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Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу

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Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу

Президент України привітав главу КНР Сі Цзіньпіна з Новим роком за східним календарем, але опублікував фото столиці Непалу.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующий пост глава государства опубликовал в Twitter.

Зеленський привітав Сі Цзіньпіна і народ Китаю з Новим роком за східним календарем, прикріпивши фото столиці Непалу - Катманду.

Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 01

Пізніше пост був видалений і опублікований новий, але без картинки.

Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 02

"Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі Святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю засвідчую налаштованість на подальшу взаємовигідну співпрацю", - говорилося в повідомленні.

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Зазначимо, на фото зображена площа Дурбар Сквер, яка входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 03
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 04
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото Непала - Цензор.НЕТ 142
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12.02.2021 14:02
+39
Это все Мендель куролесит 😀😀😀
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12.02.2021 13:59
+35
Пока все в школе учили географию, зеленский учился играть на рояле без рук.
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12.02.2021 14:01
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це все одно як державу Ізраїль привітати з їхнім новим роком, на фоні пам'ятки Ірану
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12.02.2021 14:21 Відповісти
"В сегодняшнем новогоднем гала-шоу во время серии танцевальных композиций народов мира после объявления "Русский танец" китайцы исполнили украинский гопак, да ещё и на фоне Собора Василия Блаженного."
Ось Зеленський їх також поздоровив на фоні Катманду!
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12.02.2021 14:50 Відповісти
Чего ждать от человека, который в вуз поступил только потому, что там преподавал его папочка?
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12.02.2021 14:22 Відповісти
Не поступил -- попал. Интересно бы взглянуть на оценки в его школьном аттестате. Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото Непала - Цензор.НЕТ 4841
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12.02.2021 14:24 Відповісти
Потролил узеоглазых
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12.02.2021 14:27 Відповісти
оно или тупое запредельно или вредитель.
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12.02.2021 14:28 Відповісти
Або "два в одному".
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12.02.2021 15:48 Відповісти
Коли ЗЕ стане "попередником". Та почнеться наступний єтап, який мало чим відрізнятиметься. Адже жага "Хліба та видовищ" невгамовна.
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12.02.2021 14:34 Відповісти
подлизывается, типо "непал это китай" ))
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12.02.2021 14:39 Відповісти
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала - Цензор.НЕТ 8822
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12.02.2021 14:45 Відповісти
Он еще уверен, что индейцы живут в Индии. Одним словом: "зачем география, если есть извозчик".
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12.02.2021 14:45 Відповісти
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала - Цензор.НЕТ 6637
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12.02.2021 14:45 Відповісти
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 737
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12.02.2021 14:59 Відповісти
Нужно посмотреть по времени,кто кого!
Китайцы на праздничном новогоднем концерте показали "гопак" на фоне красной площади на расее,а писюнист их с НГ поздравил с фото Непала.
Друг друга стоят!
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12.02.2021 14:48 Відповісти
"В сегодняшнем новогоднем гала-шоу во время серии танцевальных композиций народов мира после объявления "Русский танец" китайцы исполнили украинский гопак, да ещё и на фоне Собора Василия Блаженного."
Ось Зеленський їх також поздоровив на фоні Катманду!
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12.02.2021 14:48 Відповісти
Так то може був тролінг у відповідь?
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12.02.2021 22:57 Відповісти
Китай, Непал, да хоть Гондурас - какая разница, один хрен Африка...
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12.02.2021 14:50 Відповісти
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 7253
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12.02.2021 17:38 Відповісти
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5168
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12.02.2021 22:33 Відповісти
Какая разница? Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 4289
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12.02.2021 15:00 Відповісти
Та всё правильно - Непальская область, Катмандунский район, село Зелепукино.... Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 4506
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12.02.2021 15:07 Відповісти
.

да этот косяк ничто.
фееричный дебил вообще. Все развалил..
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12.02.2021 15:09 Відповісти
誰在乎?-"а какая разница,?" Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5023
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12.02.2021 15:15 Відповісти
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5687
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12.02.2021 15:15 Відповісти
Запускайте арестовича подтирать недорозумение-опять обгадилось
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12.02.2021 15:24 Відповісти
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 9826

Пошкодуйте Люсіка - саменькому йому не впоратися. Там ціла ******* потрібна.
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12.02.2021 15:39 Відповісти
Навіщо? Само впорається.
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12.02.2021 16:27 Відповісти
Недоумок
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12.02.2021 15:24 Відповісти
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5708
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12.02.2021 15:27 Відповісти
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5600

Швейк люто заздрить і денервово смалить за рогом...
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12.02.2021 15:53 Відповісти
Профи, мля.
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12.02.2021 15:39 Відповісти
А САМЫЙ СОК, что twitter в Китае запрещен, и Xi Jinping там попросту не имеет аккаунта )))
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12.02.2021 15:42 Відповісти
идиот
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12.02.2021 15:43 Відповісти
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 4420
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12.02.2021 15:48 Відповісти
"Да какая разница!" ™
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12.02.2021 16:07 Відповісти
Это нормально...
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12.02.2021 16:40 Відповісти
Китай? с Новым Годом? с китайским?
а от от всех украинцев, ты маломерок ссыкливый, точно не можешь выступать.

нажили вы себе зеленую плямку на сраци - всех украинцев он Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 9100
да у вас парняга лучше нашего бывшего икру мечет...
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12.02.2021 17:56 Відповісти
достойный, достойный идиот подрастает - перекрасьте его в рыжее и когда не лень будет раза 3 тушкой его об гаражи...
на выхлопе он потребует пианину.....
природу не обдуришь - когда маестро тогда он.
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12.02.2021 18:02 Відповісти
Піде і так
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12.02.2021 19:11 Відповісти
Везет нам на правителей... Один Словакию со Словенией путает, второй Китай с Непалом...
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12.02.2021 19:31 Відповісти
он не только е б а нат (хотя может это йуля мендель жжёт) он еще и вредитель.... объЯсню почему - в Непале который китай не любит нашел прибежище опальный у коммуняк Далай Лама. некомпетентный зельц нас еще только с китайцами не сорил! этотвам пример как один или группа дятлов может вредить Украине.
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12.02.2021 22:43 Відповісти
Он КЛОУН,ему МОЖНА!!!
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13.02.2021 00:57 Відповісти
То же самое, что поздравить с Новым Годом Украину и опубликовать фото Донецка. Обосрались на ровном месте. Как уже надоели эти тупые зе дегенераты, как же я хочу, что бы в их никчемной жизни было все плохо. Зачем вы, одноклеточные инфузории, полезли руководить страной, если ваш уровень это пирамидки в психушке собирать?
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13.02.2021 10:08 Відповісти
Ще один доказ того, що при владі неуки і шахраї.
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13.02.2021 12:43 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальнуюю лошадь лаврова: - "Дебіл,б###дь!" А все завдяки вам,зе-дебіли...
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13.02.2021 13:38 Відповісти
Лучше бы Мендель к поздравлению фото Мацквы присобачила... Думаю, китайцам такой намёк понравился бы....
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13.02.2021 13:59 Відповісти
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