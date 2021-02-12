Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу
Фото Цензор.НЕТ Політика України Курйози
Президент України привітав главу КНР Сі Цзіньпіна з Новим роком за східним календарем, але опублікував фото столиці Непалу.
Как передает Цензор.НЕТ соответствующий пост глава государства опубликовал в Twitter.
Зеленський привітав Сі Цзіньпіна і народ Китаю з Новим роком за східним календарем, прикріпивши фото столиці Непалу - Катманду.
Пізніше пост був видалений і опублікований новий, але без картинки.
"Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі Святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю засвідчую налаштованість на подальшу взаємовигідну співпрацю", - говорилося в повідомленні.
Зазначимо, на фото зображена площа Дурбар Сквер, яка входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Будь ласка, зачекайте...
Ось Зеленський їх також поздоровив на фоні Катманду!
Китайцы на праздничном новогоднем концерте показали "гопак" на фоне красной площади на расее,а писюнист их с НГ поздравил с фото Непала.
Друг друга стоят!
Ось Зеленський їх також поздоровив на фоні Катманду!
да этот косяк ничто.
фееричный дебил вообще. Все развалил..
Пошкодуйте Люсіка - саменькому йому не впоратися. Там ціла ******* потрібна.
Швейк люто заздрить і денервово смалить за рогом...
а от от всех украинцев, ты маломерок ссыкливый, точно не можешь выступать.
нажили вы себе зеленую плямку на сраци - всех украинцев он
да у вас парняга лучше нашего бывшего икру мечет...
на выхлопе он потребует пианину.....
природу не обдуришь - когда маестро тогда он.