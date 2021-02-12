Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили у Львівській області схему привласнення криптовалюти через несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних системи громадян і комунальних електромереж.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.

За даними попереднього розслідування, незаконний бізнес організували двоє мешканців області. Ділки пропонували послуги зі встановлення та обслуговування майнінгферм для клієнтів, яких підшукували через особисті зв’язки. Після монтажу обладнання, учасники схеми привласнювали згенеровану криптовалюту через несанкціонований доступ до онлайн-гаманців користувачів.

Також для мінімізації власних витрат під час майнінгу ділки здійснювали незаконні підключення до електромереж, у тому числі комунальних.

У ході обшуків за адресами розміщення технологічного обладнання та за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці виявили 9 комплексів майнінгферм і устаткування для незаконного підключення до електромереж.

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У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 3. ст. 190 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії

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