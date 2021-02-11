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Київська область (1404) СБУ (5034) тероризм (1329) ІДІЛ (159)

Терористів "Ісламської держави" затримали співробітники СБУ на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Київщині СБУ викрила осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Її лідером є бойовик, який перебуває в розшуку в одній із країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. У 2019 році за підробленими документами він прибув до України і зібрав групу "однодумців", усі учасники якої є іноземцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії. За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками "ІД". За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено засоби ураження, зокрема:

• вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу;
• гранату Ф-1;
• 8 гранатометних пострілів;
• іноземну валюту;
• банківські картки;
• чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

У фігурантів виявлено символіку міжнародної терористичної організації "ІД", релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками "ІД" за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.

Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії, збираються докази для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнені з сирійського табору жінки нарешті вдома. Україна завжди повертатиме всіх своїх громадян, - Зеленський. ФОТО

Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 01
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 02
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 03
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 04
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 05
Терористів Ісламської держави затримали співробітники СБУ на Київщині 06

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Топ коментарі
+19
чурбани кацапські...
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11.02.2021 09:58
+9
дивовижно. шукати прихильників даєш- как два пальці об асфальт! а як почистити сбу та щемити сепарів- то ніяк , законодавство не дозволяє
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11.02.2021 09:58
+8
ИГИЛовцы, воры в законе, уголовщина разная в Украине как у себя дома...можно не объяснять зачем приехал, чем занимаешься, откуда деньги....что хотят то и делают.... почему не ехать ...
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11.02.2021 10:09
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чурбани кацапські...
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11.02.2021 09:58 Відповісти
+++
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11.02.2021 11:44 Відповісти
а ви впевнені?
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11.02.2021 13:16 Відповісти
"республика дагестан" на аусвайсі з двоголовою куркою...
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11.02.2021 13:56 Відповісти
то чому відразу кацапські. Може бути що, вони якраз і воюють проти кацапстана. Нащо ж ФСБ їх у розшук подавати?
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11.02.2021 14:57 Відповісти
Можливо,а може й ні...та краще хай воюють у рідних горах.
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11.02.2021 16:23 Відповісти
дивовижно. шукати прихильників даєш- как два пальці об асфальт! а як почистити сбу та щемити сепарів- то ніяк , законодавство не дозволяє
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11.02.2021 09:58 Відповісти
рюзьге.
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11.02.2021 10:00 Відповісти
Не беженцев, а членов ИГИЛ.
Бывших членов ИГИЛ не бывает.
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11.02.2021 10:05 Відповісти
Это кто определил,братья из фсб наводку дали сбу?
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11.02.2021 10:08 Відповісти
ХЗ . . СБУ как-то же определило. А так как они не комерсы, то я склоняюсь верить СБУ. Если бы там был замешан бизнес, то однозначно бы был на стороне дагов.
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11.02.2021 10:19 Відповісти
СБУ апрєдєліла на запит ФСБ
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11.02.2021 13:15 Відповісти
боярышник при ним был?
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11.02.2021 10:06 Відповісти
ІДІЛ гірше путіноїдів. Ті голови людям не ріжуть просто так
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11.02.2021 10:09 Відповісти
А ви впевнені що, всі кого в Мацкві називають ІДІЛом, є такими насправді? Вони он повно наших бійців подали в розшук, як убивць і терористів.
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11.02.2021 13:14 Відповісти
ИГИЛовцы, воры в законе, уголовщина разная в Украине как у себя дома...можно не объяснять зачем приехал, чем занимаешься, откуда деньги....что хотят то и делают.... почему не ехать ...
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11.02.2021 10:09 Відповісти
Ты дома тоже у себя стоишь "руки на стену"? Любой повод используют навозоеды кацапские чтобы Украину обгадить.
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11.02.2021 10:15 Відповісти
Я к себе домой никогда не пущу ИГИЛовцев, воров в законе, уголовщину... в Украину пускают без проблем, они годами живут и занимаются преступлениями.. патриоты говорят это не правильно- тырщики говорят это "как цапы" виноваты...
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11.02.2021 11:17 Відповісти
а в Сірії вони вбивали кацапів ці сірійцев??
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11.02.2021 10:13 Відповісти
Хіба вагнерівців Москва подає в розшук?
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11.02.2021 13:06 Відповісти
Больше похожи на террористов "Новоросского государства"
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11.02.2021 10:13 Відповісти
скоріше російські мусульмани, які втікли з рахи.
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11.02.2021 13:05 Відповісти
руSSкие разных мастей и кровей... представляли рашешвайн мир?
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11.02.2021 10:14 Відповісти
Продажные мусора Авакова легализуют ково хошь.Нет системной работы всех правоохранительных органов.Судьи,Мусора,продажные СБУшники ,политики- питательная среда для агентов московского улуса.
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11.02.2021 10:25 Відповісти
допитати чурбанів через який кордон вони потрапили і всіх відповідальних на передову, там вони зрозуміють хто такі з паспортами РФ, може хтось і останній раз
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11.02.2021 10:36 Відповісти
полностью согласен с маразматиком
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11.02.2021 10:59 Відповісти
Ой, це часом не їхніх дружин зеленський повертав із сірії напередодні нового року?
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11.02.2021 11:02 Відповісти
Все граждане ***************.почему замазаны ***** вопрос?
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11.02.2021 11:22 Відповісти
якщо їх потім звільнять то, ерефія не зможе тикати у фоткі з словами: а вот жє, ви іх дєржалі!
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11.02.2021 13:04 Відповісти
Как приятно читать мнения политических экспертов на сайте Бутусова. Особенно про чурбанов кацапских. Надеюсь, что многие крымские татары это прочитали и понимают, что такое Украина. Раньше такие новости были из РФ, потом эта волна докатилась до Крыма. Теперь уже в Киеве начали подбрасывать запрещённую литературу с тротилом. Если у них была граната и они боевики ИГИЛ, то почему они её не применили. СБУ становится подразделением ФСБ. Подкидывают литературу и патроны "чурбанам"
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11.02.2021 11:51 Відповісти
Тут вот в чем дело. Есть много людей, которые сражаются за свою свободу и независимость против кацапских тварей. Эти люди часто скрываются от мокселських спецслужб (фсб), в том числе на территории Украины.
Вражеские спецслужбы (фсб) регулярно отправляют нашим спецслужбам запросы относительно поиска и выдачи тех или иных людей, которых враг (кацапы) считает экстремистами или террористами. (Например Правый Сектор и Нацкорпус на кацапстане являются экстремистскими организациями).

