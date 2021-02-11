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Зеленський (10456) Донбас (14568) операція Об'єднаних сил (3184) 503-й ОБМП (22)

Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Під час робочої поїздки у Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в декількох сотнях метрів від лінії зіткнення і поспілкувався з військовослужбовцями.

"Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців на передовій", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам'ятний значок - коїн на знак того, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".

Зеленський вручив воїнам державні нагороди та цінні подарунки.

Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди 01
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди 02
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди 03
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди 04

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Топ коментарі
+33
Ти б їм повернув право захищать Батьківщину, себе та снайперські гвинтівки зі снаперами, аеророзвідку. Для початку.
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11.02.2021 16:39
+26
Всі помітили, що бійці ЗСУ без зброї? Сцикло сцить, що його ж свої пристрелять. Зеленский посетил украинских и воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 4265
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11.02.2021 16:39
+19
непонятно зачем этот цирк с броником и шлемом. Кацапы ни за что не станут устранять такую полезную для них фигуру
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11.02.2021 16:39
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Ти б їм повернув право захищать Батьківщину, себе та снайперські гвинтівки зі снаперами, аеророзвідку. Для початку.
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11.02.2021 16:39 Відповісти
стрелять по сепарам(повстанцам) без маски - строго запрещено ,штраф 17 000 грн
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11.02.2021 16:39 Відповісти
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 2631
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11.02.2021 16:57 Відповісти
Кстати таки да.....
Чего переболевший зеля поперся на передок без маски..... Защитников заражать? Он анализі здавал перед поездкой?
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11.02.2021 17:20 Відповісти
Здавав - в "Євролабі"...
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12.02.2021 16:42 Відповісти
Всі помітили, що бійці ЗСУ без зброї? Сцикло сцить, що його ж свої пристрелять. Зеленский посетил украинских и воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 4265
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11.02.2021 16:39 Відповісти
после прочтения этого коммента мой вопрос "зачем ему броник и шлем?" сам собой отпал Зеленский посетил украинских и воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 5416
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11.02.2021 16:40 Відповісти
Він ще у памперсі, зуб даю.
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11.02.2021 16:42 Відповісти
Крім того поверх пампарса бронік ще одів, боїться що йому не буде чим на піаніно грати Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 7745
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11.02.2021 16:45 Відповісти
Вряд ли. Там сам памперс кевларовый.
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11.02.2021 16:54 Відповісти
Помітили. У жодного ні танк не прив'язаний, ні літака за спиною. А ак-74у, то хіба зброя
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11.02.2021 16:50 Відповісти
С АК -- это удошники. Их не спутаешь.
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11.02.2021 17:12 Відповісти
Ок. Допустим. Вторая фотка снизу, второй справа парень. Шо у него в руках?
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11.02.2021 17:18 Відповісти
Снайпер УДО
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11.02.2021 17:19 Відповісти
Точно! И форма такая же как у задних. А впереди дозорный УДО? Кароче военных там нет?
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11.02.2021 17:28 Відповісти
Верхнее и второе фото внимательно посмотри. И где ты в жизни видел АК такой длины, как у второго в строю? Новый вариант?
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11.02.2021 17:33 Відповісти
У парня, которого вы обсуждаете - обыкновенной ПКМ.
На стволе стоит не стандартный щелевой пламегаситель, а глушитель. Вариантов для ПКМ - достаточно.
Приклад, именно ПКМ, тоже очень чётко определяется по упорной пластине и характерному изгибу низа тела приклада.
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11.02.2021 17:50 Відповісти
Спасибо. Вот и объясните ему, что парень со снайперкой на второй фотке военный, а не охранник клована
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11.02.2021 17:57 Відповісти
Нет там ни у кого, никакой снайперской винтовки. От слова - СОВСЕМ.
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11.02.2021 18:48 Відповісти
Может быть. А ниже ствола выглядывают сошки? Только почему отвернуты вперед?
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11.02.2021 17:59 Відповісти
Так на ПК и ПКМ, сошки только вперёд)))
Это у РПК (РПКС) - сошки назад.
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11.02.2021 18:47 Відповісти
