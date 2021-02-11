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Клименко анонсував облаштування відкритих поліцейських фронт-офісів у всіх регіонах країни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Клименко анонсував облаштування відкритих поліцейських фронт-офісів у всіх регіонах країни. ФОТО

Відкриті поліцейські фронт-офіси запрацюють у кожному регіоні країни. Вони є новою моделлю первинної комунікації з громадянами у відділах та управліннях поліції.

Про це сьогодні в ході розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Як і раніше, основним критерієм оцінки нашої роботи є довіра громадян. Тому ми намагаємося стати більш відкритим відомством, що надає якісний поліцейський сервіс. І в найближчих планах – фронт-офіси в кожному підрозділі. Замість невеликого заґратованого вікна в поліцейському фойє створимо для відвідувачів зручний простір. Компетентні та доброзичливі фахівці надаватимуть громадянам консультації, прийматимуть у них звернення", – повідомив голова Нацполіції.

Клименко анонсував облаштування відкритих поліцейських фронт-офісів у всіх регіонах країни 01

Він також уточнив, що вже три роки такий "прозорий" фронт-офіс ефективно працює у Голосіївському управлінні поліції міста Києва.

"Згодом ще два фронт-офіси запрацюють у Святошинському та Шевченківському районах столиці. У сучасному поліцейському управлінні буде повністю змінено робочу зону. Кожен із відвідувачів може особисто бачити, як працює поліція. Адже це приміщення спроектоване за європейськими стандартами роботи: тут відсутні ґрати, замість них – прозорі стіни і відкритий простір із системою відеоспостереження, що дає можливість на належному рівні забезпечити дотримання прав громадян", - наголошують у Нацполіції.

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Найсучасніші методики, логістика та оновлена техніка у такому фронт-офісі дозволяють швидко та якісно отримати будь-яку послугу. Для інформаційної допомоги громадянам працює група первинної комунікації. Тут можна отримати консультацію, написати заяву про вчинення правопорушення або втрату документів, записатися на особистий прийом, дізнатися про результати розгляду свого звернення та залишити відгук про роботу поліцейських.

"Звісно, на переформатування роботи потрібен час та фінансові витрати. Але я переконаний, що вони себе виправдають. І перш за все, це відчують самі ж громадяни", – наголосив Ігор Клименко.

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Топ коментарі
+4
Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 6212
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11.02.2021 12:24
+1
Такие что ли?
Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 8532
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11.02.2021 12:28
+1
Хорошее дело. Подальше от этих т.н. "участков", где граждан послать подальше намагаются
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11.02.2021 12:30
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Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 6212
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11.02.2021 12:24 Відповісти
Нова можливість заробити на коштах з держбюджету.
А ще "модельні" тюрми від Мінюсту... Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 5804
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11.02.2021 12:25 Відповісти
а "фронтові" будуть ?
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11.02.2021 12:26 Відповісти
Такие что ли?
Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 8532
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11.02.2021 12:28 Відповісти
Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 5888
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11.02.2021 12:29 Відповісти
Хорошее дело. Подальше от этих т.н. "участков", где граждан послать подальше намагаются
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11.02.2021 12:30 Відповісти
Это позволит каждому украинцу, которого избила полиция обратиться в фронт офис, что бы с него там поржали!
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11.02.2021 12:30 Відповісти
Такого піз***еца з поліцією не було ще ніколи... уявляєте совісні поліцейські рекомендують самі, щоб люди йшли караще до "братви" щоб вирішили проблему бо це буде ефективніше і дешевше в рази.
Друзі, це реально ср*ка, коли потерпілому доводиться наймати таксі, щоб відвезти слідчого на допит підозрюваного а потім ще адвоката щоб допоміг слідчому правильно скласти документи аби суд потім не скасував все те... шок і сльози...
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11.02.2021 12:36 Відповісти
Знаем,знаем,уже пытаются обложить местный бизнес данью.
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11.02.2021 12:46 Відповісти
Суттєві пропозиції ! Від цього злочинність і корупція зменшиться, та й довіра громадян до поліції збільшиться ! Шила у мішку не сховаєш, тож і з них аж пре "професіоналізмом". Одним словом рехворма поліції.
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11.02.2021 12:46 Відповісти
Это надо так уметь испоганить реформу. Из полиции превратиться опять в мусорню
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11.02.2021 12:56 Відповісти
Клименко анонсував облаштування відкритих поліцейських фронт-офісів у всіх регіонах країни - Цензор.НЕТ 7145
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11.02.2021 13:01 Відповісти
фронт-офисы места ссылок неугодных мусоров
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11.02.2021 13:10 Відповісти
Клименко анонсував облаштування відкритих поліцейських фронт-офісів у всіх регіонах країни - Цензор.НЕТ 8913
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11.02.2021 13:13 Відповісти
Сервісні центри вже працюють по повній. Без рішали за 2500 не попадеш .
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11.02.2021 13:24 Відповісти
 
 