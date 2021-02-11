Заступника директора "Украероруху" підозрюють у шахрайстві на $100 тисяч. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру в шахрайстві на $ 100 тисяч одному із заступників директора держпідприємства "Украерорух".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру, чиновника затримали після передачі частини обумовленої суми в 70 тисяч доларів.

Протягом 2019 року підозрюваний, ввівши в оману фермерів, обіцяв їм сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2000 га, розташованими на території Полтавської області та належать одному з державних підприємств, для обробки і висадки сільськогосподарських культур.

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За свої послуги чоловік, який раніше працював начальником регіонального відділення Фонду держмайна по Полтавській і Сумській областях, зажадав отримати від фермерів 100 тисяч доларів.

При цьому ніяких можливостей виконати обіцянки чиновник не мав, а своє "сприяння" пояснював нібито наявними у нього впливовими зв'язками на попередньому місці роботи.

Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.