Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки у Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в декількох сотнях метрів від лінії зіткнення і поспілкувався з військовослужбовцями.

"Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців на передовій", - зазначив президент.

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Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам'ятний значок - коїн на знак того, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".

Зеленський вручив воїнам державні нагороди та цінні подарунки.







