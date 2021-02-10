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Київ (13825) Нацполіція (13914) Правоохоронні органи (2660) тітушки (186) Крищенко Андрій (341) Опозиційна платформа - За життя (466)

У приміщенні, де, за твердженням "Нацкорпусу", перебували "тітушки ОПЗЖ", поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під час обшуків у Тверському тупику в Києві правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї і гранати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У приміщенні, де, за твердженням Нацкорпусу, перебували тітушки ОПЗЖ, поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати 01

"Щойно ми отримали повідомлення, що дві групи людей зібралися біля будівлі у Тверському тупику, на виклик виїхали додаткові резерви правоохоронців, які забезпечили правопорядок і провели першочергові слідчі дії. Зокрема, внаслідок обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї і гранати, які направили на дослідження. Буде встановлюватися їхнє походження та мета зберігання. Крім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, з якими проводять процесуальні дії", - зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У приміщенні, де, за твердженням Нацкорпусу, перебували тітушки ОПЗЖ, поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати 02

Читайте також: Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У приміщенні, де, за твердженням Нацкорпусу, перебували тітушки ОПЗЖ, поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати 03

Також дивіться: Поліція обшукує приміщення, в якому, як стверджує "Нацкорпус", виявили "тітушок ОПЗЖ". ФОТО

Слідчий відділ Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінального злочину) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію події.

Раніше в пресслужбі партії "Національний корпус" повідомили, що їхні активісти заблокували в центрі Києва, на вул.Тверський тупик, 3 "базу бойовиків" партії "Опозиційна платформа - За життя", які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці.
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Топ коментарі
+39
В центре Киева, помощник Авакова собирает банду вооруженных гранатами отморозков и полиция не замечает этого, пока Нацкорпус не поднял хай и то, я уверен, что менты так оперативно прибыли, чтобы эту шушеру бандюков там не перемочили, сейчас их вывезут и отпустят с благодарностью домой.
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10.02.2021 20:11
+25
Яка жорстка конкуренція на ринку тітушек, ти диви...)))
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10.02.2021 20:11
+24
Такое впечатление, что он кому то нужен, у меня одно обьяснение, этот дегенерат дискридитирует любую среду куда попадает.
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10.02.2021 20:22
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Сторінка 2 з 2
Кстати, порохососное "воинство" вполне ожидаемо начало поливать гуаном Нацкорпус, который реально борется с ватой, в отличие от диванных хомячков, которые кроме скулежа в интернете и наяривания на сывочолого хетьмана не способны.
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10.02.2021 21:30 Відповісти
ну , заради справедливості , тут просто треба згадати хто вивів "в люди" Ківу і Білецького ...
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10.02.2021 22:06 Відповісти
Білецького "у люди" авакяшка точно не виводив, він проявив себе з Патріотом України у Харкові задовго до того, як авакяшка став мінстром МВС.
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11.02.2021 16:59 Відповісти
СБУ, сейчас надо делать чёс в Харькове, Одессе, Николаеве, наверняка там есть недобитки ЖОПЖЗ, это уже было в 14 году, и начиналось всё с захвата администраций.
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10.02.2021 23:27 Відповісти
гранаты не боевые пестик травмат а на ружье скорее ксива есть..опять просак У приміщенні, де, за твердженням "Нацкорпусу", перебували "тітушки ОПЗЖ", поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати - Цензор.НЕТ 9292
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11.02.2021 01:03 Відповісти
Полковник поліції Ківа проти полковника поліції Бєлєцкого.
У приміщенні, де, за твердженням "Нацкорпусу", перебували "тітушки ОПЗЖ", поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати - Цензор.НЕТ 9583
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11.02.2021 01:34 Відповісти
Ну тепер ківі посадять?
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11.02.2021 02:13 Відповісти
Какая зброя? Мальчікі прієхалі на сарєвнованія.☺
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11.02.2021 09:15 Відповісти
"А город подумал:- ученья идут" - ВЛАДА ЩЕ НЕ РОЗДИВИЛАСЯ - скоро і ОЧЕЙ не стане!!!
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11.02.2021 09:31 Відповісти
"А город подумал:- ученья идут" - ВЛАДА ЩЕ НЕ РОЗДИВИЛАСЯ - скоро і ОЧЕЙ не стане!!!
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11.02.2021 09:32 Відповісти
А Кива, как организатор всей этой титушни ... безнаказанно пошел дальше депутатить. Правосудие по украински ...
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11.02.2021 10:16 Відповісти
Поражают недалёкие дятлы, кои гонят на НацКорпус.
А ведь они единственные кто не пускает на улицы титушню прокацапскую.
И когда какой-то движ - они там. Просто надо следить за их деятельностью - ибо в большинстве своём СМИ это не показывают.
А если/когда начнётся реальное противостояние - именно они будут в первых рядах. Как они, и подобные им, были в 14-15м на передовой, как на Майдане так и на фронте.
Диванные патриоты сывочолого, зебила и им подобных - танцевали и скакали, но ни как не умирали и не убивали. В большинстве своём.

P.S. Во 2м туре выборов президента голосовал за Петю. И имею право осуждать и обсуждать его окружение, а так же его електорат..
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11.02.2021 18:17 Відповісти
Ну очень страшно! "Склад оружия" из стартового пистолета со стартовыми же патронами, учебные гранаты и добовик из охотничьего магазина (наверняка поэтому с доками).
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12.02.2021 00:52 Відповісти
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