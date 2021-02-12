На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Учасники акції протесту проти високих цін на газ у Полтавській області знову перекрили трасу "Київ-Харків".
Як інформує "УНІАН" із посиланням на відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, учасники акції перекрили трасу в декількох місцях і планують це робити кілька годин, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, протести проходять у Полтаві, під Лубнами, Хоролом і Оржицею.
Пікетники тримають плакати "Полтавський газ - українцям по 3 гривні", "Тарифи ЖКГ - зашморг на шиї народу" та інші.
Як повідомив журналіст місцевої телекомпанії "Лубни" Олександр Назарець, під Лубнами протестувальники вимагають від парламенту і Кабінету Міністрів прийняти рішення, які дадуть можливість знизити ціну на газ до, максимум, 3 гривень за кубометр, від НКРЕКП - скасування ліцензії ПАТ "Лубнигаз", а від Лубенської міської ради – утворення комунального підприємства, яке замість ПАТ "Лубнигаз" буде обслуговувати газорозподільні мережі, що дозволить знизити тариф на транспортування газу щонайменше удвічі.
Через перекриття руху під Лубнами утворилися затори із понад 100 автомобілів з кожного боку перекритою траси.
Будь ласка, зачекайте...
так що хто тут худоба ще ой яке питання.
Хитрожопые бляхеры ВООБЩЕ не хотели платить растаможку
Все кругом лохи платят а я бл... не хочу
евробляхеры именно против этого выходили.
НО!!!
В данный момент Зеленский президент моей страны, точно так же как был президентом в своё время Порошенко, нравится это тебе или нет. И потому нужно относиться к президенту своей СТРАНЫ с должным уважением, а не быть тупым быдлом и рассказывать всему миру какой у тебя в твоей стране президент плохой. Ну, плюс ко всему, нужно с уважением относиться к выбору других людей.
Ну, а будут новые выборы, ты уж выбирай кто тебе нравится.
Едет дальнобойщик - везёт продукты или ГСМ, семья с детьми едет к родителям, едут машины с почтой или зерном.....- в чем их вина перед митигующими!?
Перекройте рай/обл-администрацию, свой газсбыт - нет, надо перекрыть дорогу...
Идиоты !!!
Чому подорожчав газ? Газові сховища -повні, газ туди закачаний літом по літнім цінам, більше того, державі (нафтогазу) він достається задарма, як плата за транзіт російського газу, (через закупки у Європі, але то чисто фінансовий потік, фізично газ Російський, фактично дармовий).
Тут усе очевидно - через карантіно-кризу бюджет країни дефіцитний, і через прибуток нафтогазу ЗЕ-уряд хоче його наповнити. «нема державних грошей є тільки гроші громадян сплачені до бюджету тим чи іншим способом» . Що робити тобі? - Уважнійше ставитись до голосування на виборах
Насчет газа - та же самая картина. До 14 года газовой конторой в Згуровке в сторону Сум, владели американцы. А после ее по тихому выкупили россияне, как мне сказали в самой газовой конторе! Теперь подумайте, может нам газ продаваться по себестоимости + 30% рентабельности, т.е. по 3 грн?
Мне кажется, что кто то сидит на потоке и нехило так поднимает бабки и слазить с такой прибыли ему не хочется...
Хотим быть хозяевами в своей стране, нужно быть хозяевами, а не просить что то у воров.
krtmn79
@krtmn79
·2 ч
Спросил у своих берлинских знакомых сколько они платят за отопление в месяц. 65 евро за 72 квадрата в новострое с теплыми полами в Берлине. Это 2200 грн. А теперь загляните в свои платежки.
замінник 80 мільйонів кубів газу щороку. (пів мільйона щодня у опалювальний сезон) - приблизно стільки ж місто й споживає.
Ціна 2...4 тисячі грн. за еквівалент 1000 кубів газу, (з доставкою та вартісттю спалення) - це більше як удвічі дешевше за газ, й зароблятимуть не олігархи та добувальники газу у Воркуті, а місцеві лісовики та польовики.
Таким чином майже двократне зниження ціни на тепло стає можливим!
Екологія горіння: біда систем на твердому паливі у тому що ті що вже є у місті переважно дрібні й топляться періодично та часто безграмотно, від того й скандали з димом. У промислових котлах при стабільній роботі викиди приблизно на тому ж рівні що й на природному газі. Для доставки треба буде 6 фуро-рейсів у годину на все місто, це мало, якщо оминати пікові години.