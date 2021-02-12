Поліцейські затримали в Одесі наркоторговця з "товаром" на 350 тис. грн. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Правоохоронці затримали одесита з психотропами на суму понад 350 000 гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.
Як повідомили в поліції, чоловік працював на один з телеграм-каналів зі збуту наркотиків. Він отримував оптові партії заборонених речовин, розфасовував та збував шляхом закладок. За вчинене йому загрожує до дванадцяти років за гратами з конфіскацією майна.
"Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області отримали інформацію про те, що до міста прямує посилка з забороненими речовинами. Перевіряючи наявну інформацію, неподалік одного з поштових відділень Одеси, правоохоронці затримали 25-річного чоловіка з пакунком психотропної речовини – амфетамін.
Як встановили поліцейські, для зберігання "товару" та його фасування по дозам дилер спеціально орендував квартиру в центрі міста. Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили розфасовані сліп-пакети з псилоцибіновими грибами, пігулками екстазі, а також фасувальні матеріали та пристрій для фасування. Вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку становить понад 350 тисяч гривень.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст . 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 180 тисяч гривень.
Будь ласка, зачекайте...
А ГДЕ ЕГО ХОЗЯИН?
А кто его крыша в ПОЛИЦИИ ?
Який з них? Там величезна піраміда довжиною аж до виробника в Китаї, і ті хто керують "складом" (так зветься оцей чувак якого взяли) це не зовсім керівники. Уособленого абсолютного зла яке як Саурон сидить десь там в башті немає, є попит і зусилля мільйонів людей, які намагаються заробити копійчину. До речи люди з "дахом" в лапи МВС не потрапляють, це ймовірно вільний стрілок або він вже відпрацював і його здали свої, це часто буває.
Зачем содержать это гумно которое подсадит на наркоту десятки и сотни людей? Пора вернуть смертную казнь и утилизировать подобных особей. Это биоотходы которые убивают десятки НОВЫХ жертв. или может он вдруг "встанет на путь истины" ?