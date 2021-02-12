У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків. ФОТОрепортаж

Лікарі в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова пересадили серце, печінку і дві нирки від посмертного донора. Таким чином медики врятували 4 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомила пресслужба лікарні.

Так, 6 лютого до клініки із запамороченням та непритомною потрапила 45-річна жінка. У неї діагностували розрив аневризми. Спроби медиків врятувати пацієнтку виявилися марними: її стан прогресивно погіршувався, після чого лікарі констатували смерть мозку.

Однак рідні жінки дали згоду на трансплантацію органів задля порятунку інших життів. Серце пересадили 22-річному чоловікові, одну нирку — 36-річній жінці, іншу — 34-річному чоловікові, а печінку — 48-річній жінці. Рішення про пересадку печінки реципієнтка ухвалила за 30 хвилин просто в лікарняній палаті.

Усі операції відбувалися одночасно в кількох операційних. Їх здійснювали 40 медичних працівників із різних медичних бригад, а на процес загалом витратили 16 годин.

Крім того, у той самий час медики здійснили ще одну пересадку нирки від родинного донора. Цю процедуру запланували раніше. Таким чином у лікарні виконали 5 операцій із трансплантації органів одночасно.

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Зазначимо, що це вже не перша операція у Львові, під час якої пересадили органи від посмертного донора декільком людям. У грудні 2020 року 47-річна львів'янка, яка померла внаслідок розриву аневризми, стала донором для чотирьох операцій: її серце, печінка та дві нирки допомогли врятувати життя 4 людям.

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова

За минулий рік у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги провели десять операцій із пересадки органів. У липні 2020 року львівські медики провели свою першу операцію з трансплантації серця.

Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.

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