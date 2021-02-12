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СБУ (10003) Чернігівщина (1309) землевідведення (32) Держгеокадастр (140)

Виявлено махінації під час відчуження земель Нацакадемії аграрних наук України на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Виявлено махінації під час відчуження земель Нацакадемії аграрних наук України на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО

На Чернігівщині Служба безпеки України запобігла незаконному відчуженню земель державного підприємства Національної академії аграрних наук України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, у 2017 році дослідне господарство подало до Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області документацію на реєстрацію земельної ділянки загальною площею 128 гектарів. Під час подальшої процедури переведення землі у постійне користування підприємству було виявлено, що кадастровий реєстратор вніс несанкціоновані зміни в її конфігурацію. В інтересах приватних виробників сільгосппродукції посадовець штучно зменшив площу ділянки майже вдвічі. Такі дії дозволяли відчуження 52-х гектарів землі дослідного господарства та її передачу у приватну власність.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи реєстратора. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи та електронні ключі доступу до баз Держгеокадастру, які долучено до матеріалів справи.

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Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Виявлено махінації під час відчуження земель Нацакадемії аграрних наук України на Чернігівщині, - СБУ 01
Виявлено махінації під час відчуження земель Нацакадемії аграрних наук України на Чернігівщині, - СБУ 02
Виявлено махінації під час відчуження земель Нацакадемії аграрних наук України на Чернігівщині, - СБУ 03
Виявлено махінації під час відчуження земель Нацакадемії аграрних наук України на Чернігівщині, - СБУ 04
Виявлено махінації під час відчуження земель Нацакадемії аграрних наук України на Чернігівщині, - СБУ 05
Виявлено махінації під час відчуження земель Нацакадемії аграрних наук України на Чернігівщині, - СБУ 06

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до оборудки.

Автор: Анастасія Потіха
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Выявлены махинации при отчуждении земель Нацкадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4846
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12.02.2021 11:28 Відповісти
Нада проста перестать есть яйца ...
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12.02.2021 11:31 Відповісти
Знову СБУ влізло в економічні процеси, а де було це СБУ, коли на Львівщині в дочірніх установах Академії аграрних наук робились відчуження чужих земель. Як "науковці" через колишнього президента НААН протягнули через Кабмін отримання акту на користування землями, як виділяли землі липовим працівникам, як розділяли "науку" від неіснуючого ДП (державного підприємства), як землі однієї із сільських громад опинились у віданні зовсім іншого району за місцем реєстрації Інституту землеробства західного регіону НААНУ. Бо так було комусь вигідно, а землю вкрали у селян понад 400 га і нічого. Агов СБУ, а скільки тієї землі передано у приватну власність родичам "науковців", а ще головам різних виборчих комісій, а ще колишнім студентам львівських вузів. Все "гарно провели" через рішення Дрогобицької ОДА з липовими пайовиками і новими власниками.
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12.02.2021 12:08 Відповісти
 
 