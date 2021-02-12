На Миколаївщині викрили злочинну групу, яка поставляла наркотики в колонію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Миколаївські поліцейські ліквідували злочинну групу, яка налагодила наркотрафік у виправну колонію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Миколаївської області.

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До злочинної схеми причетні як ув’язнені, серед яких той, хто позиціонує себе як "смотрящий" за колонією, так і ті, хто перебував на волі. За вчинене передбачене покарання до десяти років позбавлення волі.

Повідомляється, що детективи Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, оперативники Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ, під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та ТОР патрульної поліції, припинили злочинну діяльність угруповання мешканців м. Вознесенськ, які організували постачання та збут наркотиків у виправній колонії на Миколаївщині.

Відомо, що злочинну діяльність фігурантів координував 27-річний мешканець м. Вознесенськ, який наразі відбуває покарання у місцях позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину, та позиціонує себе як "смотрящий" за виправною колонією, здійснюючи контроль та злочинний вплив на засуджених.

Під час документування діяльності групи слідчі та оперативники встановили, що організатор залучив до злочинної діяльності щонайменше трьох мешканців м. Вознесенськ, віком від 26-ти до 40-ка років, двоє з них раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів, зокрема тяжких.

Фігуранти на волі виконували вказівки координатора: пакували та доправляли на територію установи заборонені посилки, перекидаючи наркотичні речовини через огорожу колонії. А організатор, який позиціонує себе як "смотрящий" за виправною установою, отримавши пакунок, особисто розфасовував та збував наркотичні речовини серед ув’язнених.

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Відповідальним за передачу наркотиків у колонію був 35-річний чоловік, слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після передачі чергової посилки ув’язненому.

Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у збуті наркотичних речовин у місця позбавлення волі, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України), а також обрано у суді запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації діям інших спільників затриманого.

У результаті проведених обшуків за місцями мешкання і в транспортних засобах зловмисників поліцейські вилучили наркотичні речовини, а також мобільні телефони, зокрема за допомогою яких координатор керував діями своїх спільників на волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Після проведення відповідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація діям усіх фігурантів.



Фото: сайт поліції