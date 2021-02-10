У приміщенні, де, за твердженням "Нацкорпусу", перебували "тітушки ОПЗЖ", поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати. ФОТО

Під час обшуків у Тверському тупику в Києві правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї і гранати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Щойно ми отримали повідомлення, що дві групи людей зібралися біля будівлі у Тверському тупику, на виклик виїхали додаткові резерви правоохоронців, які забезпечили правопорядок і провели першочергові слідчі дії. Зокрема, внаслідок обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї і гранати, які направили на дослідження. Буде встановлюватися їхнє походження та мета зберігання. Крім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, з якими проводять процесуальні дії", - зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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Слідчий відділ Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінального злочину) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію події.

Раніше в пресслужбі партії "Національний корпус" повідомили, що їхні активісти заблокували в центрі Києва, на вул.Тверський тупик, 3 "базу бойовиків" партії "Опозиційна платформа - За життя", які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці.