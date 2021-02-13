В окупованому Криму пересохла річка Сарису. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
В окупованому Криму пересохла річка Сарису, що протікала через місто Білогірськ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Русло річки повністю висохло, в ньому не залишилося навіть залишкової води.
"Добре знаю цю річку. У 1990 році саме біля цієї річки поруч із Білогіськом кримські татари розбили свої намети і почали будувати один із найбільших масивів компактного проживання кримських татар, який і отримав назву співзвучну назві річки - Сари-Су, що перекладається, як "жовта вода". Будь-якою бачив цю річку - і повноводною, і маловодною, - але не пригадую, щоб вона висихала, як кажуть, наглухо. Це ще одне свідчення загострення проблеми дефіциту води в Криму. Сподівання на зимові опади не виправдалися", - розповів активіст громадського руху "Вільний Крим" з Білогірського району Решад Меметов.
Протяжність річки Сарису - 28 км. Неподалік від точки гирла, поблизу села Яблучне (Білогірський район) пролягає траса "Таврида", під час будівництва якої було змінено русло цієї річки. Заради безпеки траси будівельники змінили ділянку злиття двох річок. Для річки Сарису влітку 2018 року спорудили штучний бетонний напрямок протяжністю близько кілометра.
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Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков сернистого ангидрида, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы. Источник: https://atr.ua/news/179316-armansk-gorod-katastrofa-ziteli-zaluutsa-na-otravlennyj-vozduh
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Министр РФ по делам Крыма Олег Савельев не видит в этом ничего страшного, так как, по его словам, «тварь морская это все поедает».
Ссылка: https://newdaynews.ru/crimea/500334.html
Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Снежной Нигерии и Сомали.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
безмізкі крисчани думали, що воду в них не відберуть.
Вода испарилась 🤣
Про Крым стало интересно.
Высохли молочные реки, осыпаются кисельные берега..
отпугали вас кацапы, визитками яроша, хунтой, фашыстами и пр. куйнёй, в своё время, пока вы нужны были, вы помогли им создать картинки на ТВ, зайти военной техникой и "узаконить" -ворованное не задумываясь, танцуя, вместе с марячком...
вопрос: и кто вы теперь?
ответ: тушканчики пустынные !
Если в речке есть вода, значит украинская она
и пусть крысаки докажут, шо там не вода была?
А товарисчам крысчанам -
Ясного неба и камней.