Но эти люди не всегда таковыми являются. В тоже время в этом вопросе СБУ и наше государство никогда не проявляет принципиальности и часто (не разобравшись в деталях) помогает вражеским (мокшанским) спецслужбам найти и экстрадировать на кацапстан таких людей.
Если это ИГИЛ - окей, если это бойцы, боюющие против москальщины и кадыровских псов, за свободу и независимость Ичкерии - это позор.
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11.02.2021 11:58 Відповісти
Руссня - страна спонсор терорризма!.....
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11.02.2021 12:14 Відповісти
але Д.Трамп більше довіряє словам ***** , ніж американським спецслужбам . Невже і в нас так само ?
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11.02.2021 13:07 Відповісти
у нас нет ни спецслужб, ни законодательства для их действия в правовом поле..так..отдельные эпизоды... или не заплатили..увы....
..только представить, закрыли всего 3 фашистских канала, а целая страна радуется и испытывает гордость, буд-то там что -то экстраординарное, нет ни судов над предателями родины, ни закона о коллаборационизме, ни закона о реституции по Крыму, как буд-то так и надо
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11.02.2021 13:17 Відповісти
транзитчики. ехали взорвать кремль..
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11.02.2021 12:16 Відповісти
Це, їх по запиту Мацкви затримали? Співпраця продовжується.
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11.02.2021 13:02 Відповісти
на росію видадуть , як за президентства Порошенка Тимура Тумгоєва ? Що то за загадкова країна східної Європи ?
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11.02.2021 13:05 Відповісти
За Тімура Тамгоєва Україні видали якогось дрібного злодюжку і мусора хвалилися, який то цінний був обмін.
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11.02.2021 13:09 Відповісти
Скоро будемо білорусів та прихильників Навального на Москву видавати?
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11.02.2021 13:07 Відповісти
Орда - страна террорист. А в Украине есть МВД? Или только вывеска осталась, как на рынке! "Торгуем всем! От гражданства, до уголовных дел - открываем/закрываем!"
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11.02.2021 13:09 Відповісти
Та вони тут звітували що, не здатні розкрити кожного року по 55-60% злочинів. Правда не уточнили скільки розритих на зразок Рифмастера.
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11.02.2021 13:12 Відповісти
ДЕБИЛЫ НЕ ДАЮТ ДАГЕСТАНЦАМ РОССИЯН ВАЛИТЬ !)
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11.02.2021 14:20 Відповісти
Ото ще новина, самі ж недавно їх жінок з дітьми привезли.
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11.02.2021 14:35 Відповісти
А что это за страна Восточной Европы? Если Россия, то не надо заливать нам о российско-украинской войне на Донбассе. Уже после аннексии Крыма мы дожны были прекратить любые отношения с РФ. Они нам Януковича, Захарченко, Пшонку и прочих выдали? Чего тогда мы должны им ихних беглецов выдавать. Выйдите на железную дорогу. Посмотрите на вагоны. Какая на половине из них эмблема. Правильно- РЖД. Включите радио какая музыка на большинстве радиостаний? Правильно в исполнении российских исполнителей в том числе поддержавших аннексию Крыма. Не надо обманывать людей.
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11.02.2021 16:05 Відповісти
ІГІЛ створили колишні офіцери армії Садама, які отримували військову освіту в СРСР і рфії. Спецура кацапів їм в цьому сприяла, створюючи світове "терористичне опудало", щоб
виправдати інтервенцію до Сирії, якби для боротьби з "ісламською державою".
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11.02.2021 19:35 Відповісти
Нормально... Тільки ще цих виродків не вистачало у нас...
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11.02.2021 21:09 Відповісти
 
 