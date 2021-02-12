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Масштабне ДТП в Техасі. 133 автомобілі зіткнулися через ожеледицю, 6 людей загинули, понад 60 постраждали. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

В американському місті Форт-Уерт, в штаті Техасі сталася наймасштабніша дорожньо-транспортна пригода цього року, в результаті якої були розбиті 133 автомобілі.

Про ДТП пише місцеве видання Dallas Morning News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На цей момент відомо, що через аварію загинули як мінімум шість осіб, ще 65 постраждали. Причиною ДТП стало обмерзання дороги.

Очікується, що кількість постраждалих буде рости, оскільки все більше людей звертаються по допомогу.

Трасу, на якій сталася масова ДТП, перекрили в обох напрямках.

За даними ЗМІ, великі аварії через погодні умови відбулись і в інших частинах штату. У них загинули ще не менше трьох осіб.

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Масштабне ДТП в Техасі. 133 автомобілі зіткнулися через ожеледицю, 6 людей загинули, понад 60 постраждали 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Скоро эта куча будет в Одесском порту. Хаммеры в арию, остальные на авториа... минимальные повреждения, брал для себя)
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12.02.2021 10:58
+6
гололед в Техасе -это катаклизма
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12.02.2021 10:56
+4
Оказывается "пункт назначения" - документальный фильм
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12.02.2021 10:55
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Оказывается "пункт назначения" - документальный фильм
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12.02.2021 10:55 Відповісти
много художественных фильмов сбылось реально
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12.02.2021 12:48 Відповісти
охренеть автотроща....
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12.02.2021 10:56 Відповісти
гололед в Техасе -это катаклизма
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12.02.2021 10:56 Відповісти
Шумахери.
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12.02.2021 10:56 Відповісти
Фура с Кока-Колой как из рождественской рекламы...
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12.02.2021 10:57 Відповісти
У нас така минулоріч їздила з музикою... Одразу різдвяний настрій з'являвся))
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12.02.2021 12:37 Відповісти
Скоро эта куча будет в Одесском порту. Хаммеры в арию, остальные на авториа... минимальные повреждения, брал для себя)
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12.02.2021 10:58 Відповісти
😀😀😀
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12.02.2021 11:22 Відповісти
"бєз прабега па Украине" )))))
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12.02.2021 11:33 Відповісти
"почти бэз пробега- дедушка ездил, внука в школу возил.."))))
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12.02.2021 11:50 Відповісти
Тепер точно імпічмент- зроблять Трампа винуватцем автотрощі, фейсбук десь докази найде.
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12.02.2021 10:59 Відповісти
☹️☹️☹️
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12.02.2021 11:02 Відповісти
Где они там лед увидели? Масштабное ДТП в Техасе. 133 автомобиля столкнулись из-за гололеда, 6 человек погибли, свыше 60 пострадавших - Цензор.НЕТ 8186
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12.02.2021 11:03 Відповісти
Лёд прозрачный вообще-то. Масштабне ДТП в Техасі. 133 автомобілі зіткнулися через ожеледицю, 6 людей загинули, понад 60 постраждали - Цензор.НЕТ 5939
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12.02.2021 11:20 Відповісти
видно скорость за 100
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12.02.2021 11:12 Відповісти
не, 60 походу, но и этого хватает.(миль, конечно)
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12.02.2021 11:26 Відповісти
завтра весь цей мотлох на українському ринку з підписом "без прабєга па Украине" )))))
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12.02.2021 11:32 Відповісти
Ждем через пару месяцев на Авториа
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12.02.2021 12:40 Відповісти
Отлично Все на Копарт свежинькие биточки.
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12.02.2021 12:40 Відповісти
Не первый раз уже. А все потому что правила ПДД нужно выполнять.
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13.02.2021 12:36 Відповісти
 
 