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Київ (13826) нерухомість (323) СБУ (10007)

Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ задокументувала протиправні дії організованої групи, учасники якої незаконно заволоділи нерухомістю у центрі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організатори оборудки, серед яких екскерівництво заводу з державною часткою 81,9%, діяли за змовою з менеджерами кількох комерційних структур. Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів. Під час оформлення документації ділки штучно оцінили її у 1,5 мільйона гривень. Натомість ринкова вартість подібних об’єктів із землею у Печерському районі Києва становить приблизно $4 млн. Точна сума збитків, завданих державним інтересам, встановлюється.

Співробітники СБ України викрили оборудку, незважаючи на те, що організатори вдалися до всіх можливих юридичних "хитрощів" для надання їй вигляду законності.

Наразі, на місці нерухомості здійснюється будівництво готельного комплексу із рестораном та казино.

Правоохоронці провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та офісних приміщеннях, під час яких вилучили документацію, що доводить проведення оборудки. Учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі судом накладено арешт на будівлю. Готуються цивільні позови до суду для повернення майна для відшкодування збитків, завданих державі.

Триває досудове слідство.

Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 01
Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 02
Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 03
Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 04
Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 05
Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 06
Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 07
Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 08
Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 09
Блоковано привласнення нерухомості столичного заводу вартістю $ 4 млн, - СБУ 10
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Топ коментарі
+3
Почему название фирмы не пишут?
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12.02.2021 18:06
+3
Ось подивитесь. Ні одне падло сидіти не буде...
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12.02.2021 19:09
+2
Потому что надо не посадить, а ОБИЛЕТИТЬ. Это же СБУ!
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12.02.2021 19:05
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Почему название фирмы не пишут?
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12.02.2021 18:06 Відповісти
Арсенал?
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12.02.2021 18:39 Відповісти
Потому что надо не посадить, а ОБИЛЕТИТЬ. Это же СБУ!
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12.02.2021 19:05 Відповісти
а какая разница? это обычный передерибан(отжим незаконноотжатого). власть меняется - передерибан...
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13.02.2021 10:35 Відповісти
возможно Арсенал..., возможно Радар.., хоть на Радаре практически ничего не осталось живого....
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12.02.2021 18:57 Відповісти
Ось подивитесь. Ні одне падло сидіти не буде...
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12.02.2021 19:09 Відповісти
А за що? За те, що віджали державне майно? Так це ж було зроблено законно, при обраній законній владі і підтверджено рішеннями судів... А зараз це йде ВЕЛИКА ПРИВАТИЗАЦІЯ того, що ще не встигли віджати у наріду... Цє ми їх вибирали і вибираємо у владу! То бийте собі по глові! Чи що ви хочете?
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13.02.2021 10:42 Відповісти
Не ми їх вибрали, а зебіли. Мене до них відносити не треба.
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13.02.2021 10:46 Відповісти
Якщо це арсенал, то дивно. Там по суті рухлядь завжди була де взуттєва фабрика. Взагалі по києву здається 700 розвалених будівель в центрі міста в яких ніхто не живе, і "власники" чекають коли це все впаде, щоб будувати там сопки або комерційну нерухомість, а треба було б або реставрацію робити або вже будувати низькоповерхові житлові будинки, але не по типу троєщинських або дарницьких гетто.
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13.02.2021 06:06 Відповісти
Нове, героїчне захоплення чергового офісу тренованими , впакованими бійцями СБУ. У секретарок вилучено багато гарячої кави , призначеної для корупціонерів і розбійників. Блискуча операція. Взагалі її могли б провести кілька уповноважених аудиторів пенсійного віку, але ж то так скучно.... Безпреміально..
А десь там, на сході України знов..
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13.02.2021 09:38 Відповісти
Арсенал єто не 4 млн а минимум 40.
Это где-то в недрах....
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13.02.2021 09:43 Відповісти
Точно!
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13.02.2021 14:22 Відповісти
очень интересное кино ..А у полиции что выходной ? или державный пакет акций только СБУ может вмешаться ? Когда Кременчугский НПЗ Игорь Валерьевич отжимал у госсударства и татаров то никакого СБУ я не видел а только 300 человек титушни
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13.02.2021 09:43 Відповісти
verter на 3 фоте можно прочитать. Они https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43376754/ ? тоже управление недвижкой...
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13.02.2021 11:00 Відповісти
..теперь за Безопасность Украины можно не переживать..(
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13.02.2021 11:16 Відповісти
Просто Бакланову доляху не кинули, вот и всё.
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13.02.2021 12:09 Відповісти
 
 