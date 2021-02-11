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Фото Політика України
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Комуніст Симоненко і "слуга народу" Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "Слуги народу" і лідер забороненої в Україні Комуністичної партії відвідали Всебілоруські народні збори.

Про це пише у Фейсбуці журналістка "Настоящего времени" Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Лукашенко вкотре говорив про "заколот", про те, що "я свою країну нікому не віддам", згадував Каддафі і Хусейна, які хотіли ощасливити свої народи, обіцяв, що "ми будемо вмирати за Росію" і про те, що він "відстрілюється з Путіним спиною до спини". Нічого нового. Просто цікава деталь - в залі присутній лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко", - написала Ромалійська.

Комуніст Симоненко і слуга народу Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську 01
Комуніст Симоненко і слуга народу Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську 02
Комуніст Симоненко і слуга народу Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську 03

"Слуга народу" Євген Шевченко сам відзвітував про участь у заході у себе на сторінці.

"Він сам із гордістю постить фото і відео. Мабуть, захоплюється диктатурою і тим, як там людей вбивають, тисячами б'ють, ґвалтують, і сотні вже сидять, а нові терміни все виносять і виносять", - зазначила Ромалійська.

Читайте також: Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників

Комуніст Симоненко і слуга народу Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську 04

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Топ коментарі
+32
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 7065
Прошу вибачення за оффтоп
Победивший Ломаченко Лопес поблагодарил украинских фанатов словами «Слава Украине!
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11.02.2021 21:15
+28
Какие отвратительные рожи!
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11.02.2021 21:01
+14
слуги урода - реинкарнация комуняк на пиаре большевистких лозунгов
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11.02.2021 21:12
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Какие отвратительные рожи!
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11.02.2021 21:01 Відповісти
слуги урода - реинкарнация комуняк на пиаре большевистких лозунгов
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11.02.2021 21:12 Відповісти
то не симоненко то чучело или с картонки вырезали он поди сдох давно)))0
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11.02.2021 21:23 Відповісти
Сімона як ленін засушений: живіший всіх живих.
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11.02.2021 22:38 Відповісти
За даними медіа, протягом 2019-2020 років Росія намагалася монополізувати транзит нафти та вугілля через територію України й Білорусі через Миколу Вороб'я під контролем Віктора Медведчука. Російський РБК назвав Медведчука і Вороб'я бізнес-партнерами, яких об'єднують постачання російського вугілля в Україну. У питаннях транзиту білоруські бізнесмени також активно співпрацюють з підприємцями балтійських держав, пов'язаними з Росією.
Ймовірно, саме Віктор Медведчук є каталізатором посилення взаємодії між білоруськими й українськими бізнес-групами. Так, успішна діяльність Миколи Вороб'я з придбання активів в Україні почалася після візитів Медведчука до Олександра Лукашенка. Зокрема Лукашенко і Медведчук зустрічалися в Мінську 14 січня і 4 квітня 2019 року, що збігається за часом з процесами активізації Миколи Вороб'я на українському ринку.
18 липня 2019 року у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч Путіна, Лукашенка і Медведчука. За повідомленнями партії Медведчука ОПЗЖ, тоді вони обговорили питання економічної співпраці й розвитку торгово-економічних відносин між країнами. А вже у березні 2019 року Микола Воробей купує 51% частки ТОВ «ПрикарпатЗахідТранс», оператора української ділянки нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яким постачається російське і білоруське дизельне паливо в Україну.
У жовтні 2019 року компанія Миколи Вороб'я «БелКазТранс» отримала повний контроль над транзитними перевезеннями вугілля через Білорусь. У грудні 2019 року вже українським експедиторам і російським вантажовідправникам нав'язувалися послуги компанії «БелКазТранс Україна», яка пов'язана з Вороб'єм. Також ЗМІ з посиланням на генерального директора Асоціації міжнародних експедиторів України Віктора Берестенко вказували, що посадовими особами Росії прийнято рішення про організацію транзитних перевезень через Миколу Вороб'я та його партнера Віктора Медведчука.
Таким чином, Медведчук і Воробей за підтримки Росії прагнуть отримати монопольний контроль транзитних перевезень енергоресурсів з РФ. Монополізація транзиту енергоносіїв може стати політичним інструментом впливу на європейські країни. - https://texty.org.ua/fragments/102948/medvedchuk-i-otochennya-lukashenka-sho-spilnoho-u-finansovyh-shemah-yaki-kreml-vykorystovuye-dlya-informacijnoho-vplyvu-na-********-i-bilorus/?src=main
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11.02.2021 21:02 Відповісти
А где Медведчук, Кива, Рабинович, Дубинский? Они все тоже выродка поддержали. Шевченко, конечно, из Слуг не попрут за это, как и Дубинского выперли за другое. Это нужен пинок от Байдена, сами не способны.
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11.02.2021 21:04 Відповісти
Во втором эшелоне.
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 4058
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11.02.2021 21:28 Відповісти
Вони запльонтались у власних шмарклях в Україні
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11.02.2021 22:00 Відповісти
Симоненко без маски- это обнадеживает
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11.02.2021 21:04 Відповісти
За слугу народа ничего не хочешь сказать?
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11.02.2021 21:19 Відповісти
Зебанатка, тебе ,твой «слуга» Шевченко нравится ? Отличная компашка - ***** с Лукой мудищевым 😂🤮
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11.02.2021 22:40 Відповісти
И Кошевой с ними.Комуніст Симоненко і "слуга народу" Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську - Цензор.НЕТ 1372
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12.02.2021 19:56 Відповісти
Мухи дерьмо по вони находят. Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 5510
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11.02.2021 21:06 Відповісти
Зебилята, ваш ход. Шо скажете? Вы стерпите такой симбиоз - слуг и коммунистов, и даже слова не скажете в защиту клоуна? Не верю.
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11.02.2021 21:08 Відповісти
Среди зебилов очень много любителей "крепкой руки", только они ее любители, пока она не окажется у них в заднице.
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11.02.2021 21:12 Відповісти
краснодырый симон голову закинул, видать скоро к их божеству членену отправится.
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11.02.2021 21:09 Відповісти
АПОХРЄНІОЗ від Вовчиної братви у СН !
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11.02.2021 21:10 Відповісти
мазохисты, однако. всунули одному в джопу дубинку а второму бутылку, в знак признания и присоединения к ************ ))
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11.02.2021 21:11 Відповісти
Симоненин х.рово выглядит, что-то молодуха плохо старается.
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11.02.2021 21:12 Відповісти
или наоборот...ухандохала )))
***

