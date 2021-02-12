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На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Учасники акції протесту проти високих цін на газ у Полтавській області знову перекрили трасу "Київ-Харків".

Як інформує "УНІАН" із посиланням на відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, учасники акції перекрили трасу в декількох місцях і планують це робити кілька годин, передає Цензор.НЕТ.

На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень 01

Зокрема, протести проходять у Полтаві, під Лубнами, Хоролом і Оржицею.

Пікетники тримають плакати "Полтавський газ - українцям по 3 гривні", "Тарифи ЖКГ - зашморг на шиї народу" та інші.

Як повідомив журналіст місцевої телекомпанії "Лубни" Олександр Назарець, під Лубнами протестувальники вимагають від парламенту і Кабінету Міністрів прийняти рішення, які дадуть можливість знизити ціну на газ до, максимум, 3 гривень за кубометр, від НКРЕКП - скасування ліцензії ПАТ "Лубнигаз", а від Лубенської міської ради – утворення комунального підприємства, яке замість ПАТ "Лубнигаз" буде обслуговувати газорозподільні мережі, що дозволить знизити тариф на транспортування газу щонайменше удвічі.

Через перекриття руху під Лубнами утворилися затори із понад 100 автомобілів з кожного боку перекритою траси.

На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень 02

Також дивіться: "Досить терпіти тарифне свавілля": у Чернівецькій області мітингувальники перекривають траси та пікетують ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Нихера не понял,эпоха ж бедности закончилась. Что вам ещё надо?
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12.02.2021 15:35
+17
Ситуация на дороге позавчера."...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".... Дратуется ОНО!
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12.02.2021 15:41
+14
при Порохе, зебил, газ был по 250-300 в мире, а не по 50-80 как при твоем любимом вовке-шмаркле На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 2987
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12.02.2021 15:41
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Ви ж не довбой.б? Тому і не перекриваєте.
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12.02.2021 15:44 Відповісти
Ви помиляєтесь ))
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12.02.2021 20:44 Відповісти
они хотят, чтоб ты зря зарплату не получал, а на нары сел наконец.
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12.02.2021 15:45 Відповісти
Не удивительно, что такие идиоти вроде тебя потомственние жебраки. Лох це судьба, они плохо живут при любой власти.
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12.02.2021 15:51 Відповісти
Люмпєни.
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12.02.2021 15:44 Відповісти
На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 5543
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12.02.2021 15:46 Відповісти
На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 1960
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12.02.2021 15:47 Відповісти
На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 3024
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12.02.2021 15:47 Відповісти
,Це лохторат ківи. Оця худоба і обирає опздж На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 6294
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12.02.2021 15:48 Відповісти
А ти заначить до пастухів себе записав? Вони борються проти "вовків"!!!
так що хто тут худоба ще ой яке питання.
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13.02.2021 13:52 Відповісти
Я не хочу витрачати час на дебіла,та якщо хочеш газ по 3грн то пробурюй у городі свердловину і буде тобі щастя На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 8262 На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 8262 На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 8262
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13.02.2021 14:21 Відповісти
что значит РАВНУЮ ????
Хитрожопые бляхеры ВООБЩЕ не хотели платить растаможку
Все кругом лохи платят а я бл... не хочу
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12.02.2021 16:01 Відповісти
за то чтобы сделали растаможку равную для всех



евробляхеры именно против этого выходили.
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12.02.2021 16:15 Відповісти
А ну ,зелечленосос,кинь ссылочку где порохоботы писали что бы сжигать машины евробляхерам. Ты же ***** выбрало своего зеленого господина ,что ж ты кругом скулиш. Ага я понял и в этом порох виноват.
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12.02.2021 16:20 Відповісти
Жаль, этим олухам на избирательный участок никто дорогу не перекрыл. Что наголосовали - то и жрите.
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12.02.2021 15:59 Відповісти
а ты не голосовал?
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12.02.2021 16:17 Відповісти
Голосовал, но не за Шмарклю.
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12.02.2021 16:20 Відповісти
ну понятно что за сЫвочелого, ну а почему он не стал президентом как думаешь? )
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12.02.2021 17:05 Відповісти
Потому что куче людей голову заменяет телевизор. Ты же тоже верующий свидетель велопризедента?
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12.02.2021 17:12 Відповісти
Ну, продолжай неустанно целовать клавиши пианино...
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12.02.2021 20:04 Відповісти
Ну, для начала я не хожу на выборы, а потом не выбирал ни твоего сывочёлого, ни любителя играть на роялях.

НО!!!

В данный момент Зеленский президент моей страны, точно так же как был президентом в своё время Порошенко, нравится это тебе или нет. И потому нужно относиться к президенту своей СТРАНЫ с должным уважением, а не быть тупым быдлом и рассказывать всему миру какой у тебя в твоей стране президент плохой. Ну, плюс ко всему, нужно с уважением относиться к выбору других людей.

