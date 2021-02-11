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Зеленський (10456) Донбас (14568) Авдіївка (657)

Як би скептично не ставилися до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область вшанував пам'ять українських військових, які загинули в боях за Авдіївку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 01

"Сьогодні виповнюється рівно 200 днів, як ми домовилися про режим всеосяжного припинення вогню. І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хто не ставився до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних", - заявив Зеленський.

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 02

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 03

Він нагадав, що у 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і було поранено 799. У 2019 було вбито 100 військових, поранено 507. У 2020 році вбито 50 військових, поранено 338.

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Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 04

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 05

Президент зазначив, що в останні тижні кількість обстрілів справді дещо збільшилася, що пов'язано, зокрема, зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи.

Як би скептично не ставилися до слова перемиря, режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський 06

Посли іноземних держав також поклали квіти до меморіалу і вшанували пам'ять українських воїнів хвилиною мовчання.

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Топ коментарі
+57
Миротворець обдовбаний !!! ))))
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11.02.2021 19:16
+47
Скільки вбитих військових завдяки твоєму режимові ?
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11.02.2021 19:17
+35
Ненавиджу тебе сука сциклива.
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11.02.2021 19:19
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Если клоун хочет растянуть войну на 100 лет - то его перемирие как раз к этому ведет. Все равно гибнут. Ну меньше, но все равно гибнут. и где тут достижение? Пускай убитым расскажет про достижение!
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11.02.2021 20:04 Відповісти
Менше в порівнянні з чим ? 14-15 роками ?
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11.02.2021 22:57 Відповісти
лохдаун набагато дурніший, як ми його оцінюємо...
крім того, лохдаун отримав гроші з Москви за свою роботу президентом...
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11.02.2021 20:08 Відповісти
подонок зелЕный!
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11.02.2021 20:12 Відповісти
В чём достижение?Какой смысл? Путин посмотрит ,и за хорошее поведение отдаст Крым с Донбассом?Какая цель ?
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11.02.2021 20:17 Відповісти
Цікаво, якими методами вдалося такого дуройоба виховати. Як на мене, то досягненням можна вважати тільки звільнення окупованих територій. Не звільнили - нема досягнень. Став сумніватися, може мене якось неправильно виховували, все-таки більшість його підтримала.
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11.02.2021 20:27 Відповісти
Меньше гибнет наших воинов- это здорово. Но...т.н. перемирие вот-вот обернется резким обострением и продвижением орков по всей границе сопряжения. В случае нашего успешного сопротивления- с вводом строевых частей армии РФ. В худшем случае- по всей границе с РФ. Мы готовы Як би скептично не ставилися до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7667 Оченно сомневаюсь. Помощь же со стороны союзников придется ждать сравнительно долго.
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11.02.2021 20:35 Відповісти
Через день вбивають наших героїв, а воно каже перемир'я. Не президен, а якийсь засланий козачок від рашки. Гидко. (((
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11.02.2021 20:37 Відповісти
Судя по количеству двухсотых перемирие у нас , только в пустой голове Осла.
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11.02.2021 20:39 Відповісти
Родным и близким убитых снайперами расскажи о своём достижении.
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11.02.2021 20:40 Відповісти
Ты это матерям, женам и детям погибших расскажи... отвези каждого двухсотого домой... там прозреешь, 50 погибших для тебя только цифра.... да что я разоряюсь, не поймешь ты меня презЕдент!!!
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11.02.2021 20:52 Відповісти
это слова артиста....шоумена...
где ответственность за миллионы жизней президента Украины, главнокомандующего...???
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11.02.2021 21:04 Відповісти
Скаже про своє "досягнення" в очі родичам морпіха Ярослава Журавля,зеутирокобдовбаний!
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11.02.2021 21:05 Відповісти
*скажи
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11.02.2021 21:17 Відповісти
В такі моменти, коли воно вдає, що йому жаль наших загиблих, я його ненавиджу найбільше. Твоє "пєрєміріє" - це досягнення? Ти скажи це батькам загиблих і поранених воїнів за останні тижні
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11.02.2021 21:07 Відповісти
Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
·
9 ч
Керівництво ЗСУ наказало прибрати з зони ООС усі снайперські і контрснайперські групи. Результат
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
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11.02.2021 21:21 Відповісти
УКРАИНЕ НУЖЕН ОДИН СНАЙПЕР КОТОРЫЙ УБЬЕТ ПУТИНА И ВСЕ !)
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12.02.2021 01:20 Відповісти
Прийде подвальньій, еще хужий, нацист
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12.02.2021 01:58 Відповісти
тогда че ты там в бронике лазишь? подписали "соглашение" значит не стреляют! А если шлепнут тебя то ничего плохого не будет, клоунов у нас много выберем еще )))
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11.02.2021 22:33 Відповісти
За 2017-18 год погибли 190 - 110 украинских военных. За полгода перемирия при Зеленском - 5. Для порохоботов - зрада, им мало смертей
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11.02.2021 22:40 Відповісти
Такий режим припинення вогню - це досягнення для гівняних головнокомандувачів,які недостойні бути президентами держави, що має славну козацьку й києворуську історію.
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11.02.2021 23:04 Відповісти
Перемир'я - це коли не стріляє НІХТО. Якщо щодня хтось стріляє, когось калічать і вбивають - яке це в біса перемир'я?
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11.02.2021 23:36 Відповісти
всё правильно сказал.
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11.02.2021 23:44 Відповісти
ГДЕ БЫЛИ И ГДЕ ЕСТЬ СЕЙЧАС ГРАНИЦЫ НУЛЕВОЧКИ !?)
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12.02.2021 01:18 Відповісти
А что говорят верхи за освобождение Донбасса , Крьіма? Как. когда, каким образом?
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12.02.2021 02:00 Відповісти
...Унижение в обмен на мир,получит и унижение и войну...Прав был чертяка Черчилль!
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12.02.2021 07:42 Відповісти
владимир, будьте мужчиной, примите решение, аналогичное закрытию аналов типа зик... Ваш рейтинг вскочит, как Ф-15 при наборе высоты... дайте приказ уничтожать оккупантов...
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12.02.2021 08:51 Відповісти
Так,для Зе и ко:-пишем -оккупанты,подразумеваем-партнеры...
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12.02.2021 10:13 Відповісти
А скільки загинуло в ОРДЛО порівняння є по відповідним рокам?
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12.02.2021 14:24 Відповісти
иди на передовую и там поддерживай "перемирие" ....
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12.02.2021 15:58 Відповісти
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