престарелые мачо женятся на молодых, желая продлить свою молодость...
как показывает практика, они тем самым укорачивают свою старость.
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11.02.2021 21:16 Відповісти
Симоненко скорее бизнесмен, чем коммунист, неплохо прибарахлился в роли депутата на коммунистических идеалах.
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11.02.2021 21:15 Відповісти
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 7065
Прошу вибачення за оффтоп
Победивший Ломаченко Лопес поблагодарил украинских фанатов словами «Слава Украине!
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11.02.2021 21:15 Відповісти
Шо за рыжий, слева?
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11.02.2021 21:33 Відповісти
https://twitter.com/75Strannik/status/1359842882052579329

Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 8859
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11.02.2021 22:26 Відповісти
а где комунисты в Раде?нет,уже забыли также нужно запретить ОПЗЖ как коллаборантов
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11.02.2021 21:15 Відповісти
зеля , а слабо шевченко из фракции исключить? вы слуги вообще за что боретесь и куда ведёте Украину? под знамёна симоненка? или хотите с путлером к спине как картофельный ************? Боже каких у е банов понабирал зельц в эту раду.....
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11.02.2021 21:20 Відповісти
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 9060
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11.02.2021 21:23 Відповісти
А чьо....
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12.02.2021 13:35 Відповісти
Шевченко завесил весь город помню билбордами--сколько там милионов потрачено я б их ваще в расход пускал так причем зарисовали билборд и сразу новый.....и даже во двор к нам приезжал на джипе с охраной.. запорожье..какие тут шабаши были..все на фото у меня и на видео...праздник пустоварова буряка......а фотки билбодов у менЯ и палаток со времен юща и дальше....прям эволюция билбордов ...фоток сотни
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11.02.2021 21:22 Відповісти
Чему удивляться. В стаде недоумков не одна паршивая овца, а вся отара такая
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 5711
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11.02.2021 21:25 Відповісти
ватные мрази!
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11.02.2021 21:26 Відповісти
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко смелые, COVID-19 не боятся.
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11.02.2021 21:32 Відповісти
Два ублюдка
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11.02.2021 21:42 Відповісти
Два дебила это сила.
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11.02.2021 21:54 Відповісти
Саме на комунячему грунті виріс український олігархат !!!)))
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11.02.2021 21:59 Відповісти
СіманєнкА і ШевчєнкА.
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11.02.2021 22:11 Відповісти
краснопузое чмо - пеця губошлеп, хоть и колаборант, но по большому счету свободный человек... вполне может посещать такие сатанинские сборища, другое дело депутат, передаст шевченко, визит во вражеский лагерь можно расценивать как предательство и держзраду со всеми вытекающими последствиями.
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11.02.2021 22:16 Відповісти
Злые языки кажуть шо у симонеки мозоли на губах.Дуже прошу прояснить ситуацию с этим пидирасом
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11.02.2021 22:36 Відповісти
Походу Симоненку скоро фсе. Голова набок только глазами моргает. Уже на *брежневских* таблетках.
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12.02.2021 00:56 Відповісти
Комуніст Симоненко і "слуга народу" Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську - Цензор.НЕТ 6965
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12.02.2021 05:50 Відповісти
Дерьмо к дерьму....
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12.02.2021 07:25 Відповісти
Комунобарон відвідав тоталітарного бульбаша.
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12.02.2021 07:34 Відповісти
Збочений "комуніст симоненко",розумієш анєкдот якийсь-комуністом тут і не пахне.
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13.02.2021 06:02 Відповісти
 
 