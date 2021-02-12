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Російській танцівниці, яка відвідувала окупований Крим, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Держприкордонслужба України на три роки заборонила в'їзд у країну громадянці РФ, яка незаконно відвідувала окупований Крим влітку 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" виявили чергову порушницю, громадянку Російської Федерації. Під час контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту з'ясували, що півострів Крим жінка незаконно відвідувала кілька років тому. Прикордонники звернули увагу на іноземку, оскільки щодо неї була попередня інформація від інших правоохоронних органів про можливе незаконне відвідування Криму.

"Під час встановлення всіх обставин стало відомо, що росіянка 1967 року народження потрапила до Сімферополя літаком із Москви влітку 2018 року. В окупованому Росією Криму вона брала участь у гала-концерті, оскільки є танцівницею і хореографом. Через порушення прикордонники заборонили їй в'їзд в Україну на 3 роки", - підкреслюють у прикордонному відомстві.

Читайте також: Чи дозволяти в'їзд в Україну Сєрову, який виступав в окупованому Криму, вирішать на кордоні, - Держприкордонслужба

Російській танцівниці, яка відвідувала окупований Крим, на 3 роки заборонено вїзд в Україну, - Держприкордонслужба 01
Російській танцівниці, яка відвідувала окупований Крим, на 3 роки заборонено вїзд в Україну, - Держприкордонслужба 02
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Топ коментарі
+19
Ни хрена себе танцовщица 1967 года рождения.А при Украине в крымских стриптиз клубах помоложе девушки были.
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12.02.2021 14:31
+16
ветеранка хора александрова. отбилась от стада и опоздала на тот самолёт ))
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12.02.2021 14:38
+9
Вот пусть и танцует"каленку-маленку" в Магадане, Воркуте, ***********.
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12.02.2021 14:43
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Ни хрена себе танцовщица 1967 года рождения.А при Украине в крымских стриптиз клубах помоложе девушки были.
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12.02.2021 14:31 Відповісти
є класний комедійний ролік про "горишні плавні" )))) так само треба було і з цією тупою курвою
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12.02.2021 20:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
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12.02.2021 20:59 Відповісти
ветеранка хора александрова. отбилась от стада и опоздала на тот самолёт ))
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12.02.2021 14:38 Відповісти
Не дуже цікаво вийшло. Коли Глю козі останньгого ведмедика копитнули..то патетично якось було. Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2931
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12.02.2021 14:38 Відповісти
Бурановские бабушки?
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12.02.2021 14:43 Відповісти
Вот пусть и танцует"каленку-маленку" в Магадане, Воркуте, ***********.
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12.02.2021 14:43 Відповісти
Танцовщица 67-го года рождения.)
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12.02.2021 14:45 Відповісти
ПожИлая танцовщица для пожИлых клиентов. Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1391
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12.02.2021 16:01 Відповісти
Танцовщица 1967 года выпуска.
Жжжесть!!!
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12.02.2021 14:47 Відповісти
А чим ти здивований? Є танцюрист якому вже 90 і танцює ще ого-го.
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12.02.2021 14:50 Відповісти
Это правильно. У нас на пилонах по шалманах своих шлю..к добавляется с закрытием медведчуковских помоек на ТВ, а посему трудоустройство своих на первом месте и не надо им создавать конкуренцию залётными девками.
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12.02.2021 14:53 Відповісти
Дешовая музыка...радуйтесь ослы 73%-ные...
це справжня зелена перемога....от сволота...і ви з ними Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4839 Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4852 Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8575 Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8575
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12.02.2021 15:01 Відповісти
Що сашко чи роман. Шкода запорєбрікової хвойди?
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12.02.2021 19:10 Відповісти
А не пора ли ввести криминальную ответсвенность за нарушение границы. И по всем подряд российским фашикам приезжающих в Крым не с территории Украины шить уголовку - от 5 лет строгого режима! При этом с законопослушных российских граждан, которые хотят отдохнуть в украинском Крыму (хоть он и временно оккупирован но остается украинским), и въезжают с территории Украины, брать по 250 долл. в фонд восстановления Крыма после деокупации от российских фашистов!
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12.02.2021 15:02 Відповісти
Пора ввести візовий режим з козлорилими. Пе цього не зробив в свій час. Надіюсь Зе не засцить...
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12.02.2021 19:13 Відповісти
Символічно виглядає печатка нашого герба на пузі двуголового бройлера ще з написом ЗАБОРОНЕНО Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 447
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12.02.2021 15:11 Відповісти
не долго фраер танцевал
не долго вата колыхалась.
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12.02.2021 15:13 Відповісти
Що їм тут медом намазано??? Чого вони сюди лізуть!!!
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12.02.2021 16:07 Відповісти
Цікаво хто цю курву сюди запросив...
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12.02.2021 19:14 Відповісти
Что она танцевала?В основном пляску святого Витта? Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6803
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12.02.2021 16:17 Відповісти
Нехай щастить
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12.02.2021 17:17 Відповісти
Ну и какого хера они сюда пруться , мы мать его бендеровцы все и кацапов жрем на обед , нет что бы в прекрасном Мордоре сидеть , так они в супер страшную Украину лезут.
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12.02.2021 18:18 Відповісти
Зачем нехай би підтанцьовувала почуть, на вік потрібно скидку робити.
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12.02.2021 18:42 Відповісти
😠
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12.02.2021 19:16 Відповісти
Танцовщица .. А кто ее танцевал ???
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12.02.2021 21:48 Відповісти
зря... проститутки созданы для любви...
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12.02.2021 23:43 Відповісти
 
 