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Новини Фото Політика УкраїниПодії Справа заступника глави ОП Татарова
13 516 85
НАБУ (3424) допит (675) Бутусов Юрій (3124) Ситник (772) Калужинський Андрій (4) Татаров Олег (357) Офіс Генпрокурора (2340)

Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ й Артема Ситника, щоб забрати провадження проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляє в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Нахабне правове беззаконня з метою "відмазати" заступника глави Офісу президента Олега Татарова відбувається прямо зараз - дивіться всі - суспільство, дипломати. Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко, який тісно пов'язаний з Татаровим і Андрієм Портновим, а також прокурор Юрій Розанов викликали на допит 15 лютого як свідків у справі Татарова ... старшого детектива НАБУ Руслана Габрієляна, начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинською і директора НАБУ Артема Ситника", - повідомив журналіст.

Він упевнений, що це робиться навмисно, щоб з'явилися причини забрати провадження: "Викликаючи як свідків керівників, які ведуть розслідування і керують НАБУ, Татаров вирішив руками своїх підручних зобразити ... конфлікт інтересів у справі, і забрати під цим приводом справу у НАБУ! За законом, не може будь-хто одночасно бути і процесуальною стороною, і свідком у справі. Тобто викликаючи як свідків відповідальних за розслідування, вони відразу приймуть рішення забрати справу Татарова на законних підставах з НАБУ".

Читайте також: Татаров підсилює війну проти НАБУ: начальником Головного слідчого управління ДБР призначений фігурант "плівок Труби" Удовиченко, - Бутусов

"Уявіть собі цинізм. Уявіть собі безкарність і вседозволеність, яку собі дозволяє банда Татарова і Симоненка. Вони впевнені, що ні генпрокурор Венедіктова, ні президент Зеленський, ні глава ОП Єрмак, і ніхто інший у державі їм не завадить. Вони впевнені, що всі громадські протести і заяви західних дипломатів - це дурниця. Вони впевнені, що можна розтоптати всі обіцянки президента про боротьбу з корупцією, всі його прохання звертатися в НАБУ. Ви самі відверто знищуєте найважливіше антикорупційне розслідування, і смієте вимагати до себе якоїсь поваги, не проявляючи поваги ні до закону, ні до держави, ні до суспільства? Якщо в державі є якесь керівництво, то злочинне рішення Симоненка і Розанова має бути негайно скасовано. Банда Татарова, яку підтримує Росія, має бути вичищена з будь-яких державних посад", - підкреслив Бутусов.

Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати справу Татарова, - Бутусов 01
Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати справу Татарова, - Бутусов 02
Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати справу Татарова, - Бутусов 03

