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вибух (1540) військовослужбовці (2244) Сватове (16) ДБР (1673)

Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗСУ за невжиття заходів зі збереження ввіреного їм військового майна в зв'язку з пожежею, що сталася в жовтні 2015 р. в м. Сватове (Луганська область) на польових складах сил АТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 01

"За даними слідства, у 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік м. Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів. Надалі, у результаті виниклої пожежі на складі РАО через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влученням боєприпасів, здетонованих через пожежу", - говориться в повідомленні.

Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 02

Внаслідок цього було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів, а державі заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.

Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 03
Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 04
Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 05
Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 06

Таким чином, особи підозрюються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває.

Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 07
Двом військовослужбовцям ЗСУ повідомлено про підозру у справі про вибух на складах боєприпасів у Сватовому, - ДБР 08

Нагадаємо, 29 жовтня 2015 в м. Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів. Внаслідок вибухів боєприпасів загинуло 3 військовослужбовців і 1 цивільний, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

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Топ коментарі
+5
Интересные дела: склад сгорел в результате диверсии, а судят двух служащих ВСУ, - как по-зелёному всё-таки, согласитесь. Ещё сделают из этого великую победу правосудия, не сомневаюсь.
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11.02.2021 20:42
+4
нашли крайних... ура! А то , что на эти склады десятками лет урезали, мягко говоря, обеспечение и средства - тишина...
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11.02.2021 20:45
+3
це сарказм
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11.02.2021 20:11
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Очередных Антоненко лепят!
А разве это не Петя, чтоб скрыть хищения сделал?
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11.02.2021 20:02 Відповісти
хм.., так ты же за Петю был все время?
или это сарказм такой?
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11.02.2021 20:08 Відповісти
це сарказм
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11.02.2021 20:11 Відповісти
Це парадоксальне облизування шоколадної дупи. Нова фішка серед вальцманутих ********
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12.02.2021 16:12 Відповісти
а головне - непомітне викрадення твого мозку
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11.02.2021 20:26 Відповісти
6 років пройшло- Оце швидкість...
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11.02.2021 20:23 Відповісти
ніяк на Пєту не могли вийти
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11.02.2021 20:26 Відповісти
Патамушта #нєуінауат
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12.02.2021 16:11 Відповісти
Интересные дела: склад сгорел в результате диверсии, а судят двух служащих ВСУ, - как по-зелёному всё-таки, согласитесь. Ещё сделают из этого великую победу правосудия, не сомневаюсь.
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11.02.2021 20:42 Відповісти
Вспомните Волноваху, как военные остановились на ночлег при дороге и были расстреляны.
Под Волновахой жители Донбасса расстреляли 17 украинских военных
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11.02.2021 20:46 Відповісти
ну и каким боком к этой новости ублюдок безлер
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11.02.2021 20:55 Відповісти
Так судят их за размещение вверенной им военной техники в ненормативной близости к взрывоопасному объекту,в результате, из-за диверсии на складах, она утрачена.Ущерб-15млн.грн.
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12.02.2021 11:14 Відповісти
есть халатность при хранении боеприпасов. в одном случае, при соблюдении все требований, для подрыва потребовалось бы прямое попадание авиабомбы, "града" или закладка в склад 50 кг тротила, а при нарушениях - достаточно выстрела сигнальной "ракетницы" или вообще бутылки "коктейля Молотова". Согласись! Поверь жителю города, в котором за 3 года артсклады тушили 4 раза.
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04.06.2021 12:51 Відповісти
По вашей логике склады в чехии были взорваны попаданием авиабомбы? Диверсия - это не выстрел сигнальной ракеты, а целенаправленная операция спецслужб для исполнения конкретного задания - тут уже не важно, где находится конкретный майор или прапор, на которого свалят потом этот подрыв.
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04.06.2021 13:03 Відповісти
нашли крайних... ура! А то , что на эти склады десятками лет урезали, мягко говоря, обеспечение и средства - тишина...
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11.02.2021 20:45 Відповісти
Думал по УДО-уже,вышли.😂
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11.02.2021 21:12 Відповісти
Нанесенный ущерб 15млн. грн.? Смешно. За ети деньги даже на свалку ети оставшиеся руины не вывезешь. Ущерб как минимум на десятки миллионой долларов и ето без учета самих боеприпасов, которые еще на порядок дороже
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12.02.2021 01:02 Відповісти
 
 