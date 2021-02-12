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Україна передала Франції викрадену в 2018 році з музею в Нансі картину Сіньяка "Порт Ла-Рошель". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У французькому місті Нансі відбулося завершення міжнародно-правової процедури передачі Франції представником України картини художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель", яка була викрадена в 2018 році з місцевого музею.

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко і мер Нансі Матьє Кляйн підписали акт передачі картини місту і місцевому музею образотворчого мистецтва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні завдяки нашим спільним зусиллям картина Поля Сіньяка повернулася до Нансі. Я надзвичайно радий, що Україна виконала свою важливу місію у поверненні цього шедевру до Франції. Українські й французькі експерти чудово виконали свою роботу. Україна, яку я представляю, є надійним другом і партнером Франції", - заявив дипломат.

Своєю чергою керівники Нансі й департаменту Мерт і Мозель, присутні на церемонії французькі урядовці, представники правоохоронних органів і музейники відзначили внесок України у розкриття та розслідування викрадення картини та її повернення до Франції.

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Полотно Сіньяка буде доступними для огляду після реставрації та завершення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Картину французького художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" викрали з художнього музею в місті Нансі у травні 2018 року.

Навесні 2019 року картина була виявлена у Києві під час обшуку у підозрюваних у вбивстві бізнесмена Сергія Кисельова.

Поль Сіньяк (11 листопада 1863 р.- 15 серпня 1935 р.) – відомий французький художник-неоімпресіоніст, пейзажист, історик та теоретик мистецтва.

Картина "Порт Ла-Рошель" датована 1915 роком. Її вартість оцінюється у 1,5 млн євро.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Поступят ли так сербы с "лавровской" иконой?
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12.02.2021 16:01
+1
воно у Нідерландах...
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12.02.2021 16:22
+1
Той самий нечастий момент коли Україна показала себе як цивілізована європейська країна .ЗачОт!
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12.02.2021 17:01
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Поступят ли так сербы с "лавровской" иконой?
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12.02.2021 16:01 Відповісти
остались вопросы: - в 2018m?
почему картина оказалась в Украине?
xto?
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12.02.2021 16:02 Відповісти
пусть французы проверят не был ли александр заваров завсегдаем музея? а то чувачок с лугандонии Україна передала Франції викрадену в 2018 році з музею в Нансі картину Сіньяка "Порт Ла-Рошель" - Цензор.НЕТ 2160
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12.02.2021 16:07 Відповісти
А как там "Золото скифов" поживает?
*** уже 7 год идет "судебное" разбирательство.
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12.02.2021 16:21 Відповісти
воно у Нідерландах...
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12.02.2021 16:22 Відповісти
Зачем везли в Киев?
В Украине самый большой рынок покупателей краденых произведений искусства?
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12.02.2021 16:58 Відповісти
мало ли какой олигарх заказал для понтов
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12.02.2021 17:16 Відповісти
Той самий нечастий момент коли Україна показала себе як цивілізована європейська країна .ЗачОт!
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12.02.2021 17:01 Відповісти
Франция, Нидерланды, Сербия - какая разница, подход должен быть одинаковым.
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12.02.2021 17:05 Відповісти
а французы помогли вернуть НАМ скифское золото из Крыма которое уже 7 лет арестовано?? вообще хоть что нибудь нам французы вернули??? что за комплекс неполноценности всё время у зеленского?
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12.02.2021 17:18 Відповісти
Благородні
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12.02.2021 19:03 Відповісти
 
 