й супротив всі рівні завжди!Тому , щоб баланс
в Україну прийшов


Потрібно, щоб душу в нас кожний знайшов !
показати весь коментар
10.02.2021 19:23 Відповісти
Аваков сообщил сам себе и произвел обыск.
показати весь коментар
10.02.2021 19:27 Відповісти
та они хотели помочь снег чистить...
показати весь коментар
10.02.2021 19:29 Відповісти
Ківа заявило, що то діточки зібралися на турнір по боксу і в нього навіть договір аренди на спортзал є. Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 7858
показати весь коментар
10.02.2021 19:36 Відповісти
Ти ж знаєш, що у нього прізвище кИва?
показати весь коментар
10.02.2021 20:02 Відповісти
И шо, аваковцы ничего не нвшли, нвцкорпус утверждает "нашли базу титушек опзж", а аваковцы не нашли, тогдв извинитесь и отпустите хороших пацанов, а на будущее нацкорпус не должен докладывать мусорам, а сами решать вопросы с мертвечуковцами.
показати весь коментар
10.02.2021 19:31 Відповісти
Тітушки Авакова знайшли тітушок Медведчука. Сюр якийсь...
показати весь коментар
10.02.2021 19:31 Відповісти
Кацапские террористы, если хорошо поискать там и стволы будут
показати весь коментар
10.02.2021 19:32 Відповісти
ты видишь титушок?...Нет...и я нет...а они есть!
показати весь коментар
10.02.2021 19:32 Відповісти
Огнетушитель и собачку вижу. Засыпанные снегом машинки вижу и даже вроде пару лопат. Полицию вижу. Титушек не вижу. Возможно, они еще не успели предъявить свои служебные удостоверения.
показати весь коментар
10.02.2021 19:40 Відповісти
Все чего то всполошились. А тут просто кива собрал свой кружок и идет обмен опытом, как тереть яйца через карманы Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 3327
показати весь коментар
10.02.2021 19:48 Відповісти
Нацкорпус и активисты красавцы!! Вам благодарность!!! Гасить титушек на корню и ихних хозяев в первую очередь!!! Вот тут очередь Авакова додавить!!! Активистам респект!!! Путин *****!!!
показати весь коментар
10.02.2021 19:49 Відповісти
ты себе так понравился! Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 4115
показати весь коментар
10.02.2021 19:50 Відповісти
Та да - красава! "ихних"!)))
показати весь коментар
10.02.2021 19:55 Відповісти
Кункурентна боротьба, розходимося.
показати весь коментар
10.02.2021 19:54 Відповісти
Всіх в одну камеру!!!
показати весь коментар
10.02.2021 20:01 Відповісти
не стоит доверять судьбу государства тем кто лоялен к его врагам. если хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам.
уничтожение врагов Украини - почетная обязанность и священный долг каждого сознательного гражданина этой страны.
украинцам нужно научиться только одному - убивать врагов государства, как делал Бандера и меньше баоаболить языком
показати весь коментар
10.02.2021 20:04 Відповісти
Степан Андрійович нікого не вбивав . Схоже на провокацію . Треба діяти за законом .
показати весь коментар
10.02.2021 20:55 Відповісти
тому й викликали поліцію .
показати весь коментар
10.02.2021 20:55 Відповісти
ще один балабол 👎👎👎
показати весь коментар
10.02.2021 21:13 Відповісти
Избрание Дж Байдена президентом США приостановило тщательно разработанный план "Турбо" ,по ликвидации Украины под елочку. Проблемы,с которыми столкнулась сегодня Украина,вызваны не просчетами отдельных чиновников-политиков ,долба"бов,а продуманными действиями ,приведшими к системному кризису в Украине ,как в самой стране,так и во взаимодействиями с теми, кто ее поддерживал все годы ее независимости
показати весь коментар
10.02.2021 20:44 Відповісти
Тверская без путан не Тверская, а тем более - тупик Кивы
показати весь коментар
10.02.2021 20:49 Відповісти
Це звісно добре, але чому цими упирями не займається СБУ і чому не СБУ їх знайшла та викрила? Такі як ківа повинні вже на допитах давати покази разом з жолудями та трупчуками... Що заважає монобільшості в купі з ЄС, Батьківщиною та Голосом позбавити їх недоторканості?
показати весь коментар
10.02.2021 20:51 Відповісти
 
 