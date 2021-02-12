СБУ запобігла збуту кримінальним колам арсеналу військових засобів ураження на Черкащині. Серед вилученого - вогнемет "Джміль" і протитанкові гранати. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в Черкаській області запобігла нелегальному продажу арсеналу військових засобів ураження представникам кримінальних кіл. Серед вилученої зброї - реактивний піхотний вогнемет "Джміль" виробництва РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, організатор, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, намагався із-за грат налагодити збут зброї та боєприпасів. До протиправної діяльності він залучив свого посередника на волі. Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі. Своїх клієнтів вони підшукували через власні зв’язки у кримінальних колах.

"Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту: реактивного піхотного вогнемета РПВ-А "Джміль", чотирьох протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26, двох кілограмів вибухівки, трьох гранатометних пострілів, трьох гранат, двох тисяч набоїв різного калібру. Вилучені засоби ураження спрямовані на експертизу ", - підкреслюють в СБУ.

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Також наголошується, що в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення учаснику угруповання про підозру.











Триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.