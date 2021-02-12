Українцю Мусієнку винесли вирок у США за відмивання мільйонів доларів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Уродженець Одеси проведе у в'язниці 7 років і 3 місяці. За допомогою хакерів зі Східної Європи він викрав з рахунків американських компаній понад $3 млн.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.
Олександру Мусієнку 38 років. У США його засудили до 87 місяців ув'язнення і зобов'язав виплатити понад $98,7 тис. компенсації.
Мусієнко визнав свою провину в електронному шахрайстві.
З 2009 по 2012 рік українець співпрацював із комп'ютерними хакерами з країн Східної Європи для того, щоб отримати понад $3 млн з банківських рахунків американських компаній і відмити викрадені гроші за кордоном.
Зокрема, у вересні 2011 року партнери Мусієнка, яких він обманним шляхом найняв фінансовими помічниками, і які були впевнені, що працюють на законний бізнес, зламали онлайн-рахунки компанії з Північної Кароліни і переказали загалом майже $296,3 тис. на два банківські рахунки, що контролюються українцем.
Мусієнка було заарештовано у Південній Кореї в 2018 році і екстрадовано до США в 2019 році.
Навесні 2019 ФБР вивчило інформацію на ноутбуці Мусієнка. У результаті було виявлено файли, що містять близько 120 тис. номерів платіжних карт і пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію про третіх осіб.
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В 2018 арестовали в Корее, в 2019 эктрадировали в США а в начале 2021 ПРИГОВОРИЛИ. А наши коррупционеры годами сидят на ПОДПИСКЕ и в конце-концов дело РАЗВАЛИВАЮТ или ЗАКРЫВАЮТ по срокам давности. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА в действии. Вот тебе и * И ЧЕ ???*
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції
"Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка - у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 тисяч гривень." Ото б повісити догори ногами на стовпі та чекати зізнання - звідки гроші?..
14 июля 2019 г.
12 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда без участия сторон. В результате рассмотрения массива документов полученных судом в процессе предварительного слушания и и комплекта документов включенных в рассмотрение суда по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" суд установил первичную очередность рассмотрения.
Исходя из обстоятельств, значимости, статуса и наличия документированных обвинения суд принял решение включить в первичную очередность рассмотрения рассмотрения вопроса выдвижения обвинения или отсутствия оснований для выдвижения обвинения в соответствии с актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" объектным фигурантам рассмотрения числящимся в материалах суда , а именно "RZ11 , RB21, RK01, RK02, RA01, RP06, RL09, RP07", а также структур связанных с ними в пределах прямой зависимости. Установить предельный термин подачи рекомендаций на рассмотрение суду дату 30.08.2019 г.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
А сколько будет за 5 миллиардов, а Игорь Валерич?
Це звучить не смішно? Люди були впевнені, що законно працюють і при цьому ламали рахунки. Вони що, психи?