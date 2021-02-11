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30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував підірвати вибухівку в приміщенні магазину у Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

"11 лютого приблизно об 11:00 на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення від працівників магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова, що біля їхнього закладу перебуває підозрілий чоловік із сумкою та має намір підірвати вибухівку. Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації "Грім", чоловіка затримали. Затриманим виявився 31-річний житель Вінниці. Наразі його доставлено до територіального відділення поліції для з'ясування обставин події", - йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поряд із закладом, а також обмежили рух для пішоходів поблизу можливо небезпечного місця.

Зазначається, що на місці події небезпечних предметів вибухотехніки не виявили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція 01
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція 02
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція 03
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція 04

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Топ коментарі
+12
вiслюк очередной раз психанул на рошенки?
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11.02.2021 14:59
+9
человек хотел тортиков, шоколада... "эпоха бидности" закончилась... видимо для него они так и остались недоступными... пошел на крайний шаг...
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11.02.2021 15:03
+7
Зараз тобі розкажуть , яка ти *кака * та *агент кремля * 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3995
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11.02.2021 15:29
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вiслюк очередной раз психанул на рошенки?
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11.02.2021 14:59 Відповісти
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наоборот. рошенковый вислюк снова псианул на конкурентов.
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11.02.2021 15:29 Відповісти
Ну после того, как он в официальном выступлении рекламировал масло "Рошен", можно сказать, что он рошенковый вiслюк 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7098
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11.02.2021 15:45 Відповісти
не обзывай потужного папередника рошенковым вислюком, даже если он своей масляной физономией постоянно рекламирует масло "Рошен" 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7628
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11.02.2021 15:53 Відповісти
Какой же он папередник? Он как раз вполне себе действующий вiслюк, хоть и потерпевший, ведущий за собой 73%-ное стадо зеленых баранов 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3428
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11.02.2021 16:05 Відповісти
всё верно ты написал. с маленькой поправкой. не для 73, а для 23 он вполне и вечно себе действующий вiслюк, хоть и пнутый под зад потерпевший, ведущий за собой стадо масляных баранов. 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 6992
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11.02.2021 16:08 Відповісти
За два года зеленое стадо уменьшилось - это факт. Остались самые упоротые адепты потерпевшего вiслюка 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3845
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11.02.2021 16:10 Відповісти
точно. уменьшилось с 23 раза в два, остались самые маслянистые аж до позеленения. 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 8900
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11.02.2021 16:12 Відповісти
Это да - потерпевший вiслюк неожиданно полюбил рошеновское масло так, что теперь рекламирует его на официальных выступлениях из администрации президента 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 2979
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11.02.2021 16:14 Відповісти
опять всё верно, но с минимальной коррекцией. Потерпевший пнутый віслюк неожиданно полюбил рошеновское масло собственного производства так, что теперь рекламирует его своей масляной физиономией на официальных выступлениях своей потужной партии, как до марта 2019 рекламировал из администрации президента
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11.02.2021 16:17 Відповісти
Харьков поддерживает *********** в его ажиотаже, относительно масла Рошен:

30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 4130
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11.02.2021 16:19 Відповісти
Шо такое? Это кошерная еда !
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11.02.2021 16:29 Відповісти
Так всё правильно, ящетаю 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7047
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11.02.2021 16:30 Відповісти
а, ну раз пошли олигофренские фотожабы то всё, - ты победил, возьми себе с полки "до *уя масла".
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11.02.2021 16:39 Відповісти
У тебя прокся отклеилась, зелебобик 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7366
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11.02.2021 17:04 Відповісти
Из тебя стрелочник, как из твоего хозяина вiслюка пианист - х#@вый 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 5459
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11.02.2021 17:22 Відповісти
Пипец вы детский сад - точно соответствуете своему плидеру-нелоху 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3486 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 4230
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11.02.2021 17:36 Відповісти
Ты по-жизни всё одобряешь - такая у вас, зеленых баранов, доля со всем соглашаться 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 2645
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11.02.2021 17:56 Відповісти
+
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11.02.2021 17:03 Відповісти
человек хотел тортиков, шоколада... "эпоха бидности" закончилась... видимо для него они так и остались недоступными... пошел на крайний шаг...
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11.02.2021 15:03 Відповісти
@б@н@тим немає спокою
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11.02.2021 15:07 Відповісти
Если ему не дадут канахвету?
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11.02.2021 15:08 Відповісти
он просто пришел спросить о потужных и мыролюбных виннирцких реформах.
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11.02.2021 15:10 Відповісти
Рошенку не дали він обідевся, а ціни все ростуть у рошена вже багато цукерок дорожче ніж всякі там сінкерси с марсами, догонім і перегонім цих піндосів...
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11.02.2021 15:11 Відповісти
Там схоже рошенок якраз і не було і це вивело його з рівноваги.
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11.02.2021 15:29 Відповісти
Вінниця. Шоколадний магазин. Рошенок нема. Все сходиться!
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11.02.2021 15:33 Відповісти
Явно порохобот не міг отримати дози.
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11.02.2021 15:27 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зараз тобі розкажуть , яка ти *кака * та *агент кремля * 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3995
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11.02.2021 15:29 Відповісти
Я звик вже і до агента *******, і до жидівської морди, і до біндєра праклятий.....
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11.02.2021 15:31 Відповісти
..*Шаленої бджілки * ..об*ївся !? 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7435
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11.02.2021 15:27 Відповісти
Уже новое в ассортименте у них появилось, "П'янка вишня".
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11.02.2021 15:31 Відповісти
..І шо ? Як *налівайка * !?
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11.02.2021 15:37 Відповісти
Я не беру продукцию рошена из принципа, просто в супермаркете увидел новое название.
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11.02.2021 15:47 Відповісти
Еще один зебил, накачанный 112 и ЗИКом, ворвался в магазин Рошен, чтобы высловить протест против того, что Порошенко мешает зебилам жить.
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11.02.2021 15:28 Відповісти
Ви теж так себе вели, аби зайшли в кодитерську Територія Мармеладу і не знайшли жодної рошенки.
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11.02.2021 15:30 Відповісти
Видать,не дали барбарыску...
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11.02.2021 15:29 Відповісти
У нас он на роботі всі зеботики, правда кажуть, що вже колишні, їдять шоколадки Рошен, аж за вухами лящить.
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11.02.2021 15:29 Відповісти
А я своїх привчив що, доки Порошенко був президентом то, до Рошену ні ногою і на свята мене одразу попереджали що, торти БКК. Та, зараз вже бан знятий оскільки для мене це, не релігійне питання.
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11.02.2021 15:35 Відповісти
торти БКК
******
БКК, - Білоруська Калійна Компанія. Ужос! 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 2244

