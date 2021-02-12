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Львів (2079) трансплантація (99)

У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоров'я

Лікарі в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова пересадили серце, печінку і дві нирки від посмертного донора. Таким чином медики врятували 4 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомила пресслужба лікарні.

Так, 6 лютого до клініки із запамороченням та непритомною потрапила 45-річна жінка. У неї діагностували розрив аневризми. Спроби медиків врятувати пацієнтку виявилися марними: її стан прогресивно погіршувався, після чого лікарі констатували смерть мозку.

Однак рідні жінки дали згоду на трансплантацію органів задля порятунку інших життів. Серце пересадили 22-річному чоловікові, одну нирку — 36-річній жінці, іншу — 34-річному чоловікові, а печінку — 48-річній жінці. Рішення про пересадку печінки реципієнтка ухвалила за 30 хвилин просто в лікарняній палаті.

У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків 01

Усі операції відбувалися одночасно в кількох операційних. Їх здійснювали 40 медичних працівників із різних медичних бригад, а на процес загалом витратили 16 годин.

У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків 02

Крім того, у той самий час медики здійснили ще одну пересадку нирки від родинного донора. Цю процедуру запланували раніше. Таким чином у лікарні виконали 5 операцій із трансплантації органів одночасно.

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У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків 03

Зазначимо, що це вже не перша операція у Львові, під час якої пересадили органи від посмертного донора декільком людям. У грудні 2020 року 47-річна львів'янка, яка померла внаслідок розриву аневризми, стала донором для чотирьох операцій: її серце, печінка та дві нирки допомогли врятувати життя 4 людям.

У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків 04

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова

За минулий рік у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги провели десять операцій із пересадки органів. У липні 2020 року львівські медики провели свою першу операцію з трансплантації серця.

Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Место донора в раю, а остальным здоровья и удачи.
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12.02.2021 08:36
+13
Достойно похвали...
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12.02.2021 08:35
+8
Когда взорвали Чернобыль мой двоюродный брат поехал спасать Родину,говорю,Сань у тя 2 сыновей малых,ты че сдурел?Егоответ меня поразил,Андрюха чтобы они жили для того и еду...
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12.02.2021 09:13
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Достойно похвали...
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12.02.2021 08:35 Відповісти
Идиот?!
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12.02.2021 08:52 Відповісти
Еще какой...
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12.02.2021 08:54 Відповісти
Что с лаптеногого можно взять? Даже анализы и те плохие....
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12.02.2021 09:49 Відповісти
Ничего с него взять не получится. Приживаемость исключена. Объяснение простое: они не люди, это другой биологический вид. Лишняя хромосома тому подтверждение.
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12.02.2021 09:52 Відповісти
А ти вважаєш, що краще буде, коли четверо просто вмре?... Логіка або "святоші", аб звичайного ідіота...
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12.02.2021 09:02 Відповісти
Место донора в раю, а остальным здоровья и удачи.
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12.02.2021 08:36 Відповісти
в дотаток прохання до уряду : "Знизити зарплати прокурорам, суддям та високопосадовцям в 10 разів, а за ті кошти підняти зарплати лікарям". У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків - Цензор.НЕТ 6330
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12.02.2021 09:14 Відповісти
Донор не полностью умерла, еще долго(надеюсь) частично будет жить в других людях.
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12.02.2021 11:46 Відповісти
И это ПРАВДА. Лично проверено.
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14.02.2021 09:41 Відповісти
Сподіваюсь, пацієнтів з аневризмою дійсно не змогли врятувати.
А так добре, що іншим продовжили життя.
Єдине що, переглядаючи американські серіали про лікарів, стало відомо, в них існує черга на донорський орган і рейтинг. Людям, які зумисне псували своє здоров'я, орган не пересадять.
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12.02.2021 08:37 Відповісти
Все по сериалам да по сериалам. Специалистка многопрофильная...
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12.02.2021 09:51 Відповісти
Розрив аневризми зазвичай діагностує паталогоанатом....
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12.02.2021 08:40 Відповісти
ПатОлогоанатом!
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12.02.2021 08:54 Відповісти
Абсолютно згоден.
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12.02.2021 08:55 Відповісти
АбсАлютно! ))
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12.02.2021 09:07 Відповісти
Згіден.
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12.02.2021 09:08 Відповісти
У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків - Цензор.НЕТ 3571
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12.02.2021 09:54 Відповісти
Томографія з контрастом.
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14.02.2021 11:17 Відповісти
І як часто потрібно робити томографію, щоб не прогавити аневризму аорти?
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14.02.2021 14:53 Відповісти
Коли маємо клініку гострої серцевої патології та пацієнт в стабільному стані для транспортування до КТ. Ви так не робите?
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15.02.2021 12:46 Відповісти
Товаристч доктор,у меня мизинец тошнит на правой руке,есть не могу,помогите...
Товаристч,в советской больнице такой херней не занимаются,перестаньте дрочит по ночам ...денег нет денег нет,найдите пересадим мизинец...,будете дальше дрочить...
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12.02.2021 08:51 Відповісти
Є в мене деякі сумніви.

От з точки зору сумісності! Отак відразу знайшлося чотири реципієнти, сумісні по показникам з ОДНИМ донором.

Люди від медицини, дайте професійний висновок. Темою глибоко цікавився. НЕВІРЮ, що всім чотирьом пересадки підходили за умовами трансплантології.
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12.02.2021 08:56 Відповісти
Забыли написать о смерти предыдущих пациентов получивших таким же образом органы! Просто тренировка!
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13.02.2021 18:01 Відповісти
Оперативная активность по поводу разрывов аневризм в нашей клинике составляет 82 - 90%. Большинству пациентов выключение аневризм из кровотока проводится открытым путем (92%), эндоваскулярно - 8%. Общая послеоперационная летальность составляет 10-12%.



