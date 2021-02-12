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"Будиночок кохання": біля ОП облаштували фотозону до дня св. Валентина. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Поруч з Офісом президента на вулиці Банковій з'явилася локація до Дня закоханих - "будиночок кохання".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".
Святковою локацією до дня закоханих є намет у червоно-рожевих кольорах із написами "love".
Усередині намету розташовано карнизи для "замків кохання", на яких пара може написати свої імена і повісити замок у наметі.
Замки видають усім охочим безкоштовно.
"Можна повісити свої замочки, а можна і наші. Ми їх видаємо безкоштовно всім охочим парам", - розповів працівник локації.
Святкова локація розташована на тому самому місці, де раніше була резиденція Святого Миколая.
Топ коментарі
+26 Nick Sochenko
показати весь коментар11.02.2021 22:22
+22 Герхард
показати весь коментар11.02.2021 22:18
+15 Valery Greff
показати весь коментар11.02.2021 22:13
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Будь ласка, зачекайте...
Все ляди сидят в ОП.
ЯКЕ Ж ВОНО Зе ПРИГВЕЗДЕНЕ. Як то кажуть "пір во врємя чуми"
И ёлку новогоднюю не надо было ставить:у нас же война!
И концерты надо отменить, пока война не кончится.
И вообще, какая там любовь? Все - на фронт!
А вот когда солдат погибает на фронте, то начинается нытье про то, что Зеленский в этом виноват, потому что, оказывается, войны нету, а солдаты из-за него гибнут.
Дебил, .лять!!!
Не в тему... что-то подумалось...как оно будет убегать с хозяином на его самолете в Израиль)) Уже скоро!
Тварь криворожеская...где был тот снайпер сегодня??? Пригодился бы!!!
А потом,после демонтажа, куда эти замочки- на металлолом!? Это значит- конец любви?
А где рояль?