30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3753
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11.02.2021 16:02 Відповісти
БКК
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 8444
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11.02.2021 16:33 Відповісти
А я вважав, що частина грошей з рошенок йде на боротьбу з запоребриком.
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11.02.2021 17:04 Відповісти
Гівно з російських каналів смакує краще?
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11.02.2021 17:29 Відповісти
Перепрошую, а Ви дійсно українець з Бєларусі?
І як Вам вдалося так добре зберегти українську мову?
Це якесь диво. Хоча українці у південних районах Бєларусі насправді є більшістю автохтонного населення (Берестейщина, Пінщина і т.д.)
Чи то є просто VPN?
Я теж можу зайти через білоруський VPN. )))
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11.02.2021 18:06 Відповісти
В кінці 90-х переїхав з Миколаївщини по сімейним обставинам... Читаю час від часу українськи книжки...
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11.02.2021 18:38 Відповісти
До речі, Ви теж добре володієте мовою. VPN, чи як?
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11.02.2021 18:42 Відповісти
Жив, живу і помру в Україні.
А VPN використовую у якості інтернет-гігієни.
Наприклад, рекомендую на додаток до VPN-клієнта припинити витік DNS, - https://spy-soft.net/utechka-dns/
Встановив DNSCrypt, - всі сервіси визначення IP тепер не можуть дізнатися реальну країну користувача.
P.S. тут використав сєпарський айпі з Донецька, - 109.254.29.172
Порт 1638
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 4560
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11.02.2021 19:11 Відповісти
Гройсман?))
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11.02.2021 15:30 Відповісти
не. он на работе в это время должен быть, на винницком базаре.
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11.02.2021 15:38 Відповісти
Ти не ти коли голодний)
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11.02.2021 15:31 Відповісти
Позакривали психдиспансери, от і шастають вулицями ненормальні.

За статистикою кожен 7-й у світі має те, чи інше психічне відхилення. Найбільше їх у Західній Європі, Північній Америці, Австралії, Ірані, Аргентині. Україна ще й доволі непогано виглядає, - нижче середнього світового рівня.

30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3632
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11.02.2021 15:34 Відповісти
Тому що, у нас багато недіагностованих.
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11.02.2021 15:37 Відповісти
Навпаки. Багато діагностованих пішли у партію "Слуга народу", і їх перестали вважати діагностованими. Маємо використання службового становища. 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 5308
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11.02.2021 15:41 Відповісти
Багаті країни можуть собі дозволити почудити, а в бідних країнах з цим важче. В головному всі психічно хворі на хлібних місцях і тількі деякі лазать по смітниках.
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11.02.2021 15:55 Відповісти
Диабетик , что ли 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3253
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11.02.2021 16:13 Відповісти
Така безпечність (розгільдяйство) поліцейських і призводить до смерті співробітників.... В касці і броніку відкривати сумку не знаючи, що там всередині.....
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11.02.2021 16:42 Відповісти
расстреляли? теперь ясно почему порядка нет в стране ,а ведь такое уже было лет каварнадцать назад ....при очередной смене власти
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11.02.2021 17:41 Відповісти
Ласточка шахида к нам в Рошен летит.
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11.02.2021 18:55 Відповісти
 
 