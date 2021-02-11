Як би скептично не ставилися до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область вшанував пам'ять українських військових, які загинули в боях за Авдіївку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сьогодні виповнюється рівно 200 днів, як ми домовилися про режим всеосяжного припинення вогню. І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хто не ставився до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних", - заявив Зеленський.
Він нагадав, що у 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і було поранено 799. У 2019 було вбито 100 військових, поранено 507. У 2020 році вбито 50 військових, поранено 338.
Президент зазначив, що в останні тижні кількість обстрілів справді дещо збільшилася, що пов'язано, зокрема, зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи.
Посли іноземних держав також поклали квіти до меморіалу і вшанували пам'ять українських воїнів хвилиною мовчання.
Будь ласка, зачекайте...
крім того, лохдаун отримав гроші з Москви за свою роботу президентом...
где ответственность за миллионы жизней президента Украины, главнокомандующего...???
@Lviv_UA_SU
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