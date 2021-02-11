30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував підірвати вибухівку в приміщенні магазину у Вінниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції області.
"11 лютого приблизно об 11:00 на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення від працівників магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова, що біля їхнього закладу перебуває підозрілий чоловік із сумкою та має намір підірвати вибухівку. Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації "Грім", чоловіка затримали. Затриманим виявився 31-річний житель Вінниці. Наразі його доставлено до територіального відділення поліції для з'ясування обставин події", - йдеться в повідомленні.
На місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поряд із закладом, а також обмежили рух для пішоходів поблизу можливо небезпечного місця.
Зазначається, що на місці події небезпечних предметів вибухотехніки не виявили.
Будь ласка, зачекайте...
плидеру-нелоху
******
БКК, - Білоруська Калійна Компанія. Ужос!
І як Вам вдалося так добре зберегти українську мову?
Це якесь диво. Хоча українці у південних районах Бєларусі насправді є більшістю автохтонного населення (Берестейщина, Пінщина і т.д.)
Чи то є просто VPN?
Я теж можу зайти через білоруський VPN. )))
А VPN використовую у якості інтернет-гігієни.
Наприклад, рекомендую на додаток до VPN-клієнта припинити витік DNS, - https://spy-soft.net/utechka-dns/
Встановив DNSCrypt, - всі сервіси визначення IP тепер не можуть дізнатися реальну країну користувача.
P.S. тут використав сєпарський айпі з Донецька, - 109.254.29.172
Порт 1638
За статистикою кожен 7-й у світі має те, чи інше психічне відхилення. Найбільше їх у Західній Європі, Північній Америці, Австралії, Ірані, Аргентині. Україна ще й доволі непогано виглядає, - нижче середнього світового рівня.