Також читайте: ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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Топ коментарі
+51
Зеленая слизь аж из портков с онучами выпрыгивает, шоб отмазать эту мразоту.
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12.02.2021 21:30
+36
Вони чомусь думали, що обміняють закриття медведчуківських каналів на недоторканність Татарова. І ще одне. Якби Зєлєнскій був самостійним гравцем, то вже давно б позбувся Татарова, як особи, яка валить його особистий рейтинг. Просто тихо сплави зі свого власного офісу подалі від очей суспільства. Але скидається на те, що Зєлєнскій цього зробити просто не може. Або справді якийсь договірняк з кацапами існує, або людина тупо не володіє ніякими важелями впливу навіть у власному офісі, не кажучи вже про країну.
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12.02.2021 21:51
+34
Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5455
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12.02.2021 21:33
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Зеленая слизь аж из портков с онучами выпрыгивает, шоб отмазать эту мразоту.
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12.02.2021 21:30 Відповісти
Зебня в таких и многих других темах вообще не засвечивается...
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12.02.2021 21:32 Відповісти
Вам би такого президента, а то бацька-диктатор вже замучив...
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12.02.2021 22:21 Відповісти
подстила геть видимо давно трусы не меняла воняет аж даже если не читать новости...
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12.02.2021 22:30 Відповісти
Не впевен, хто з них гірший....
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13.02.2021 08:09 Відповісти
Велосипедист
Крутит шут педали Украины
Очень быстро, но наоборот,
Не жалеет он колёс резины,
Давит и плюётся в свой народ.
Бесконечно тормоз зажимает,
Приодев трёхцветный свитерок,
Втихаря он руль наш направляет
На голимый северо-восток
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13.02.2021 08:48 Відповісти
Видовище кремлівського балагана триває !!! Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!! )))
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12.02.2021 21:41 Відповісти
Мразота сам зеленский , назначивший проститутку -воровку Венедиктову !
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12.02.2021 21:51 Відповісти
Віслючок ,це лише лялька кремлівського лялькового балагана!!! а лялька не спроможна на самостійні дії ,все відбувається згідно кремлівського сценарія та волі ляльковода !!!))))
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12.02.2021 21:57 Відповісти
Вони чомусь думали, що обміняють закриття медведчуківських каналів на недоторканність Татарова. І ще одне. Якби Зєлєнскій був самостійним гравцем, то вже давно б позбувся Татарова, як особи, яка валить його особистий рейтинг. Просто тихо сплави зі свого власного офісу подалі від очей суспільства. Але скидається на те, що Зєлєнскій цього зробити просто не може. Або справді якийсь договірняк з кацапами існує, або людина тупо не володіє ніякими важелями впливу навіть у власному офісі, не кажучи вже про країну.
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12.02.2021 21:51 Відповісти
Дуже на те схоже ...
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12.02.2021 21:55 Відповісти
Та що він може? Хіба тільки понти покидать, ляпнуть якусь дурню, погавкать на Порошенка, наплести якусь нісенітницю іноземному виданню, надути щічки, вдаючи великого боса і присісти в реверансі перед ******. А інакше те, що він витворяє, важко назвати служінням українському народу. Це жах і сором!
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12.02.2021 22:07 Відповісти
На інше лялька просто не спроможна!!! Лялька неспроможна діяти чи мислити самостійно !!)))
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12.02.2021 22:10 Відповісти
Думаю, можна об'єднати два ваших припущення в одне.
Зєлю посадили на короткий повідок з РФ.
Спочатку йому показали "мир в глазах", потім обмін полоненими.
Потім попросили тихенько зробити щось у замін.
Може напряму, з РФ, а може через тих, хто примазався до зелених.
Потім ще, і ще.
І тепер цим компроматом тримають лоха на гачку.
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12.02.2021 22:14 Відповісти
Зеленский просто не соответствует должности президента.
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12.02.2021 22:50 Відповісти
Он не понимает, что росия понимает только язык силы, и прекрасно понимает
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12.02.2021 23:50 Відповісти
Хамлу,невежеству,безответственному всегда будет какая разница.
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13.02.2021 08:49 Відповісти
А ще він не відповідає званню громадянина України.
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13.02.2021 02:11 Відповісти
Хамовитому, невежественному и безответственному будет всегда какая разница.У такого всегда найдётся виноватый, только не он болезненно больной своей любовью в себя.
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13.02.2021 08:45 Відповісти
татаров дерибанить укрбуд микитася
в інтерасах когось з оп..

