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Житомирщина (1038) потяг (681) пожежа (3738) ДСНС (4457)

У Житомирській області сталася пожежа в пасажирському поїзді. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Рятувальники ліквідували пожежу в локомотиві пасажирського поїзда Львів-Бахмут. Пожежа сталася в Коростенському районі Житомирської області.

Про це повідомляє обласне управління ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повідомлення про те, що поблизу с. Красносілка в тепловозі пасажирського поїзда сталася пожежа, надійшло 12 лютого о 2:04.

У Житомирській області сталася пожежа в пасажирському поїзді 01

На місці рятувальники з'ясували, що пожежа охопила 20 кв.м дизельної установки тепловоза. Загоряння ліквідували о 3:58. Травмованих і загиблих немає.

Причину пожежі встановлюють фахівці.

Рух по залізничних коліях відновився о 05:00.

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У Житомирській області сталася пожежа в пасажирському поїзді 02
У Житомирській області сталася пожежа в пасажирському поїзді 03

Автор: Анастасія Потіха
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Ну и дерьмо отправляют на железнодорожные магистрали... А ведь, кроме Львова, этот поезд соединяет другие крупные города Украины: сам Киев!, а также Житомир, Полтаву, Харьков. Почти вся Украина по диагонали! И, если бы оставшиеся на пути из Коростеня в Житомир 90 км дороги электрифицировали, то эти самовары на колесах остались бы только в истории...
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10.05.2021 14:56 Відповісти
 
 