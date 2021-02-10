Поліція обшукує приміщення, в якому, як стверджує "Нацкорпус", виявили "тітушок ОПЗЖ". ФОТО

Поліцейські встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, і мету їхнього перебування там.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що близько 15-ї години отримали по спецлінії 102 повідомлення про збори невідомих осіб на перехресті вул. Іоанна Павла Другого і вул. Перспективної в Печерському районі столиці. На місце вирушили спецпризначенці, слідчі та оперативники.

"Поліцейські встановлюють мету зборів чоловіків і проводять із ними превентивні профілактичні бесіди з метою запобігання вчинення будь-яких правопорушень", - сказано в повідомленні.

Пізніше в столичному главку додали, що слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінальних злочинів) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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"Поліцейські забезпечують правопорядок і проводять невідкладні слідчі дії, в тому числі обшук в приміщенні на вул.Тверський тупик. Крім того, правоохоронці встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, і мету їх прибуття", - зазначають у поліції.

Раніше в середу в пресслужбі партії "Національний корпус" повідомили, що їхні активісти заблокували в центрі Києва, на вул.Тверський тупик, 3 "базу бойовиків" партії "Опозиційна платформа - За життя", які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці.



