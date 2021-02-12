"Будиночок кохання": біля ОП облаштували фотозону до дня св. Валентина. ФОТО

Поруч з Офісом президента на вулиці Банковій з'явилася локація до Дня закоханих - "будиночок кохання".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

Святковою локацією до дня закоханих є намет у червоно-рожевих кольорах із написами "love".

Усередині намету розташовано карнизи для "замків кохання", на яких пара може написати свої імена і повісити замок у наметі.

Замки видають усім охочим безкоштовно.

"Можна повісити свої замочки, а можна і наші. Ми їх видаємо безкоштовно всім охочим парам", - розповів працівник локації.

Святкова локація розташована на тому самому місці, де раніше була резиденція Святого Миколая.





