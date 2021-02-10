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Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту "КРОК", - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці розкрили шахрайську схему проходження студентами-медиками зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності "КРОК".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 01

Організував схему колишній ректор одного з медичних вишів разом із двома помічниками, використовуючи широке коло знайомств у Міністерстві охорони здоров'я України та державної організації "Центр тестування".

"За винагороду від $3 тис. він обіцяв вирішити питання з успішною здачею ліцензованих іспитів і отриманням відповідного сертифіката. Отримавши "замовлення", ексректор пропонував викладачам і студентам-відмінникам за $500 здати інтегрований тестовий іспит замість клієнта. Для цього він разом зі співучасниками міняли фотографію в паспорті замовника на фото підставного студента, який успішно здавав іспит, отримував сертифікат і можливість продовження подальшого навчання на медичному факультеті", - сказано в повідомленні.

Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 02

Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 03
Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 04

Вже встановлено низку епізодів здачі іспиту за підробленими паспортами і понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне проходження тестів за згаданою шахрайською схемою. Щорічний прибуток від такої діяльності становив близько 2 млн доларів.

Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 05
Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 06
Розкрито шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту КРОК, - Офіс генпрокурора 07

Зараз вирішується питання повідомлення про підозру трьом особам за фактом шахрайства (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України. Під час обшуків за місцем проживання цих осіб і за місцем проведення іспитів було знайдено екзаменаційні роботи підставних студентів, документація про проведення іспитів, бланки сертифікатів про успішне проходженні іспитів.
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Топ коментарі
+8
Щоб вас, курви, тільки ваші випускники лікували...
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10.02.2021 19:47
+7
Всі знають за побори, що іноземны студенти купують заліки і відміткии, студенти пропускають лекції і навчання і що? Да ніх..я. Відкати справно ідуть наверх. Тільки Супрун боролася з цим ганебним явищем. Соромно за державу.
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10.02.2021 22:03
+5
в КМУ вобще карандашом заставляют писать тест
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10.02.2021 19:39
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я это все знаю не понаслышке. жена - медик.
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10.02.2021 19:37 Відповісти
в КМУ вобще карандашом заставляют писать тест
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10.02.2021 19:39 Відповісти
А толку, якщо замість вас буде підробляти відмінник.
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11.02.2021 09:55 Відповісти
Наверно работа медиком очень прибыльна, если на это идут.
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10.02.2021 19:41 Відповісти
Не. Им просто нравиться резать людей, а никто не даст без диплома этого делать законно.
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10.02.2021 20:08 Відповісти
Большинство медиков не терапевтов из детишек торгашей и фермеров! Тупые, наглые и жадные до денег! Надо отбивать потраченные бабки! Смотрю по молодежи в нашей больнице!
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10.02.2021 19:46 Відповісти
Щоб вас, курви, тільки ваші випускники лікували...
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10.02.2021 19:47 Відповісти
Зголодніли преподи на дистанційному навчанні )))
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10.02.2021 20:01 Відповісти
Два ляма баксов???
А что, так можно было???
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10.02.2021 20:05 Відповісти
буратіна аднака
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10.02.2021 23:36 Відповісти
Обычный человек, который работает и зарабатывает, вместо того что бы ныть как унылое говно и винить всех кого угодно в своих неудачах.
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10.02.2021 23:56 Відповісти
код схемы простой... две шаги налево,две шаги напгаво,шаг впегёд и повогот..
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10.02.2021 20:11 Відповісти
Страна больших возможностей.
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10.02.2021 20:12 Відповісти
І потім курва ці так звані лікарі вас лікуватимуть! (
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10.02.2021 20:19 Відповісти
А Ви ще дивуєтесь, що ми попереду всіх в лідерах по захворюванню.
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10.02.2021 20:54 Відповісти
Всі знають за побори, що іноземны студенти купують заліки і відміткии, студенти пропускають лекції і навчання і що? Да ніх..я. Відкати справно ідуть наверх. Тільки Супрун боролася з цим ганебним явищем. Соромно за державу.
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10.02.2021 22:03 Відповісти
КМУ - это вобще 3.14здец. не ходи к врачам с дипломом оттуда. отвечаю.
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10.02.2021 22:48 Відповісти
так і в електриків . кого не вбило струмом одразу, того добьють таки лікарі. боронь Боже
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10.02.2021 23:34 Відповісти
Не дай Б-же потрапити до таких "лікарів".
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11.02.2021 00:40 Відповісти
Ещё будем удивляться, что в Украине трудно жить? Будем опять винить кого-то в наших бедах? Может, надо в зеркало посмотреть каждому на самого себя? Не только врачи такие, а большинство специалистов. Теперь мне безразлично, но когда-то я по наивности не могла понять, почему врачи так часто отправляли на операцию, на мой взгляд ненужную и которую я так и не сделала, пока наконец не узнала об оплате в кармашек халата. А все мои "приключения", связанные с официальной медициной, заставили меня присмотреться к медицине народной, чем я и пользуюсь почти 20 лет.
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11.02.2021 01:37 Відповісти
По этому пользоваться "бесплатной" медициной очень глупо. Не дай бог заболели - идите в частную клинику, там таких оленей не держат
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11.02.2021 14:14 Відповісти
3000$ чтобы потом за 6000 грн в месяц лечить 1005000 бабушек в день?
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11.02.2021 14:39 Відповісти
Мошенничество с ВНО - это вершина айсберга. Если углубиться в сам процесс обучения, сессий, зачетов, профессиональных компетенций преподавателей и то КАК они преподают, то этот случай с мошенничеством - просто детская шалость.
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11.02.2021 17:18 Відповісти
На фото - факультет провизоров. Знаю одну сельскую сеьью, у которых доця училась там на провизора. Будучи на 4 году обучения она не знала с какой стороны находится поджелудочная железа. Родители хвастали, что отдают за её учение по несколько тыщ баксов. Теперь понятно, на что.
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12.02.2021 11:05 Відповісти
 
 