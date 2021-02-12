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Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили у Львівській області схему привласнення криптовалюти через несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних системи громадян і комунальних електромереж.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.

Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до компютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ 01

За даними попереднього розслідування, незаконний бізнес організували двоє мешканців області. Ділки пропонували послуги зі встановлення та обслуговування майнінгферм для клієнтів, яких підшукували через особисті зв’язки. Після монтажу обладнання, учасники схеми привласнювали згенеровану криптовалюту через несанкціонований доступ до онлайн-гаманців користувачів.

Також для мінімізації власних витрат під час майнінгу ділки здійснювали незаконні підключення до електромереж, у тому числі комунальних.

Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до компютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ 02

У ході обшуків за адресами розміщення технологічного обладнання та за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці виявили 9 комплексів майнінгферм і устаткування для незаконного підключення до електромереж.

Також читайте: Рада зробила перший крок до легалізації криптовалют

Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до компютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ 03

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 3. ст. 190 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії

Читайте: Кіберполіція викрила угруповання, що легалізувато $42 млн, злочинно отриманих на ринку криптовалютат

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
майнеров не жалко
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12.02.2021 15:32
+3
Какой херней занимается СБУ! Где тут угроза безопасности Украины?!
Самое страшное, это воровство электроэнергии, но судя по фото, они как раз на дурняка тратили свое электричество, которое и оплачивали. Поскольку в компах ни бум бум, дали свой логин и пароль и какая то мизерная часть битков ушла налево. Лохи оказались не совсем лохами и заявили. А силовики, точнее их руководство, думая о пенсии, легко возбуждаются на слово биткоин. Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6100
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12.02.2021 17:05
+2
Если где-то прибыло, то где-то убыло? Это воровство ?
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12.02.2021 15:36
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майнеров не жалко
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12.02.2021 15:32 Відповісти
А вони чим тебе образили- заважали копати траншеї під фундамент?
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12.02.2021 16:36 Відповісти
мало того что бариги так еще майнер взентили цени на пк и комплектуху
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12.02.2021 17:14 Відповісти
Хоч почитай значення слова бариги. Вони ціни не піднімали, а якраз виробники з продавцями бариги.
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12.02.2021 17:44 Відповісти
Продавець, торговець, бізнес якого оцінюється як недостойний.
майнери попадают под ето определение
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12.02.2021 17:51 Відповісти
Майнеры не пользуются программами, которые им впарили при продаже оборудования, а тем более чужими кошельками! Назвать этих майнерами язык не поворачивается. Кстати, майнинг фермы работают в режиме 24*7, что дает возможность выровнять суточное потребление электроэнергии и по максимуму задействовать АЭС. Так что зря ты так о майнерах.
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12.02.2021 17:07 Відповісти
можно прошить карту и она будет майнить на чужой кашелек
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12.02.2021 17:15 Відповісти
Нельзя. Прошивая карты, ты можешь поменять настройки ее питания, охлаждения и тайминги памяти. В BIOSе видеокарты нет никаких кошельков. По сути те же операции, только более упрощенные ты сейчас выполняешь при покупке обычного компьютера на базе процессоров Ryzen. Само собой что все зашитое применяется на всех версиях операционных систем во всех программах. Кошелек прописывается непосредственно в программе-майнере, установленной для конкретной операционной системы. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы майнить на кошелек, с которым тебе продали оборудование. Они, получается, даже пулы не соизволили поменять. Естественно, фермы работали на хозяина оборудования. Переустанови ПО, заведи кошелек и майни на здоровье... Если даже это сделать не в состоянии, то зачем покупали фермы? Халявы захотели? Или просто бабки некуда девать? Таких действительно не жалко. Вот только знакомые у этих лохов оказались сильно серьезными, если даже СБУ задействовали.
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12.02.2021 17:36 Відповісти
в карту можно вщить любой софт которий виполнит карта
учи матчасть
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12.02.2021 17:40 Відповісти
Смешно. Ты, видать, теоретик. На микросхему биоса влазит где-то 512 кБ информации (бывает 1024). Ничего левого туда просто не влезет. А размер майнера десятки мегабайт. Кроме того, если ты туда попытаешься втулишь что-то левое, то драйвера карту не признают, получишь кирпич. Не хочешь попробовать свой Вайбер прописать на свою материнскую плату? Это приблизительно будет технически то же самое. В видеопамять на постоянку ничего прописать нельзя. А подобные страшилки лучше бабушкам под подъездом рассказывать.
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12.02.2021 18:02 Відповісти
ну видать бабушка тебя и учила майнить Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6724
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12.02.2021 19:57 Відповісти
Если где-то прибыло, то где-то убыло? Это воровство ?
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12.02.2021 15:36 Відповісти
Про аналог "Плану Маршалла" для України"... Та "де взяти гроші" на його втілення в життя?

Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:

Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...

Тому я вношу пропозицію, яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:

1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.

-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...

2. Другий етап. Початок активних дій.

- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів, посередників та політиків - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.

3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.

4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".

5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.

6. Як бути з олігархами?

-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
-Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)

7. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?

- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.

8. Чим військово-політично вигідна для Заходу моя пропозиція?

-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.

-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.

-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!

- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
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12.02.2021 15:49 Відповісти
Схема майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям выявлена на Львовщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4440
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12.02.2021 15:36 Відповісти
Какой херней занимается СБУ! Где тут угроза безопасности Украины?!
Самое страшное, это воровство электроэнергии, но судя по фото, они как раз на дурняка тратили свое электричество, которое и оплачивали. Поскольку в компах ни бум бум, дали свой логин и пароль и какая то мизерная часть битков ушла налево. Лохи оказались не совсем лохами и заявили. А силовики, точнее их руководство, думая о пенсии, легко возбуждаются на слово биткоин. Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6100
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12.02.2021 17:05 Відповісти
Что-то мне кажется, что лохи майнили на адрес, с которым им продали оборудование, ошибочно считая его своим. Кем нужно для этого быть - не знаю. Но у лохов имелась серьезная крыша в лице СБУ. Потому что в другом случае над этими дебилами бы просто поржали.
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12.02.2021 17:38 Відповісти
а може ще простіше - хлопці вирішили підзаробити і змонтували майнінг-ферму, а через деякий час прийшли пацики з шевронами сбу.
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12.02.2021 18:26 Відповісти
Хотя казалось бы, каким боком там СБУ?
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12.02.2021 20:38 Відповісти
Отак і став собі власну майнінг ферму з блекджеком і хвойдами.
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12.02.2021 18:23 Відповісти
Сейчас вряд ли вообще стоит заморачиваться. Цены на оборудование просто космические, а вычисляются владельцы ригов на раз-два. Заходишь в РЭС. У кого потребление больше 5 кВт в час (грубо) стабильно и зимой и летом, можно "проведывать". Вроде как ничего незаконного, но с нашим государством в такие игры лучше не играть.
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12.02.2021 20:47 Відповісти
 
 