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Поліцейські затримали в Одесі наркоторговця з "товаром" на 350 тис. грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали одесита з психотропами на суму понад 350 000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Як повідомили в поліції, чоловік працював на один з телеграм-каналів зі збуту наркотиків. Він отримував оптові партії заборонених речовин, розфасовував та збував шляхом закладок. За вчинене йому загрожує до дванадцяти років за гратами з конфіскацією майна.

"Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області отримали інформацію про те, що до міста прямує посилка з забороненими речовинами. Перевіряючи наявну інформацію, неподалік одного з поштових відділень Одеси, правоохоронці затримали 25-річного чоловіка з пакунком психотропної речовини – амфетамін.

Поліцейські затримали в Одесі наркоторговця з товаром на 350 тис. грн 01

Як встановили поліцейські, для зберігання "товару" та його фасування по дозам дилер спеціально орендував квартиру в центрі міста. Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили розфасовані сліп-пакети з псилоцибіновими грибами, пігулками екстазі, а також фасувальні матеріали та пристрій для фасування. Вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку становить понад 350 тисяч гривень.

Також дивіться: Поліція припинила діяльність наркокартелю, який діяв у Київській, Сумській і Полтавській областях, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали в Одесі наркоторговця з товаром на 350 тис. грн 02

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст . 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 180 тисяч гривень.

Поліцейські затримали в Одесі наркоторговця з товаром на 350 тис. грн 03
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Каково же было их удивление, когда оказалось, что это не Стерненко.
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12.02.2021 10:10 Відповісти
ето тебе твой шарий с ютубчика раскзал Поліцейські затримали в Одесі наркоторговця з "товаром" на 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 6926
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12.02.2021 11:24 Відповісти
Какой-то бедный наркоторговец - товара на 10 тыс евро
А ГДЕ ЕГО ХОЗЯИН?

А кто его крыша в ПОЛИЦИИ ?
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12.02.2021 10:10 Відповісти
А ГДЕ ЕГО ХОЗЯИН?
Який з них? Там величезна піраміда довжиною аж до виробника в Китаї, і ті хто керують "складом" (так зветься оцей чувак якого взяли) це не зовсім керівники. Уособленого абсолютного зла яке як Саурон сидить десь там в башті немає, є попит і зусилля мільйонів людей, які намагаються заробити копійчину. До речи люди з "дахом" в лапи МВС не потрапляють, це ймовірно вільний стрілок або він вже відпрацював і його здали свої, це часто буває.
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13.02.2021 01:20 Відповісти
Когда же поменяют УК? В многих развитых странах за наркоту - смертная казнь.
Зачем содержать это гумно которое подсадит на наркоту десятки и сотни людей? Пора вернуть смертную казнь и утилизировать подобных особей. Это биоотходы которые убивают десятки НОВЫХ жертв. или может он вдруг "встанет на путь истины" ?
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12.02.2021 10:18 Відповісти
 
 