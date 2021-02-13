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В окупованому Криму пересохла річка Сарису. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В окупованому Криму пересохла річка Сарису, що протікала через місто Білогірськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Русло річки повністю висохло, в ньому не залишилося навіть залишкової води.

В окупованому Криму пересохла річка Сарису 01

"Добре знаю цю річку. У 1990 році саме біля цієї річки поруч із Білогіськом кримські татари розбили свої намети і почали будувати один із найбільших масивів компактного проживання кримських татар, який і отримав назву співзвучну назві річки - Сари-Су, що перекладається, як "жовта вода". Будь-якою бачив цю річку - і повноводною, і маловодною, - але не пригадую, щоб вона висихала, як кажуть, наглухо. Це ще одне свідчення загострення проблеми дефіциту води в Криму. Сподівання на зимові опади не виправдалися", - розповів активіст громадського руху "Вільний Крим" з Білогірського району Решад Меметов.

Читайте також: Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися

Протяжність річки Сарису - 28 км. Неподалік від точки гирла, поблизу села Яблучне (Білогірський район) пролягає траса "Таврида", під час будівництва якої було змінено русло цієї річки. Заради безпеки траси будівельники змінили ділянку злиття двох річок. Для річки Сарису влітку 2018 року спорудили штучний бетонний напрямок протяжністю близько кілометра.
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Топ коментарі
+49
Это чтобы камни с неба на дне лучше было видно. Все как и заказывали.
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12.02.2021 17:38
+27
вся вода ушла на защиту от биндер
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12.02.2021 17:43
+21
Пускай кацапы разбирают СП-2, а трубу тянут в Крым с сруской реки Волга, хотя какая она русская. На левом берегу живут татары, удмурты и чуваши, а на правом калмыки и мордва
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12.02.2021 18:02
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Это чтобы камни с неба на дне лучше было видно. Все как и заказывали.
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12.02.2021 17:38 Відповісти
Пускай кацапы разбирают СП-2, а трубу тянут в Крым с сруской реки Волга, хотя какая она русская. На левом берегу живут татары, удмурты и чуваши, а на правом калмыки и мордва
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12.02.2021 18:02 Відповісти
Значит точно руссская В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 5079
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12.02.2021 18:25 Відповісти
В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 1839
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12.02.2021 19:20 Відповісти
В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 910
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12.02.2021 19:33 Відповісти
В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 4303
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12.02.2021 19:53 Відповісти
пляшут до сих пор ... В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 6016
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12.02.2021 20:47 Відповісти
Ведь это же и есть "руССкие"...
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12.02.2021 20:28 Відповісти
Это чтобы камни с неба на дне лучше было видно... Классный комментарий!!! Респект! Любой здравомыслящий гражданин, желающий оздоровиться на морском курорте, никогда не выберет целью своей поездки временно оккупированный россиянами ЮБК (Южный берег Крыма). И вот почему.
Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков сернистого ангидрида, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы. Источник: https://atr.ua/news/179316-armansk-gorod-katastrofa-ziteli-zaluutsa-na-otravlennyj-vozduh
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Министр РФ по делам Крыма Олег Савельев не видит в этом ничего страшного, так как, по его словам, «тварь морская это все поедает».
Ссылка: https://newdaynews.ru/crimea/500334.html
Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Снежной Нигерии и Сомали.

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12.02.2021 19:16 Відповісти
В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 5003
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12.02.2021 19:21 Відповісти
Старик Кабаев обещал в 2014 году в интервью международным журналистам сделать из временно оккупированного украинского Крыма витрину «Русского мира». Прошло шесть лет. На лице Владимира Люциферовича врачи обнаружили трупные пятна. В путинской «витрине» не хватает электроэнергии. Назначенный Кремлем глава Крыма пан Сергей Гоблин заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Как следствие снижения уровня комфорта - с полуострова исчезли туристы, а ржавая вода появляется в кранах только по определенным часам.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
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12.02.2021 19:24 Відповісти
А шо случилось? В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 1406
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12.02.2021 17:38 Відповісти
реперендум в 2014
безмізкі крисчани думали, що воду в них не відберуть.
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12.02.2021 17:41 Відповісти
да чем они там думали...
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12.02.2021 18:31 Відповісти
Они плохо учили историю
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15.02.2021 16:46 Відповісти
вся вода ушла на защиту от биндер
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12.02.2021 17:43 Відповісти
Как шо!? Русский мир пришел.
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12.02.2021 17:49 Відповісти
Что случилось ?
Вода испарилась 🤣
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12.02.2021 17:59 Відповісти
Она оказалась легче воздуха.
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12.02.2021 18:48 Відповісти
І снігу нема В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 4420
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12.02.2021 17:40 Відповісти
а у нас під Києвом снігу - піпець! я вже замахався лопатую вигрібати
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12.02.2021 17:58 Відповісти
А я "забив". Навіть у двір не виходжу. Холодно, бр-р. Як заповів великий злодій Черновєцкій "само розтане". В окупованому Криму пересохла річка Сарису - Цензор.НЕТ 9780
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13.02.2021 12:19 Відповісти
в мене поруч живуть кілька пенсів, щоб запитати чи не потрібно їм хліба доводиться розкапувати тоннель до калитки
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13.02.2021 12:37 Відповісти
Точно? или повезет крысчанам с осадками? Вся материковая Украина и большая часть Европы засыпано снегом. У нас таких снегопадов не было как минимум года четыре.

