Поліція обшукує приміщення, в якому, як стверджує "Нацкорпус", виявили "тітушок ОПЗЖ". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Поліцейські встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, і мету їхнього перебування там.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
У поліції зазначили, що близько 15-ї години отримали по спецлінії 102 повідомлення про збори невідомих осіб на перехресті вул. Іоанна Павла Другого і вул. Перспективної в Печерському районі столиці. На місце вирушили спецпризначенці, слідчі та оперативники.
"Поліцейські встановлюють мету зборів чоловіків і проводять із ними превентивні профілактичні бесіди з метою запобігання вчинення будь-яких правопорушень", - сказано в повідомленні.
Пізніше в столичному главку додали, що слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінальних злочинів) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
"Поліцейські забезпечують правопорядок і проводять невідкладні слідчі дії, в тому числі обшук в приміщенні на вул.Тверський тупик. Крім того, правоохоронці встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, і мету їх прибуття", - зазначають у поліції.
Раніше в середу в пресслужбі партії "Національний корпус" повідомили, що їхні активісти заблокували в центрі Києва, на вул.Тверський тупик, 3 "базу бойовиків" партії "Опозиційна платформа - За життя", які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці.
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а нацики из-за угла им сделали "гоп-стоп"......
такое сочетание никакой декоммунизацией не устранить
Что им предъявлять?? Подождали бы немного, понаблюдали, а потом взяли бы с поличным!
ЧТО ЗА НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ! ОДНА ПОКАЗУХА! Кому она нужна? Я гражданский, но и то это понимаю!!!!!!!!!
====фраза вкорне неверна....
Правильно писать должно.."ПодожГли бы немного, понаблюдали..."
в Україну прийшов
Потрібно, щоб душу в нас кожний знайшов !
уничтожение врагов Украини - почетная обязанность и священный долг каждого сознательного гражданина этой страны.
украинцам нужно научиться только одному - убивать врагов государства, как делал Бандера и меньше баоаболить языком