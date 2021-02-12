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хабар (2513) виш, ЗВО (289) Запоріжжя (624) Нацполіція (8851)

Двоє викладачів запорізького вишу упіймалися на хабарях від студентів на загальну суму 200 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Запоріжжі правоохоронці затримали на хабарі двох викладачів місцевого вишу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Двоє викладачів запорізького вишу упіймалися на хабарях від студентів на загальну суму 200 тис. грн, - Нацполіція 01

Встановлено, що двоє викладачів місцевого вишу вимагали у студентів та отримували хабарі за успішне складання іспитів, заліків, курсових проєктів. Також пропонували студентам таким чином вирішити питання про заборгованість із дисциплін їхьої кафедри. Під час досудового розслідування задокументовано численні факти отримання ними хабарів на загальну суму понад 200 тис. грн.

10 лютого було задокументовано факт отримання викладачами чергового "траншу".

Двоє викладачів запорізького вишу упіймалися на хабарях від студентів на загальну суму 200 тис. грн, - Нацполіція 02

Наразі їх затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.

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Топ коментарі
+5
Нет там никаких мифических собратьев. Это конвейер коммерческого предприятия
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11.02.2021 18:41
+4
Я - ВУЗовский преподаватель, и у нас на кафедре таких нет, и на занятия студенты ходят.
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11.02.2021 18:45
+4
КПИ
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11.02.2021 18:52
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Ти дивись, які падлюки...В ВУЗах, брати хабарі!
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11.02.2021 18:19 Відповісти
Что значит попались ? В большинстве вузов такая практика . Не секрет , что студенты посещают "храм науки" раз в пол года . А эти уроды-двоечники наsрали всем своим собратьям .
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11.02.2021 18:22 Відповісти
Нет там никаких мифических собратьев. Это конвейер коммерческого предприятия
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11.02.2021 18:41 Відповісти
Я - ВУЗовский преподаватель, и у нас на кафедре таких нет, и на занятия студенты ходят.
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11.02.2021 18:45 Відповісти
Какой ВУЗ ? Сдам вам на растерзание внука .
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11.02.2021 18:48 Відповісти
КПИ
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11.02.2021 18:52 Відповісти
Спасибо . Верю .
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11.02.2021 18:54 Відповісти
Верю. Особенно если технарь.
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11.02.2021 19:16 Відповісти
Математик
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11.02.2021 20:16 Відповісти
ГТФ 1997 год. Был такой преподаватель Баран , ТОЭ , легенда !
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11.02.2021 19:19 Відповісти
Я в ХПИ за 6 лет обучения ниразу не платил - и никто не требовал)
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11.02.2021 20:46 Відповісти
Да ходят и знают все ...У самого сын студентом был..Учился хорошо...Но староста группы все равно собирал за каждый предмет..вроде и немного... по 300 грн с носа..иначе гуси не взлетали )))
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11.02.2021 19:29 Відповісти
Все вузы так работают...особенно медицинские. Но Шкарлета все устраивает.
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11.02.2021 18:31 Відповісти
Пусть работают. Но почему за наши с вами налоги?!
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11.02.2021 18:39 Відповісти
А що робити, коли той, хто вчить, наприклад, майбутнього суддю чи програміста отримує у рази меньше своїх учнів? Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 690
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11.02.2021 18:36 Відповісти
Менять работу на другую.
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11.02.2021 18:49 Відповісти
Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4318 Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6884
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11.02.2021 18:38 Відповісти
Тут така проблема: вигнати студентів не можна бо навантаження викладача впаде, а з ним і заробіток. А значна частина студентів, взагалі, не повінна вчитися бо тупі, азів із школи не знають. От і встановлюється така "справедлива" система хабарництва - плати за тупість. Ну, там де з тупих беруть, напевно і розумні підтягуються.
А Шкарлет хоче іще червоні дипломи (з відзнакою) ліквідувати, тоді взагалі, дебіла з дипломом від розумного при наймі на роботу треба буде через іспит брати.
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11.02.2021 18:44 Відповісти
А своё ворье в ВР не видно или ментов со всеми остальными!!??
Полагаю кишка тонка мы щимим перепадов и врачей. У нас же б...ть
вся коррупция на них держится.
Цирк открывайте, лох все схавает!
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11.02.2021 18:51 Відповісти
И хватит трёпа!
Где конкретно результат ?
Попались, увидели,поймали......и чё!????
Bul sheet!
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11.02.2021 18:55 Відповісти
хто сказал шо это преподаватели? обычные решалы и барыги епта! к тому же еще и бестолковые шо попалися
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11.02.2021 18:55 Відповісти
Что-то мне слабо верится, что преподы по своей инициативе и без одобрения как минимум декана нарубили 200кГрвн...
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11.02.2021 19:05 Відповісти
К сожалению в Одесских вузах это ещё не искоренено. Зато профессоры, деканы и даже преподы могут позволить себе круиз по средиземному морю и чашечку кофе в Вене.
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11.02.2021 19:09 Відповісти
искренне рад за них, особенно за преподов... Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7722 -долбодятлов надо наказывать гривной...
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11.02.2021 19:17 Відповісти
в харьковских тоже
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11.02.2021 19:29 Відповісти
правильно ! Не хотите учиться -платите дебилы -потом после вуза в дворники или в переход ***** торговать ! Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5402
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11.02.2021 19:13 Відповісти
Сумму озвучивают на группу..от количества учеников..так что платят все..не зависимо от того хочешь ты учиться или нет.Кто хочет тот учится ....но платят ВСЕ!!!Правда кто учился тот дипломную сам напишет ..а не за 10 к..у специально обученных купит
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11.02.2021 19:33 Відповісти
Кто учит тот не платит. И никто внаглую не завалит, преподы очкуют, берут только у тех кто сам несет, а те и не против - там дебилы 100%. Но так чтобы со всей группы - это бред. Тем более с контрактников фиг что возьмеш они и так платят.
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11.02.2021 20:46 Відповісти
 
 