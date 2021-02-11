Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Під час робочої поїздки у Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в декількох сотнях метрів від лінії зіткнення і поспілкувався з військовослужбовцями.
"Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців на передовій", - зазначив президент.
Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам'ятний значок - коїн на знак того, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".
Зеленський вручив воїнам державні нагороди та цінні подарунки.
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Чего переболевший зеля поперся на передок без маски..... Защитников заражать? Он анализі здавал перед поездкой?
На стволе стоит не стандартный щелевой пламегаситель, а глушитель. Вариантов для ПКМ - достаточно.
Приклад, именно ПКМ, тоже очень чётко определяется по упорной пластине и характерному изгибу низа тела приклада.
Это у РПК (РПКС) - сошки назад.
Есть и такое положение) Могу подсказать, почему отказались и перевели положение "вперёд".
Воно ж нелох, але сцикло..
(шутка)
Хорошее фото:
Merkava Mk. 4M
хоча разміри танка на фото надто перебільшені
- сильно руку не жми...
- та я не жму..
- и в глаза долго не смотри..
- та я на каску...
..какой же он....клопик )))) мал клоп да... ))))
в комедийном шоу "Вечерний квартал"
Трус, балбес и предатель !
Генерал Маннергейм
Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.
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Плохой мир, даже хуже войны.
Публий Корнелий Тацит
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл В войне не бывает второго приза для проигравших.Омар Брэдли
Кто проявляет жалость к врагу, безжалостен к самому себе.
Ф. Бэкон
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Карл Клаузевиц
Жестокость на войне является преимуществом.
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