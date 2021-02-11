Клименко анонсував облаштування відкритих поліцейських фронт-офісів у всіх регіонах країни. ФОТО

Відкриті поліцейські фронт-офіси запрацюють у кожному регіоні країни. Вони є новою моделлю первинної комунікації з громадянами у відділах та управліннях поліції.

Про це сьогодні в ході розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Як і раніше, основним критерієм оцінки нашої роботи є довіра громадян. Тому ми намагаємося стати більш відкритим відомством, що надає якісний поліцейський сервіс. І в найближчих планах – фронт-офіси в кожному підрозділі. Замість невеликого заґратованого вікна в поліцейському фойє створимо для відвідувачів зручний простір. Компетентні та доброзичливі фахівці надаватимуть громадянам консультації, прийматимуть у них звернення", – повідомив голова Нацполіції.

Він також уточнив, що вже три роки такий "прозорий" фронт-офіс ефективно працює у Голосіївському управлінні поліції міста Києва.

"Згодом ще два фронт-офіси запрацюють у Святошинському та Шевченківському районах столиці. У сучасному поліцейському управлінні буде повністю змінено робочу зону. Кожен із відвідувачів може особисто бачити, як працює поліція. Адже це приміщення спроектоване за європейськими стандартами роботи: тут відсутні ґрати, замість них – прозорі стіни і відкритий простір із системою відеоспостереження, що дає можливість на належному рівні забезпечити дотримання прав громадян", - наголошують у Нацполіції.

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Найсучасніші методики, логістика та оновлена техніка у такому фронт-офісі дозволяють швидко та якісно отримати будь-яку послугу. Для інформаційної допомоги громадянам працює група первинної комунікації. Тут можна отримати консультацію, написати заяву про вчинення правопорушення або втрату документів, записатися на особистий прийом, дізнатися про результати розгляду свого звернення та залишити відгук про роботу поліцейських.

"Звісно, на переформатування роботи потрібен час та фінансові витрати. Але я переконаний, що вони себе виправдають. І перш за все, це відчують самі ж громадяни", – наголосив Ігор Клименко.