Про Крым стало интересно.
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12.02.2021 18:29 Відповісти
и чё?
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12.02.2021 17:41 Відповісти
Как-то ваще по х..))
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12.02.2021 17:41 Відповісти
А мне нет. Я выражаю обеспокоенность (пока не очень сильную).
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13.02.2021 14:30 Відповісти
это еще ничего, скоро фонариков не будет у кримчан ибо запретят)
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12.02.2021 17:42 Відповісти
Конец крымнашеской "сказки" :
Высохли молочные реки, осыпаются кисельные берега.. В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 5140
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12.02.2021 17:43 Відповісти
Дай Бог и остальные пересохнут.
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12.02.2021 17:44 Відповісти
ничче, пусть поют и пляшут- путин приди и заодно фильтруют мочу
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12.02.2021 17:46 Відповісти
побольше красивых и сухих рек в Крыму! В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 7423
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12.02.2021 17:48 Відповісти
Наче і вірно, але тим більше буде бажання орди отримати дніпровську воду.
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12.02.2021 17:54 Відповісти
Шоб было сухо и "комфортно"...
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15.02.2021 16:41 Відповісти
ну што крысы, помогла вам ваша мордва?
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12.02.2021 17:48 Відповісти
Зато без биндеровцев!
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12.02.2021 17:48 Відповісти
Какой референдум, такая и река. Рекомендую коцапам посадить воду в автозаки, чтобы не занималась экстремизмом и не исчезала.
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12.02.2021 17:51 Відповісти
Жовта вода - епічно, як на кримчан. Хай мочу п'ють (с)
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12.02.2021 17:55 Відповісти
Да что ж ты будешь делать... Кругом снег и дожди ,а на оккупированных территориях реки пересыхают. Тенденция, однако.
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12.02.2021 18:01 Відповісти
Где морячок?
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12.02.2021 18:04 Відповісти
морской водой захлебнулся В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 3575
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12.02.2021 18:15 Відповісти
на велосипеде теперь хай местные хароны катаются по местному стиксу...
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12.02.2021 18:07 Відповісти
Ты смотри как все неожиданно ?!.. В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 9540
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12.02.2021 18:15 Відповісти
кріси ...
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12.02.2021 18:16 Відповісти
Дай Бог крыму сухой, теплой зимы, ранней жаркой весны, знойного, жгучего лета, бархатной, безслякотной осени, чистого, безоблачного неба, яркого, раскаленного солнца.
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12.02.2021 18:24 Відповісти
Последним абзацем идёт очевидная реклама русни.
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12.02.2021 18:24 Відповісти
а ты рад Во-Во...?
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12.02.2021 20:27 Відповісти
Бог палкою не б'є.
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12.02.2021 18:36 Відповісти
ну шо крысаки,
отпугали вас кацапы, визитками яроша, хунтой, фашыстами и пр. куйнёй, в своё время, пока вы нужны были, вы помогли им создать картинки на ТВ, зайти военной техникой и "узаконить" -ворованное не задумываясь, танцуя, вместе с марячком...
вопрос: и кто вы теперь?
ответ: тушканчики пустынные !
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12.02.2021 18:43 Відповісти
Если в речке нет воды, значит выпили ....
Если в речке есть вода, значит украинская она
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12.02.2021 19:01 Відповісти
я пассу в Сарысу...
и пусть крысаки докажут, шо там не вода была?
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12.02.2021 19:15 Відповісти
В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу - Цензор.НЕТ 3644
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12.02.2021 19:22 Відповісти
Реки там все какие-то миниатюрные.
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12.02.2021 19:41 Відповісти
Класно,можете там цветочки посеять и букетики туристам продавать,бо дохера приедет.
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12.02.2021 19:48 Відповісти
Это очень хорошо. Очень жизнеутверждающая новость!)))
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12.02.2021 19:56 Відповісти
Радуюсь вместе с морячком.
А товарисчам крысчанам -
Ясного неба и камней.
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12.02.2021 22:20 Відповісти
Судя по глубине русла,её рекой трудно назвать.
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12.02.2021 22:34 Відповісти
Ну пересохла. І шта? Цензор, інших позитивних новин немає?
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13.02.2021 09:24 Відповісти
Да брехня всё это. Там такие водозаборы поделали кацапяне что птица не перелетит. И через эти заборы воду ни кто не видит. Пейте то что производите - моча тоже вода, да ещё и с сиропом.
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13.02.2021 10:30 Відповісти
Сушняк даже у реки, после праздника воссоединения с Русским миром.
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13.02.2021 11:02 Відповісти
..зато сколько камней нападало, хватит на всех крысчан
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13.02.2021 11:30 Відповісти
Могуим отправить в Крым сосульку с крыши. Хотя, они там и так сосут не переставая.
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13.02.2021 11:47 Відповісти
ЗатоРаднаяГовєнь... аТакБиЄйоВипіліВойскаНАТО !
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14.02.2021 00:06 Відповісти
 
 