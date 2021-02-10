У приміщенні, де, за твердженням "Нацкорпусу", перебували "тітушки ОПЗЖ", поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати. ФОТО
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Під час обшуків у Тверському тупику в Києві правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї і гранати.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Щойно ми отримали повідомлення, що дві групи людей зібралися біля будівлі у Тверському тупику, на виклик виїхали додаткові резерви правоохоронців, які забезпечили правопорядок і провели першочергові слідчі дії. Зокрема, внаслідок обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї і гранати, які направили на дослідження. Буде встановлюватися їхнє походження та мета зберігання. Крім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, з якими проводять процесуальні дії", - зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Слідчий відділ Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінального злочину) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію події.
Раніше в пресслужбі партії "Національний корпус" повідомили, що їхні активісти заблокували в центрі Києва, на вул.Тверський тупик, 3 "базу бойовиків" партії "Опозиційна платформа - За життя", які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці.
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А ведь они единственные кто не пускает на улицы титушню прокацапскую.
И когда какой-то движ - они там. Просто надо следить за их деятельностью - ибо в большинстве своём СМИ это не показывают.
А если/когда начнётся реальное противостояние - именно они будут в первых рядах. Как они, и подобные им, были в 14-15м на передовой, как на Майдане так и на фронте.
Диванные патриоты сывочолого, зебила и им подобных - танцевали и скакали, но ни как не умирали и не убивали. В большинстве своём.
P.S. Во 2м туре выборов президента голосовал за Петю. И имею право осуждать и обсуждать его окружение, а так же его електорат..