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 9114
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11.02.2021 20:54 Відповісти
Может, Вы, внимательно посмотрите ВСЮ "линейку" ПКМов?
Есть и такое положение) Могу подсказать, почему отказались и перевели положение "вперёд".
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11.02.2021 22:37 Відповісти
Подсказывать не нужно. Дойдем до абсурда. Просто есть и так. И приклад вполне себе можно просто спутать с Барретом или Фортом, даже с М20 или М24. Но чтобы спорить этого фото очень мало. Хотя Ваш вариант тоже имеет все права быть правильным.
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11.02.2021 22:48 Відповісти
Только мне больше напоминает Barrett с очень подобным прикладом. Но спорить не буду. Реально мало видно.
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11.02.2021 18:14 Відповісти
То коломойского охоронець.
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11.02.2021 17:49 Відповісти
Все заметили что у тебя большие проблемы со зрением
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11.02.2021 17:05 Відповісти
А я думаю у тебя. Не заметить абсолютно одинаковую экипировку "величайшего" сцикуна, Ермака и удошников может только слепой или гражданский.
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11.02.2021 17:16 Відповісти
Зі зброєю.
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11.02.2021 18:02 Відповісти
непонятно зачем этот цирк с броником и шлемом. Кацапы ни за что не станут устранять такую полезную для них фигуру
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11.02.2021 16:39 Відповісти
Судя, что охранники с УДО вообще без шлемов -- до нуля там еще очень и очень далеко.
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11.02.2021 17:18 Відповісти
А раптом хто з всушників зброю приховає?! ))
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11.02.2021 17:48 Відповісти
он что, в памперсе?
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11.02.2021 16:40 Відповісти
а як же ж.
Воно ж нелох, але сцикло..
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11.02.2021 16:41 Відповісти
Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", не посещали а жили и несли все тяготы и лишения вместе с личным составом, а то как музей посещают и сваливают.
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11.02.2021 16:40 Відповісти
нуль як завжди, десь у районі Часів Яр?
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11.02.2021 16:40 Відповісти
Вы что, Покровск максимум.
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11.02.2021 16:41 Відповісти
ну так, десь за Красіком у полях є такі краєвиди))
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11.02.2021 16:42 Відповісти
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 9792
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11.02.2021 17:21 Відповісти
Почему он напомнил мне Моторолу????!
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11.02.2021 16:41 Відповісти
Такой же шибздик.
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11.02.2021 17:00 Відповісти
броник-бра смотрится гармонично на кловане))
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11.02.2021 16:42 Відповісти
Бо шо снизу - осталось на пианине, уже нечего прикрывать.
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11.02.2021 16:47 Відповісти
Опять профессиональная фотосессия,скоро видосик будет "янелох-2",а про убитых через день и ранениях почти каждый день ни слова
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11.02.2021 16:45 Відповісти
Клоун вообще собирается хоть что-то делать кроме круизов по стране? Туда-сюда.. вот и вся работа за 2 года...
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11.02.2021 16:46 Відповісти
Ну тарифы вот поднял.....витренко впихивает невпихуемое.....
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11.02.2021 16:47 Відповісти
Якось усе кумедно. Очередные видосики-поносики от Квартала- Офиса ***********.
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11.02.2021 16:46 Відповісти
может лучше бы он дал команды стрелять со всех орудий!по кацапне!
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11.02.2021 16:46 Відповісти
Значит скоро в бой.
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11.02.2021 16:48 Відповісти
морской? А-2, А-3 ?
(шутка)
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11.02.2021 16:55 Відповісти
Снова будет захлебываться некошерным борщом.
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11.02.2021 16:55 Відповісти
Не по теме.
Хорошее фото:
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 9143

Merkava Mk. 4M
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11.02.2021 16:56 Відповісти
так, ніби кадри з художнього фільму Ліван (2009) самійла маоза
хоча разміри танка на фото надто перебільшені
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11.02.2021 18:00 Відповісти
Интересно, есть у него военный билет?
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11.02.2021 16:58 Відповісти
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 147
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11.02.2021 17:00 Відповісти
(шепотом)
- сильно руку не жми...
- та я не жму..
- и в глаза долго не смотри..
- та я на каску...
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 1194

