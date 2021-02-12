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Росіяни злякалися синіх собак. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Зграї синіх псів бродять по Дзержинську Нижегородської області РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляють місцеві жителі, зграї синіх собак бродять в околицях підприємства "Дзержинське оргскло". Вочевидь, собаки набули синього відтінку після того, як викупалися у відходах виробництва. На підприємстві використовується мідний купорос і інші речовини, які при потраплянні на шкіру чи шерсть можуть давати такий відтінок.

За словами глави "Дзержинського оргскла", раніше собаки вже неодноразово "синіли" саме з цієї причини.

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Росіяни злякалися синіх собак 01
Росіяни злякалися синіх собак 02
Росіяни злякалися синіх собак 03

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Топ коментарі
+94
Синие собаки - фигня, в сравнении с зелеными баранами Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 419
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11.02.2021 16:26
+64
Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 1671 Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 6066
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11.02.2021 16:33
+49
То смерть к вам пришла, козломордые.
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11.02.2021 16:26
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То смерть к вам пришла, козломордые.
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11.02.2021 16:26 Відповісти
На козломордии уже собаки синие. Все бухает беспробудно. В каждом ихнем фильме в кадре водка. Такой пьяной биомассой легче управлять.
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11.02.2021 16:59 Відповісти
Скоро к синим добавятся жёлтые - и будут бандеровские собачьи банды.
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11.02.2021 18:29 Відповісти
Фантомас разбушевался Росіяни злякалися синіх собак. - Цензор.НЕТ 2115

