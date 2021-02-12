24813 53
Росіяни злякалися синіх собак. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Зграї синіх псів бродять по Дзержинську Нижегородської області РФ.
Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють місцеві жителі, зграї синіх собак бродять в околицях підприємства "Дзержинське оргскло". Вочевидь, собаки набули синього відтінку після того, як викупалися у відходах виробництва. На підприємстві використовується мідний купорос і інші речовини, які при потраплянні на шкіру чи шерсть можуть давати такий відтінок.
За словами глави "Дзержинського оргскла", раніше собаки вже неодноразово "синіли" саме з цієї причини.
Топ коментарі
+94 Valery Greff
показати весь коментар11.02.2021 16:26
+64 Топ Ган
показати весь коментар11.02.2021 16:33
+49 Solomon c5c4359c
показати весь коментар11.02.2021 16:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
не повезло собачкам родиться в великой российской империи
Съешь 50 грамм обыкновенной поваренной соли, так тоже мало не покажется.
А собак злякались.
От дурні кацапи
Теперь пенсия им не нужна, но можно выть и гавкать.
А для собак - невідомо.