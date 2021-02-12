Двоє викладачів запорізького вишу упіймалися на хабарях від студентів на загальну суму 200 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Запоріжжі правоохоронці затримали на хабарі двох викладачів місцевого вишу.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Встановлено, що двоє викладачів місцевого вишу вимагали у студентів та отримували хабарі за успішне складання іспитів, заліків, курсових проєктів. Також пропонували студентам таким чином вирішити питання про заборгованість із дисциплін їхьої кафедри. Під час досудового розслідування задокументовано численні факти отримання ними хабарів на загальну суму понад 200 тис. грн.
10 лютого було задокументовано факт отримання викладачами чергового "траншу".
Наразі їх затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.
Будь ласка, зачекайте...
А Шкарлет хоче іще червоні дипломи (з відзнакою) ліквідувати, тоді взагалі, дебіла з дипломом від розумного при наймі на роботу треба буде через іспит брати.
Полагаю кишка тонка мы щимим перепадов и врачей. У нас же б...ть
вся коррупция на них держится.
Цирк открывайте, лох все схавает!
Где конкретно результат ?
Попались, увидели,поймали......и чё!????
Bul sheet!