Ну, а будут новые выборы, ты уж выбирай кто тебе нравится.
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12.02.2021 21:00 Відповісти
Обойдусь без твоих советов.
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12.02.2021 21:29 Відповісти
Газ по 3грн, ковбасу по 2.20-ть и совок красный с серпом и кувалдой На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 3923
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12.02.2021 16:08 Відповісти
Тупости митингующих нет предела!!!
Едет дальнобойщик - везёт продукты или ГСМ, семья с детьми едет к родителям, едут машины с почтой или зерном.....- в чем их вина перед митигующими!?
Перекройте рай/обл-администрацию, свой газсбыт - нет, надо перекрыть дорогу...
Идиоты !!!
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12.02.2021 16:18 Відповісти
юлькин электорат))) на нары их вместе с юлькой. за перекрытие трасс статья есть. было 10, сделали 6, так они хотят бесплатно
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12.02.2021 16:22 Відповісти
А чё по 3-и, я хочу бесплатно и еще чтобы мне все девочки по первому желанию давали На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 3416 !
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12.02.2021 16:25 Відповісти
теоретично - можливо, тільки за доставку заплати.

Чому подорожчав газ? Газові сховища -повні, газ туди закачаний літом по літнім цінам, більше того, державі (нафтогазу) він достається задарма, як плата за транзіт російського газу, (через закупки у Європі, але то чисто фінансовий потік, фізично газ Російський, фактично дармовий).
Тут усе очевидно - через карантіно-кризу бюджет країни дефіцитний, і через прибуток нафтогазу ЗЕ-уряд хоче його наповнити. «нема державних грошей є тільки гроші громадян сплачені до бюджету тим чи іншим способом» . Що робити тобі? - Уважнійше ставитись до голосування на виборах
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13.02.2021 14:06 Відповісти
Они ещё просили бы по 3 рубля...
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12.02.2021 16:26 Відповісти
Все знают, что Ахметов владеет ТЭКами различными в основном. Т.е. они находятся в частной собственности. Государство ему продало их. И поэтому Украина потеряла контроль за ценами. А он продает по цене, его устраивающей.
Насчет газа - та же самая картина. До 14 года газовой конторой в Згуровке в сторону Сум, владели американцы. А после ее по тихому выкупили россияне, как мне сказали в самой газовой конторе! Теперь подумайте, может нам газ продаваться по себестоимости + 30% рентабельности, т.е. по 3 грн?
Мне кажется, что кто то сидит на потоке и нехило так поднимает бабки и слазить с такой прибыли ему не хочется...
Хотим быть хозяевами в своей стране, нужно быть хозяевами, а не просить что то у воров.
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12.02.2021 16:28 Відповісти
Когда люди перестанут платить липовые, раздутые цены монополистов,тогда всё станет на свои места - прибыль монополий и слуг мародёров не будет превышать 20%,а не 300% , как сейчас... Хитрожопую зелёную шваль надо ставить на место - сами они не остановятся, будут душить всех ценами и поборами...А себе выплачивать по пол-лимона зарплаты, тратить миллионы на свои нужды, отдых, машины, дворцы.......
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12.02.2021 16:39 Відповісти
3 гривны - много! Лучше даром отдать народу Украины!
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12.02.2021 16:53 Відповісти
зовсім дарма не вийде, бо треба транспортувати - туди трохи грошей іде.
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13.02.2021 14:07 Відповісти








krtmn79

@krtmn79

·2 ч

Спросил у своих берлинских знакомых сколько они платят за отопление в месяц. 65 евро за 72 квадрата в новострое с теплыми полами в Берлине. Это 2200 грн. А теперь загляните в свои платежки.
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12.02.2021 17:27 Відповісти
бесполезно все давно пішло
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12.02.2021 18:55 Відповісти
правильно! Перекрывать до победы. Газ 3 грн, эл. энергия 50 копеек.
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12.02.2021 19:09 Відповісти
не правильно, газ по 3-60, електрика по гривне.
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13.02.2021 13:56 Відповісти
Вважаю недоцільним перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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12.02.2021 20:40 Відповісти
Якщо вважаєш недоцільним - не перекривай. Це ж твоє право ))
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12.02.2021 20:49 Відповісти
Наша земля щорічно дарує більше тонни непотрібу з гектару, (солома-бадилля у полі, дрючки-обрізки у лісі) тобто 60 км навколо Рівного це 200 тисяч тонн палива, або
замінник 80 мільйонів кубів газу щороку. (пів мільйона щодня у опалювальний сезон) - приблизно стільки ж місто й споживає.
Ціна 2...4 тисячі грн. за еквівалент 1000 кубів газу, (з доставкою та вартісттю спалення) - це більше як удвічі дешевше за газ, й зароблятимуть не олігархи та добувальники газу у Воркуті, а місцеві лісовики та польовики.
Таким чином майже двократне зниження ціни на тепло стає можливим!

Екологія горіння: біда систем на твердому паливі у тому що ті що вже є у місті переважно дрібні й топляться періодично та часто безграмотно, від того й скандали з димом. У промислових котлах при стабільній роботі викиди приблизно на тому ж рівні що й на природному газі. Для доставки треба буде 6 фуро-рейсів у годину на все місто, це мало, якщо оминати пікові години.
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13.02.2021 13:57 Відповісти
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