У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоров'я
Лікарі в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова пересадили серце, печінку і дві нирки від посмертного донора. Таким чином медики врятували 4 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомила пресслужба лікарні.
Так, 6 лютого до клініки із запамороченням та непритомною потрапила 45-річна жінка. У неї діагностували розрив аневризми. Спроби медиків врятувати пацієнтку виявилися марними: її стан прогресивно погіршувався, після чого лікарі констатували смерть мозку.
Однак рідні жінки дали згоду на трансплантацію органів задля порятунку інших життів. Серце пересадили 22-річному чоловікові, одну нирку — 36-річній жінці, іншу — 34-річному чоловікові, а печінку — 48-річній жінці. Рішення про пересадку печінки реципієнтка ухвалила за 30 хвилин просто в лікарняній палаті.
Усі операції відбувалися одночасно в кількох операційних. Їх здійснювали 40 медичних працівників із різних медичних бригад, а на процес загалом витратили 16 годин.
Крім того, у той самий час медики здійснили ще одну пересадку нирки від родинного донора. Цю процедуру запланували раніше. Таким чином у лікарні виконали 5 операцій із трансплантації органів одночасно.
Зазначимо, що це вже не перша операція у Львові, під час якої пересадили органи від посмертного донора декільком людям. У грудні 2020 року 47-річна львів'янка, яка померла внаслідок розриву аневризми, стала донором для чотирьох операцій: її серце, печінка та дві нирки допомогли врятувати життя 4 людям.
Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова
За минулий рік у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги провели десять операцій із пересадки органів. У липні 2020 року львівські медики провели свою першу операцію з трансплантації серця.
Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.
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А так добре, що іншим продовжили життя.
Єдине що, переглядаючи американські серіали про лікарів, стало відомо, в них існує черга на донорський орган і рейтинг. Людям, які зумисне псували своє здоров'я, орган не пересадять.
Товаристч,в советской больнице такой херней не занимаются,перестаньте дрочит по ночам ...денег нет денег нет,найдите пересадим мизинец...,будете дальше дрочить...
От з точки зору сумісності! Отак відразу знайшлося чотири реципієнти, сумісні по показникам з ОДНИМ донором.
Люди від медицини, дайте професійний висновок. Темою глибоко цікавився. НЕВІРЮ, що всім чотирьом пересадки підходили за умовами трансплантології.
Отметим, что это уже не первая операция в Львове, во время которой пересадили органы от посмертного донора нескольким людям. В декабре 2020 года 47-летняя львовянка, которая умерла в результате разрыва аневризмы, стала донором для нескольких операций в больнице: ее сердце, печень и почки помогли спасти жизнь четырем пациентам.Источник: https://censor.net/ru/p3247501
Не часто ли во Львове стали умирать МОЛОДЫЕ от аневризмы.
Или написал уже?
Для особо одаренных: органы забирают у еще хивых людей для увеличения вероятности успеха.
Вот и ответь на свой вопрос.
Органы берут у ЖИВЫХ людей. Тот, котого везут в морг - везут в могр, а не в опреационную.
Посмертная пересадка органов - узаконенное убийство донора ради сомнительного здоровья живого трупа.
Да.... Жизнь рецепиента не может стоить дороже жизни донора. Если про бабло не говорить.
Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.Источник: https://censor.net/ru/p3247501
2- а ховати вже немає де ! Працює один цвинтар , решта закриті - тільки підхоронення ... І то ще треба "вирішити" . Звичайно , це проблема багатьох ******** великих міст . Можливе вирішення - крематорій , але у Львові ніяк не можуть наважитися його побудувати