..какой же он....клопик )))) мал клоп да... ))))
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11.02.2021 17:00 Відповісти
Тіпічний омежка клоун, він від обстрілу обсереться інфа 100 відсотків!
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11.02.2021 17:07 Відповісти
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 810
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12.02.2021 03:02 Відповісти
У советских командиров 23 февраля, награды вручают.
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11.02.2021 17:01 Відповісти
З блювотних рук і золото стає блювотне. Іспанський стид за воїнів.
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11.02.2021 17:02 Відповісти
Полную версию видео вы сможете посмотреть в ближайшую субботу
в комедийном шоу "Вечерний квартал"
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11.02.2021 17:03 Відповісти
Хоть убейте, но не помню ни одного случая за всю свою службу, чтобы мы, офицеры, заставляли солдат сдать оружие когда с ними ходили в караул или к нам приезжали генералы со всякими проверками!
Трус, балбес и предатель !
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11.02.2021 17:07 Відповісти
Режиссеры квартала рулят

Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 64
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11.02.2021 17:46 Відповісти
Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок. И прибили гвоздиком соточкой. Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 6089
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11.02.2021 17:08 Відповісти
Лучше дай приказ стрелять в ответ на обстрелы.ЧМО!!!
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11.02.2021 17:17 Відповісти
Рекомендую нашому говнокомандувачу переглянути фільм "Чапаєв",щоб на прикладі з картошкою він зрозумів,де має бути командир під час бою!
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11.02.2021 17:58 Відповісти
Шлема йому якого дали,
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11.02.2021 18:04 Відповісти
Буковельського забули взяти.
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11.02.2021 18:52 Відповісти
ГовноКлован-Членограй в окружении подтанцовки ФСО
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11.02.2021 18:13 Відповісти
А де ж саме основне, " цвях програми" - фотки з їдальні?
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11.02.2021 18:50 Відповісти
Кипа или чернобл на шибздике смотрятся более органично чем каска.
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11.02.2021 18:53 Відповісти
Сьогодні маленький Зеленський з подивом взнав, що на передовій гинуть бійці. Він пообіцяв взяти це під особистий контроль...
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11.02.2021 18:57 Відповісти
гном зелеПолеон
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11.02.2021 19:30 Відповісти
Лучше бы тушенки нормальной привез и что то сладкого типа тортиков.
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11.02.2021 19:33 Відповісти
Как-то неуклюже и плачевно смотрится и шлем, и "бронник"..а вот шлем со страусиными перьями префекта римского войска(легионов) и доспехами --смотрелось бы то-что надо--во всяком случае смешно и по-теме..)))
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12.02.2021 19:46 Відповісти
в минулий рпаз коли приїзджав з хромчаком, то той бронежилет одів на виворіт. на цей раз не взяв з собою, однак знову не без ложки дегтю - на ермака не змогли найти шолом по розміру. Це вони стоять на роздоріжжі, як в пісня про князя Ігора. Наліво....,направо..... Однак знайшов смерть від свого коня (єрмака)
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12.02.2021 21:17 Відповісти
Все мирные переговоры нужны России только как передышка перед новым наступлением.
Генерал Маннергейм

Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.
Жан-Жак Руссо
Плохой мир, даже хуже войны.
Публий Корнелий Тацит
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл В войне не бывает второго приза для проигравших.Омар Брэдли
Кто проявляет жалость к врагу, безжалостен к самому себе.
Ф. Бэкон
На войне всякая идея человеколюбия - пагубное заблуждение, нелепость.
Карл Клаузевиц
Жестокость на войне является преимуществом.
Карл Клаузевиц
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12.02.2021 22:41 Відповісти
Странный факт, что бойцы ВСУ с передовой линии фронта относятся к Зеленскому очень хорошо, а бойцы диванных войск и виртуальных битв очень плохо.
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12.02.2021 23:45 Відповісти
Не факт
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13.02.2021 03:47 Відповісти
 
 