Отметим, что это уже не первая операция в Львове, во время которой пересадили органы от посмертного донора нескольким людям. В декабре 2020 года 47-летняя львовянка, которая умерла в результате разрыва аневризмы, стала донором для нескольких операций в больнице: ее сердце, печень и почки помогли спасти жизнь четырем пациентам.Источник: https://censor.net/ru/p3247501



Не часто ли во Львове стали умирать МОЛОДЫЕ от аневризмы.
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12.02.2021 08:56 Відповісти
3 декабря 1967 года южноафриканский хирург трансплантолог Кристиан Бернард впервые в мире пересадил сердце,погибшая в автокатастрофе 25 летняя девушка,стала донором для 54 летнего дядьки ,клиент с молодым сердцем прожил всего 18 дней
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12.02.2021 09:02 Відповісти
две недели прожили предыдущие "счастливчики" прооперированные во Львове....
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13.02.2021 18:03 Відповісти
Посмертное донорство вообще-то нужно узаконить, по умолчанию. Разумеется, человек должен иметь право отказаться или родственники после его смерти. Тысячи людей можно спасти.
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12.02.2021 09:07 Відповісти
Пойди напиши заявление, что ты ХОЧЕШЬ быть посмертным донором. Вот и будет тебе лично "Посмертное донорство вообще-то нужно узаконить, по умолчанию"
Или написал уже?

Для особо одаренных: органы забирают у еще хивых людей для увеличения вероятности успеха.
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12.02.2021 09:17 Відповісти
Для особо высокоморальных: твой ближайший родственник (не дай Бог, конечно! ) остро нуждается в органе, умирает у тебя на глазах. Мимо тебя на каталках таскают в морг умерших, погибших и убитых. Целыми. В каждом из них есть то, что спасет твоего близкого. Все норм, так и надо?
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12.02.2021 09:24 Відповісти
А рядом на столе донором лежит твой сын....
Вот и ответь на свой вопрос.
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12.02.2021 09:35 Відповісти
" Мимо тебя на каталках таскают в морг умерших, погибших и убитых."
Органы берут у ЖИВЫХ людей. Тот, котого везут в морг - везут в могр, а не в опреационную.
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12.02.2021 09:37 Відповісти
Час назад каждый из них стопудово был жив или как минимум его органы были пригодны для трансплантации. Я думал, это понятно.
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12.02.2021 09:42 Відповісти
Огромный соблазн перед возможностью заработать ценой чужой смерти, прикрываясь высокоморальными лозунгами спасения кого то...В США отец забаррикадировался на сутки с сыном в коме и о, чудо, сын вышел из комы через месяц! Тебя могут держать спецом в медикаментозной коме, а твоим родным парить мозги на согласие тебя "безнадежного" выпотрошить!
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13.02.2021 18:07 Відповісти
Так и надо.У пациентки скорее всего, денег на лечение не было, а тут такие прибыля за пересадку. Танунах, шакалы свежее мясцо выглядывают. Медицина становится каннибальской.
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12.02.2021 12:45 Відповісти
Молодым и здоровым в ДТП тогда лучше не попадать
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12.02.2021 11:02 Відповісти
Когда взорвали Чернобыль мой двоюродный брат поехал спасать Родину,говорю,Сань у тя 2 сыновей малых,ты че сдурел?Егоответ меня поразил,Андрюха чтобы они жили для того и еду...
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12.02.2021 09:13 Відповісти
Светлый человек. Умничка.
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12.02.2021 09:29 Відповісти
Если кто-то живой отдает свой огран - это личный выбор. Такое случается.
Посмертная пересадка органов - узаконенное убийство донора ради сомнительного здоровья живого трупа.
Да.... Жизнь рецепиента не может стоить дороже жизни донора. Если про бабло не говорить.
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12.02.2021 09:22 Відповісти
Нет моего Саньки,умер через 4 года в 1990 году,в свидетельстве о смерти написано : лучевая болезнь...,зато спас дохлый ссср...
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12.02.2021 09:26 Відповісти
Нехай спочиває на небі, добра він був Людина і чесна.
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12.02.2021 10:00 Відповісти
Нехай Господь приме Донора в Рай. пацієнтам одужання .а лікарям ДЯКУЄМО. Звичайно і рідним Донора,що прийняли таке рішення і надали дозвіл-ДЯКУЄМО.
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12.02.2021 09:32 Відповісти
Главное не оказаться в раю раньше времени благодаря проплаченным транспантологам
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12.02.2021 11:04 Відповісти
В Рай, если бы осознанно пожертвовала органы, а не посмертно украли!
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13.02.2021 18:08 Відповісти
1- радує , що Львів має достатньо матеріального та лікарського потенціалу !
Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.Источник: https://censor.net/ru/p3247501

2- а ховати вже немає де ! Працює один цвинтар , решта закриті - тільки підхоронення ... І то ще треба "вирішити" У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків - Цензор.НЕТ 8742 . Звичайно , це проблема багатьох ******** великих міст . Можливе вирішення - крематорій , але у Львові ніяк не можуть наважитися його побудувати У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків - Цензор.НЕТ 3513
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12.02.2021 11:26 Відповісти
Не доводите до похорон , разберите на запчасти раньше, сэкономьте кладбищенскую землю. Скоро в медицине останутся два заболевания, на которые будут тратить ресурсы Ковид и трансплантация органов.
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12.02.2021 12:50 Відповісти
Найкраща новина за цей рік.
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12.02.2021 13:51 Відповісти
 
 