а там чималі гроші.. тих грошей вистачить усім,
і прокуроркам, і дбр, і всьому оп
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12.02.2021 22:58 Відповісти
Хай Бидона ещё вызовут, чё мелочиться
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12.02.2021 23:23 Відповісти
Ты, русский, закинь в ГПУ воды хотя бы, а то они там никак дело против Байдена прожевать не могут Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 771
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12.02.2021 23:28 Відповісти
У него компромата на зелёную банду вагон и маленькая тележка - всех сдаст если что
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13.02.2021 04:03 Відповісти
Ну так. И многоходовочка с "держи язык за зубами, посиди турма, а я тебя потом помилую" у Моники не прокатит.
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13.02.2021 04:12 Відповісти
Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!!)))
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12.02.2021 21:43 Відповісти
Так и есть.
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12.02.2021 21:45 Відповісти
Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5455
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12.02.2021 21:33 Відповісти
Ця татарва москальська вже дійсно дістала.
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12.02.2021 21:33 Відповісти
ОПа захищає відвертого ворога України.
Тобто мало їм санкцій проти дубіни.
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12.02.2021 21:35 Відповісти
А как там дела с Насировым, Суркисами,Кононенко ,Грановским, Розенблатом,Свинарчуками?
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12.02.2021 21:37 Відповісти
Ответь лучше почему вам так дорог этот московитский мразеныш Татаров?
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12.02.2021 21:41 Відповісти
Нам дорога Независимость Украины а не лапша на уши про независимость с врагами Украины с членами в наблюдательных советах Государственных компаний Укроаины.
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12.02.2021 21:50 Відповісти
Так у вас при власти - московская свора. А то, шо ты выбрал в Президенты - бывший московитский анти-Украинский платный пропагандон. Т.е., для тебя жизнь под русским сапогом - независимость?
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12.02.2021 21:55 Відповісти
Звичніше !! Це лише каже про те, що Україна, ще не позбулась остаточно багатовікового московського ярма !!!!))))
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12.02.2021 22:03 Відповісти
Украина была слишком долго заражена московитской бациллой.
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12.02.2021 22:11 Відповісти
А фамилии можно кто в Украине при власти Московская свора ? А то никто не знает.
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13.02.2021 00:33 Відповісти
Ты не знал, шо Нелох - свинособака?
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13.02.2021 00:38 Відповісти
Ця татарва москальська вже дійсно дістала. і люди ще вірять цим Бойкам,Рабиновичам,Медведчукам і голосують за них... Та і зелені "слуги" нічим не кращі. Десь вкрасти,щось нагло захопити - от все, на що вони здатні. Таких людей і близько не можна підпускати до влади.
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12.02.2021 21:38 Відповісти
Понятно что Татаров не столько корупционер , а просто пешка и идёт борьба между силовыми структураими , которые подчиняются с одной стороны Президенту Украины ,а с другой стороны посольству США
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12.02.2021 21:41 Відповісти
В Украине силовые структуры подчиняются посольству США??? Кива,перелогинься. Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4578
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12.02.2021 21:44 Відповісти
Нема сенса,це параноїдальна маячня "Русского мира" !!! Україна ,це не Росія , це в Росіі в усіх негараздах винен Госдеп,а в Україні в усьому винен Порошенко !!)))
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12.02.2021 21:47 Відповісти
Это О П мразь гебнявая за три рубля срущая на ЦН
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12.02.2021 21:55 Відповісти
А Моськва прагне щоб все в Україні підпорядковувалось кремлю !!!)))
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12.02.2021 21:45 Відповісти
Да ви шо а может кремлевским кураторам татаров подчиняется у Вас буйная фантазия Вы немного ошиблись другая сторона это марсианский предатор на земле Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2124
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12.02.2021 21:53 Відповісти
Серьезно? С каких это пор сговор с оценщиком недвижимости и подкуп должностных лиц перестал быть коррупцией и уголовным преступлением? Или ты решил отмазываться как клон - типа это было до назначения в зебильный гадюшник дерьмака, а значит не считается?
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12.02.2021 23:34 Відповісти
Татаров наобещал Зеленскому решить проблему Тупицкого, Ермак поддакивает и Зеленский им верит, понятия не имея о серьёзности последствий, доведут жадные дружки глупого клоуна до цугундера.
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12.02.2021 21:44 Відповісти
Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко. Источник: https://censor.net/ru/p3247717
