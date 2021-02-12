Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ й Артема Ситника, щоб забрати провадження проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
Про це повідомляє в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Нахабне правове беззаконня з метою "відмазати" заступника глави Офісу президента Олега Татарова відбувається прямо зараз - дивіться всі - суспільство, дипломати. Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко, який тісно пов'язаний з Татаровим і Андрієм Портновим, а також прокурор Юрій Розанов викликали на допит 15 лютого як свідків у справі Татарова ... старшого детектива НАБУ Руслана Габрієляна, начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинською і директора НАБУ Артема Ситника", - повідомив журналіст.
Він упевнений, що це робиться навмисно, щоб з'явилися причини забрати провадження: "Викликаючи як свідків керівників, які ведуть розслідування і керують НАБУ, Татаров вирішив руками своїх підручних зобразити ... конфлікт інтересів у справі, і забрати під цим приводом справу у НАБУ! За законом, не може будь-хто одночасно бути і процесуальною стороною, і свідком у справі. Тобто викликаючи як свідків відповідальних за розслідування, вони відразу приймуть рішення забрати справу Татарова на законних підставах з НАБУ".
"Уявіть собі цинізм. Уявіть собі безкарність і вседозволеність, яку собі дозволяє банда Татарова і Симоненка. Вони впевнені, що ні генпрокурор Венедіктова, ні президент Зеленський, ні глава ОП Єрмак, і ніхто інший у державі їм не завадить. Вони впевнені, що всі громадські протести і заяви західних дипломатів - це дурниця. Вони впевнені, що можна розтоптати всі обіцянки президента про боротьбу з корупцією, всі його прохання звертатися в НАБУ. Ви самі відверто знищуєте найважливіше антикорупційне розслідування, і смієте вимагати до себе якоїсь поваги, не проявляючи поваги ні до закону, ні до держави, ні до суспільства? Якщо в державі є якесь керівництво, то злочинне рішення Симоненка і Розанова має бути негайно скасовано. Банда Татарова, яку підтримує Росія, має бути вичищена з будь-яких державних посад", - підкреслив Бутусов.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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Крутит шут педали Украины
Очень быстро, но наоборот,
Не жалеет он колёс резины,
Давит и плюётся в свой народ.
Бесконечно тормоз зажимает,
Приодев трёхцветный свитерок,
Втихаря он руль наш направляет
На голимый северо-восток
Зєлю посадили на короткий повідок з РФ.
Спочатку йому показали "мир в глазах", потім обмін полоненими.
Потім попросили тихенько зробити щось у замін.
Може напряму, з РФ, а може через тих, хто примазався до зелених.
Потім ще, і ще.
І тепер цим компроматом тримають лоха на гачку.
в інтерасах когось з оп..
а там чималі гроші.. тих грошей вистачить усім,
і прокуроркам, і дбр, і всьому оп
Тобто мало їм санкцій проти дубіни.
Как-то не совсем полная линейка в названии банды, потеряна часть фамилий.Все кадровые вопросы рулит кадровое агентство "ермак" , в доску свой прокурор покрывает все это безобразие, а сверху возникает "найвеличніший"
Боїться зачіпати.
Але даремно - все одно його викинуть, як використаний презерватив.
ЧТО ТУТ СКАЖЕШЬ ? ЗЕНЕЛОХ ТАКОЙ ЗЕНЕЛОХ))
Ну что за детский сад от Бутусова думать что зе и дерьмак не в курсе (((
НАБУ допитайте кілька разів єрмака і все керівництво оп, бенідіктова має ходити на допити разом з єрмаком в сап як на работу, тоді побачите результат хоча б в оцінках громадськості вашої роботи.
В цій боротьбі або ви їх, або вони вас. Іншого не дано.
Щось є у них на ПРЕЗІКА ...Будемо надіятися ,що Ситник теж має щось у "штанях" !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Це знають ті ,що стискають його "каштанчики". В наш час всі всіх прослуховують,знімають,
"елементарно,Ватсон" !