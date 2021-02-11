Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗСУ за невжиття заходів зі збереження ввіреного їм військового майна в зв'язку з пожежею, що сталася в жовтні 2015 р. в м. Сватове (Луганська область) на польових складах сил АТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За даними слідства, у 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік м. Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів. Надалі, у результаті виниклої пожежі на складі РАО через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влученням боєприпасів, здетонованих через пожежу", - говориться в повідомленні.

Внаслідок цього було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів, а державі заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.









Таким чином, особи підозрюються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває.





Нагадаємо, 29 жовтня 2015 в м. Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів. Внаслідок вибухів боєприпасів загинуло 3 військовослужбовців і 1 цивільний, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.