не повезло собачкам родиться в великой российской империи Росіяни злякалися синіх собак. - Цензор.НЕТ 5318
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12.02.2021 00:01 Відповісти
Синие собаки - фигня, в сравнении с зелеными баранами Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 419
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11.02.2021 16:26 Відповісти
Ай молодца!!!
Росіяни злякалися синіх собак. - Цензор.НЕТ 1829
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11.02.2021 17:24 Відповісти
Собак не жалко? Медный купорос-яд.
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11.02.2021 16:26 Відповісти
Что за фантазии про то что медный купорос яд? Медный купорос - пищевая добавка Е 519. Знаю что в огурчики консервированные некоторые добавляют.
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11.02.2021 17:06 Відповісти
Добавка так себе. Соль тяжелого металла. Смертельная доза для взрослого человека около 50г.
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11.02.2021 21:00 Відповісти
Никто же не говорит что безвредное в любых количествах.
Съешь 50 грамм обыкновенной поваренной соли, так тоже мало не покажется.
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11.02.2021 22:25 Відповісти
Соли нужно съесть около 300 грамм. Но разница в том, что если ты съешь сегодня 100 г соли и завтра, то скорей всего ты не умрешь, хотя это тоже такой себе эксперимент. А вот медь выводится долго.
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12.02.2021 17:21 Відповісти
Яка країна - такі і собаки.
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11.02.2021 16:26 Відповісти
у свинособак, когда один из родителей постоянно синий норма
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11.02.2021 16:32 Відповісти
Нас спасёт мать драконов.
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11.02.2021 16:41 Відповісти
Это белые ходаки мать вашу, надеюсь стена яценюка нас спасет!
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11.02.2021 16:30 Відповісти
Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 1671 Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 6066
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11.02.2021 16:33 Відповісти
это они из за постоянной облачности ещё луны не видели ))
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11.02.2021 16:34 Відповісти
Они там все синие, собаки решили не выделяться из общей массы😁😁😁
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11.02.2021 16:34 Відповісти
Собаки - ерунда. Скоро на расею песцы нагрянут. Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 5166
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11.02.2021 16:38 Відповісти
Они ее покидали?
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11.02.2021 16:42 Відповісти
...та інші пухнасті звірятка. "Білочки", наприклад Росіяни злякалися синіх собак. - Цензор.НЕТ 6426.
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11.02.2021 20:44 Відповісти
Как называется эта страна!?!?!? И тут хором- Росссииияяя!!!😂😂😂
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11.02.2021 16:40 Відповісти
Головне, як побачать синюшного кацапа, то не лякаються.
А собак злякались.
От дурні кацапи Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 6167
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11.02.2021 16:41 Відповісти
Вот тебе и "Голубой щенок".
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11.02.2021 16:45 Відповісти
На россии все поголовно синие.
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11.02.2021 16:45 Відповісти
И самое странное, они думают, что они - люди...
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11.02.2021 19:49 Відповісти
Это не собаки синие,это кацапы после незамерзайки...
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11.02.2021 16:54 Відповісти
Россияне испугались синих собак - Цензор.НЕТ 4404
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11.02.2021 16:54 Відповісти
не синих собака надо бояться. Зеленые гиены куда как опаснее.
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11.02.2021 16:58 Відповісти
"Испугались" - это еще мягко соврали. Я бы сказал обосрались, в панике, бегут из страны и т.п. Недоработочка.
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11.02.2021 17:01 Відповісти
гламупарусски! Росіяни злякалися синіх собак. - Цензор.НЕТ 4835
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11.02.2021 17:03 Відповісти
Пес «******» - древний языческий бог, принявший вид хромого пса с пятью лапами. Этот пес, согласно преданию, спит где-то в российских снегах, и пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. Однако в любой момент он может проснуться с непредсказуемыми, или точнее, однозначно предсказуемыми последствиями, которые заключены в смысле самого слова. Попросту говоря, «когда он просыпается, он наступает».
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11.02.2021 17:06 Відповісти
В Кривом Роге воробьи красные. Удивительно природа устроена.
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11.02.2021 17:08 Відповісти
А я чомусь думав що зелені. Росіяни злякалися синіх собак. - Цензор.НЕТ 2787
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11.02.2021 17:45 Відповісти
фото в студию!
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11.02.2021 22:50 Відповісти
Допились скрепоносные,от стекломоя и антисептика и не такое увидится
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11.02.2021 17:19 Відповісти
Скорее всего это сбежавшие подопытные животные из лаборатории по производству "вакцины - Спутник" от ковида. Все становятся " голубыми"... , а что будет с привитыми россиянами, ужас.., а как же семейные ценности...
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11.02.2021 18:04 Відповісти
Криндик зкріпам! Це ж буде капут усьому! Каміння з неба посиплеться, замість бояри у пляшечках станеться брудна вода, содомію оголосять нормою... Жах!
Росіяни злякалися синіх собак. - Цензор.НЕТ 6826
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11.02.2021 20:50 Відповісти
Это бывшие "русские", которым вкололи вакцину.
Теперь пенсия им не нужна, но можно выть и гавкать.
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11.02.2021 18:32 Відповісти
Тьфу, я думал, опять масовый мор кацапов от паленоц водки.
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11.02.2021 19:03 Відповісти
А по- моему они не синие, а голубые.
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11.02.2021 19:08 Відповісти
Собачек жалко!!!!
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11.02.2021 20:25 Відповісти
Зграї безхатніх собак - це раіся. У нас хоча б стерилізують тваринок.
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11.02.2021 21:05 Відповісти
Ні,там-"Стекломой-незамерзайка"стимулюзувала тваринок до скорїшего вимирання...
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11.02.2021 21:59 Відповісти
Я там практику проходил))) Нас курсантов 5 курса военного училища поселили в одной общаге со студентками МХТИ и КХТИ ...3 женилось ))))
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11.02.2021 22:29 Відповісти
Ну какие синие собаки в РФ??? Белки то!
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11.02.2021 23:43 Відповісти
ТАК ЭТО И ЕСТЬ РОССИЯНИ КОТОРЫЕ УЖЕ ДЕГРАДИРОВАЛИ !)
Росіяни злякалися синіх собак - Цензор.НЕТ 7919
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12.02.2021 01:14 Відповісти
Схоже, Ви помиляєтесь. До собаки москаль може еволюціонувати. Або мутувати в собаку. В будь-якому разі, це для москалів прогрес.
А для собак - невідомо.
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12.02.2021 17:03 Відповісти
нарасее даже собаки синие...
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12.02.2021 07:53 Відповісти
Кацапи перебухали, сінька вже від них не відходить.
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12.02.2021 16:25 Відповісти
Смороду злякалися, що це якісь пекельні парфуми до них прийшли і принесли борошна та смерть Росіяни злякалися синіх собак - Цензор.НЕТ 7159
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12.02.2021 16:31 Відповісти
 
 