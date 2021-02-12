У Житомирській області сталася пожежа в пасажирському поїзді. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Рятувальники ліквідували пожежу в локомотиві пасажирського поїзда Львів-Бахмут. Пожежа сталася в Коростенському районі Житомирської області.
Про це повідомляє обласне управління ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що повідомлення про те, що поблизу с. Красносілка в тепловозі пасажирського поїзда сталася пожежа, надійшло 12 лютого о 2:04.
На місці рятувальники з'ясували, що пожежа охопила 20 кв.м дизельної установки тепловоза. Загоряння ліквідували о 3:58. Травмованих і загиблих немає.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
Рух по залізничних коліях відновився о 05:00.
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Георгий Мокрицкий 2d2dca70
показати весь коментар10.05.2021 14:56 Відповісти Мені подобається 0
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