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СБУ запобігла збуту кримінальним колам арсеналу військових засобів ураження на Черкащині. Серед вилученого - вогнемет "Джміль" і протитанкові гранати. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ запобігла збуту кримінальним колам арсеналу військових засобів ураження на Черкащині. Серед вилученого - вогнемет

Служба безпеки України в Черкаській області запобігла нелегальному продажу арсеналу військових засобів ураження представникам кримінальних кіл. Серед вилученої зброї - реактивний піхотний вогнемет "Джміль" виробництва РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, організатор, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, намагався із-за грат налагодити збут зброї та боєприпасів. До протиправної діяльності він залучив свого посередника на волі. Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі. Своїх клієнтів вони підшукували через власні зв’язки у кримінальних колах.

"Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту: реактивного піхотного вогнемета РПВ-А "Джміль", чотирьох протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26, двох кілограмів вибухівки, трьох гранатометних пострілів, трьох гранат, двох тисяч набоїв різного калібру. Вилучені засоби ураження спрямовані на експертизу ", - підкреслюють в СБУ.

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Також наголошується, що в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення учаснику угруповання про підозру.

СБУ запобігла збуту кримінальним колам арсеналу військових засобів ураження на Черкащині. Серед вилученого - вогнемет Джміль і протитанкові гранати 01
СБУ запобігла збуту кримінальним колам арсеналу військових засобів ураження на Черкащині. Серед вилученого - вогнемет Джміль і протитанкові гранати 02
СБУ запобігла збуту кримінальним колам арсеналу військових засобів ураження на Черкащині. Серед вилученого - вогнемет Джміль і протитанкові гранати 03
СБУ запобігла збуту кримінальним колам арсеналу військових засобів ураження на Черкащині. Серед вилученого - вогнемет Джміль і протитанкові гранати 04
СБУ запобігла збуту кримінальним колам арсеналу військових засобів ураження на Черкащині. Серед вилученого - вогнемет Джміль і протитанкові гранати 05

Триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

Автор: Анастасія Потіха
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всего-навсего хотели подчистить общество от мразей... так слабоумные вмешались...
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12.02.2021 13:08 Відповісти
 
 