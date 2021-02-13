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В Одесі чоловіка збила машина і переїхав автобус, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Суворовському районі Одеси, внаслідок якої загинув чоловік.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталося 11 лютого на розі вулиць Сахарова і Заболотного, передає Цензор.НЕТ.

В Одесі чоловіка збила машина і переїхав автобус, - поліція 01

Попередньо встановлено, що 28-річний водій Opel Astra збив 55-річного чоловіка, який перетинав дорогу поза пішохідним переходом. Від удару потерпілого відкинуло на перехрестя, де його переїхав автобус під керуванням 43-річного водія.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, під час слідства буде дано правову оцінку діям кожного з водіїв.

Обидва транспортні засоби доставлено на штрафмайданчик.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+14
Водиле автобуса под колеса прилетел труп...а его еще и виноватым делают???
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12.02.2021 17:54
+8
В Одессе мужчину сбила машина и переехал автобус, - полиция - Цензор.НЕТ 8250
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12.02.2021 18:02
+8
т.е. еще могут сделать виновным водителя автобуса, под колеса которого выбросило сбитого мужчину???
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12.02.2021 18:15
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Водиле автобуса под колеса прилетел труп...а его еще и виноватым делают???
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12.02.2021 17:54 Відповісти
Не "швиди"... Для встановлення повної картини події, ролі потерпілого та водіїв обох транспортних засобів, потрібно, мінімум, три-чотири експертних дослідження - судмед, трасологія, автотехнічна.... Для цього порушується кримінальна справа... Не так все просто...
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12.02.2021 18:33 Відповісти
Кокой ты вумный ...ал Голодный)))
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12.02.2021 20:25 Відповісти
Совсем без мозгов надо быть.
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12.02.2021 17:55 Відповісти
Вже.
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12.02.2021 18:59 Відповісти
В Одессе мужчину сбила машина и переехал автобус, - полиция - Цензор.НЕТ 8250
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12.02.2021 18:02 Відповісти
"Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого из водителей." мда, а то что суицидник бросился на дорогу в таких погодных условиях это ок? Давно пора привести УК к европейским нормам, почему эти люди должны отвечать за самоубийц?
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12.02.2021 18:02 Відповісти
Вчера дороги ещё скользкими небыли. А перекрёсток неплохо освещён.
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12.02.2021 18:04 Відповісти
т.е. еще могут сделать виновным водителя автобуса, под колеса которого выбросило сбитого мужчину???
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12.02.2021 18:15 Відповісти
Ну это смотря сколько заплатит
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12.02.2021 18:49 Відповісти
Будет аукцион.кто больше даст тот на меньше сядет
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13.02.2021 11:11 Відповісти
Какая оценка? Оживить и заставить оплатить ремонт.
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12.02.2021 18:28 Відповісти
этого космонавта непонятного сильнее сбили или переехали, сюжет непонятный, как он умудрился!? сомневаюсь что водитель опеля и маршрутки действовали сообща... скорее всего рванина бухая выскочила и сама убилась, от чего никто не застрахован
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12.02.2021 18:41 Відповісти
Ага точно так и было.а теперь открой бульки и посмотри где стоит Опель и лежит труп.пешеход переходил по переходу и неважно бухой он был или трезвый." Предварительно установлено что переходил вне пешеходного перехода" чес галимый,труп лежит в четырех метрах от перехода,как раз откинут на встречку под бус,значит водила Опеля успел подсуетиться с ментами.
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13.02.2021 11:24 Відповісти
Очень странно наблюдать, как во всех таких сводках указывается возраст водителей. А ведь есть ещё мно го всяких прикольных признаков. Например "Голубоглазый блондин на внедорожнике сбил брюнетку в пальто на нерегулируемом переходе в г. ____", - по-моему намного драматичнее.
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12.02.2021 22:25 Відповісти
Вчера было скользко в Запорожье, возможно и в Одессе. Я стоял около пешеходного перехода и махал водителям, чтобы проезжали все, а потом перешел.
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13.02.2021 07:03 Відповісти
 
 