Комуніст Симоненко і "слуга народу" Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Слуги народу" і лідер забороненої в Україні Комуністичної партії відвідали Всебілоруські народні збори.
Про це пише у Фейсбуці журналістка "Настоящего времени" Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Лукашенко вкотре говорив про "заколот", про те, що "я свою країну нікому не віддам", згадував Каддафі і Хусейна, які хотіли ощасливити свої народи, обіцяв, що "ми будемо вмирати за Росію" і про те, що він "відстрілюється з Путіним спиною до спини". Нічого нового. Просто цікава деталь - в залі присутній лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко", - написала Ромалійська.
"Слуга народу" Євген Шевченко сам відзвітував про участь у заході у себе на сторінці.
"Він сам із гордістю постить фото і відео. Мабуть, захоплюється диктатурою і тим, як там людей вбивають, тисячами б'ють, ґвалтують, і сотні вже сидять, а нові терміни все виносять і виносять", - зазначила Ромалійська.
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Ймовірно, саме Віктор Медведчук є каталізатором посилення взаємодії між білоруськими й українськими бізнес-групами. Так, успішна діяльність Миколи Вороб'я з придбання активів в Україні почалася після візитів Медведчука до Олександра Лукашенка. Зокрема Лукашенко і Медведчук зустрічалися в Мінську 14 січня і 4 квітня 2019 року, що збігається за часом з процесами активізації Миколи Вороб'я на українському ринку.
18 липня 2019 року у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч Путіна, Лукашенка і Медведчука. За повідомленнями партії Медведчука ОПЗЖ, тоді вони обговорили питання економічної співпраці й розвитку торгово-економічних відносин між країнами. А вже у березні 2019 року Микола Воробей купує 51% частки ТОВ «ПрикарпатЗахідТранс», оператора української ділянки нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яким постачається російське і білоруське дизельне паливо в Україну.
У жовтні 2019 року компанія Миколи Вороб'я «БелКазТранс» отримала повний контроль над транзитними перевезеннями вугілля через Білорусь. У грудні 2019 року вже українським експедиторам і російським вантажовідправникам нав'язувалися послуги компанії «БелКазТранс Україна», яка пов'язана з Вороб'єм. Також ЗМІ з посиланням на генерального директора Асоціації міжнародних експедиторів України Віктора Берестенко вказували, що посадовими особами Росії прийнято рішення про організацію транзитних перевезень через Миколу Вороб'я та його партнера Віктора Медведчука.
Таким чином, Медведчук і Воробей за підтримки Росії прагнуть отримати монопольний контроль транзитних перевезень енергоресурсів з РФ. Монополізація транзиту енергоносіїв може стати політичним інструментом впливу на європейські країни. - https://texty.org.ua/fragments/102948/medvedchuk-i-otochennya-lukashenka-sho-spilnoho-u-finansovyh-shemah-yaki-kreml-vykorystovuye-dlya-informacijnoho-vplyvu-na-********-i-bilorus/?src=main
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престарелые мачо женятся на молодых, желая продлить свою молодость...
как показывает практика, они тем самым укорачивают свою старость.
Прошу вибачення за оффтоп
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