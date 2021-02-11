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Заступника директора "Украероруху" підозрюють у шахрайстві на $100 тисяч. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру в шахрайстві на $ 100 тисяч одному із заступників директора держпідприємства "Украерорух".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру, чиновника затримали після передачі частини обумовленої суми в 70 тисяч доларів.

Заступника директора Украероруху підозрюють у шахрайстві на $100 тисяч 01

Протягом 2019 року підозрюваний, ввівши в оману фермерів, обіцяв їм сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2000 га, розташованими на території Полтавської області та належать одному з державних підприємств, для обробки і висадки сільськогосподарських культур.

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За свої послуги чоловік, який раніше працював начальником регіонального відділення Фонду держмайна по Полтавській і Сумській областях, зажадав отримати від фермерів 100 тисяч доларів.

Заступника директора Украероруху підозрюють у шахрайстві на $100 тисяч 02

При цьому ніяких можливостей виконати обіцянки чиновник не мав, а своє "сприяння" пояснював нібито наявними у нього впливовими зв'язками на попередньому місці роботи.

Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Заступника директора Украероруху підозрюють у шахрайстві на $100 тисяч 03

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С приходом Зе бездарей детей шарикова страна стала напоминать воровской разгул все кто у власти стали красть в три руки не стесняясь со вкусом чем больше тем уважаемый
а недостачи растаскивания казны переложили на плечи людей через тарифы налоги и чем больше они крадут тем больше налоги и тарифы народ все стерпит ведь они устроили такое шоу просто цирковое видосики и прочий балаган так и сыплется с экранов

Распродажа и грабеж страны в полный рост скоро ни страны ни денег не будет но это их не останавливает а только подстегивает ведь нет на них никакой управы ни законов ни наказания крысы вперед
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11.02.2021 15:33 Відповісти
Ты смотри-ка. При Порошенко, в должности руководителя Регионального отделения фонда госимущества Украины в Полтавской и Сумской областях - честнейший был человек. А при Зе скурвился. Вот что "зеленая плесень" с людьми-то делает. (с)"Варкрафт"
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11.02.2021 16:44 Відповісти
Кто бы в этом сумлевался, кругом ворюги.
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11.02.2021 15:38 Відповісти
 
 