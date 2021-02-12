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затримання (2498) моряки (538) нелегали (258) прокуратура (1766) вербування (87)

Затримано вербувальника, який наймав українських моряків перевозити нелегалів із Туреччини в ЄС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Частина завербованих ним моряків зараз сидить у тюрмах Італії та Греції.

Чоловіка затримали на території аеропорту "Київ". Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2015 року підозрюваний разом зі спільниками підшукував на материковій частині України моряків, які були в тяжкому матеріальному становищі. Надалі, через тимчасово окуповану територію АР Крим, морським шляхом моряків доставляли до берегів Туреччини, звідки вони як члени екіпажів морських суден переправляли нелегальних мігрантів у країни Європейського Союзу", - сказано в повідомленні.

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Частину завербованих таким чином громадян України було затримано і зараз вони відбувають покарання на території Італії та Греції.

"Раніше, 31 жовтня 2020 р, згаданому учаснику злочинної організації було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена організованою групою) ... Сьогодні Голосіївський районний суд м.Києва до затриманого застосував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави 681 тис. грн", - розповіли в прокуратурі.

Затримано вербувальника, який наймав українських моряків перевозити нелегалів із Туреччини в ЄС 01

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Часть завербованных таким образом граждан Украины сами виноваты .
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11.02.2021 17:51 Відповісти
Наші за бабки кого хоч і куди хоч і всюди, льотчики теж.
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11.02.2021 17:57 Відповісти
Отправить на общественно-полезные работы. Например, на разминирование в зону АТО...
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11.02.2021 17:58 Відповісти
Дык за эту опасную работу предлагали 2000 баксов в месяц. Не знаю кто мог пойти на это. Это совсем надо быть без мозгов.
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11.02.2021 19:05 Відповісти
https://zaborona.com/ru/400-ukrainczev-poluchili-pozhiznennye-sroki-v-grecii/
В нормальной европейской стране (Греции) привез в страну пару нелегалов - сиди пожизненно в тюрьме ....
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11.02.2021 23:19 Відповісти
 
 