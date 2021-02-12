Двоє викладачів запорізького вишу упіймалися на хабарях від студентів на загальну суму 200 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Запоріжжі правоохоронці затримали на хабарі двох викладачів місцевого вишу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що двоє викладачів місцевого вишу вимагали у студентів та отримували хабарі за успішне складання іспитів, заліків, курсових проєктів. Також пропонували студентам таким чином вирішити питання про заборгованість із дисциплін їхьої кафедри. Під час досудового розслідування задокументовано численні факти отримання ними хабарів на загальну суму понад 200 тис. грн.

10 лютого було задокументовано факт отримання викладачами чергового "траншу".

Наразі їх затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.

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