Как-то не совсем полная линейка в названии банды, потеряна часть фамилий.Все кадровые вопросы рулит кадровое агентство "ермак" , в доску свой прокурор покрывает все это безобразие, а сверху возникает "найвеличніший"
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12.02.2021 21:45 Відповісти
Треш. Бенедиркова і кодло вже вкрай знахабніли з цим татаровим. Поки дядько Джо або вулиця не візьметься нічо не буде
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12.02.2021 21:46 Відповісти
Единственный гос.орган, который похвалил Евросоюз, - это НАБУ. Для российской агентуры и олигархата, Портнова, Деркача, Коломойского, Дубинского, и т.п. - это главный враг
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12.02.2021 21:48 Відповісти
Да и местные "патриоты" аля порошенко его недолюбливают, недавно вон за ближайшее окружение сывочолого хетьмана в лице кононенко и грановского НАБУ взялось. Просто у шоколадки нет сейчас возможности давить на НАБУ в отличие от кацапской агентуры крепко захватившей власть в стране.
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12.02.2021 23:37 Відповісти
Тупоголовий лошара, ти якось забув, що всі антикорупційні органи були створені при порошенку. А при зебенатах, саме ці антикорупційні органи знищуються аби зе-***** могла безтурботно грабувати країну.
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13.02.2021 07:39 Відповісти
НАБУ было создано при шоколадном патриоте панамы исключительно под давлением запада, который в противном случае отказывался давать кредиты и подписывать угоду про ассоциацию. При этом шоколадная банда сделала все от них зависящее чтобы НАБУ провалилось так же как САП с холодницким, или НАЗК, которые полностью лягли под власть и олигархов. Ну и конечно же пресвятой хетьман вальцман любит, когда начинают копать под его ближайшее окружение кононенка и грановского, с шансами выйти на их босса, не то что проклятые зебилы, которые не скрывают своей ненависти к практически единственному правоохранительному органу страны, который им не подчиняется.
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13.02.2021 18:38 Відповісти
Бенедиктовна совсем очумела. Ей надо укол сделать.
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12.02.2021 21:49 Відповісти
Це патологія,медицина тут безсила !!!)))
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12.02.2021 21:53 Відповісти
А если автаназия ?
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12.02.2021 23:19 Відповісти
Антикоррупционные камни трутся с большой силой но смазка "Кумовство" всё сглаживает и получается обычный пшик Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5387
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12.02.2021 21:56 Відповісти
Народи Вы еще верите что законом демонстрациями протестами Вы что то добьетесь оставьте эти причесанные фантазии для народа в прошлом слово демократия закон диалог в этом "государстве" простите в феодальных угодьях напрочь отсутствует
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12.02.2021 21:56 Відповісти
"зе" в деле ,это один и тот же сценарий разработанный рашистами и его выполнение реализуют все, начиная от преза и ОП который есть притоном антиукраинской деятельности рашистской агентуры
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12.02.2021 21:57 Відповісти
ГрЁбаный стыд........😡
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12.02.2021 21:58 Відповісти
Бубочка боїться Татарова.Може той щось знає, або за ним стоїть хтось. А те що в ОП повно сепарні і зрадників, то зають всі. І Госдеп в першу чергу.
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12.02.2021 22:01 Відповісти
100%!
Боїться зачіпати.
Але даремно - все одно його викинуть, як використаний презерватив.
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12.02.2021 22:17 Відповісти
Це ППЦ! Ці ідіоти не заспокояться поки їх не прибити!
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12.02.2021 22:13 Відповісти
Н-да! ЗЕНЕЛОХ КУКЛА В ЛОВКИХ И НАТРУЖЕННЫХ РУКАХ РЕЗИДЕНТА ЕРМАКА!
ЧТО ТУТ СКАЖЕШЬ ? ЗЕНЕЛОХ ТАКОЙ ЗЕНЕЛОХ))
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12.02.2021 22:57 Відповісти
Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко. Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак, и никто другой в государстве им не помешают. Источник: https://censor.net/ru/p3247717
Ну что за детский сад от Бутусова думать что зе и дерьмак не в курсе (((
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12.02.2021 23:04 Відповісти
Интересно: почём на Бессарабке дырка от бублика для венедиктовой ...
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12.02.2021 23:19 Відповісти
Это все фигня. Главное, шоб не Порошенко.
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12.02.2021 23:33 Відповісти
НАБУ не хоче вчитися або вчиться дуже повільно. 15 лютого всі викликані на допит - у відрядження. 16 лютого по справі венідіктової викликати все керівництво гепрокуратури в якості свідків на допит в сап. І тоді побачимо у кого буде більший конфлікт інтересів.
НАБУ допитайте кілька разів єрмака і все керівництво оп, бенідіктова має ходити на допити разом з єрмаком в сап як на работу, тоді побачите результат хоча б в оцінках громадськості вашої роботи.
В цій боротьбі або ви їх, або вони вас. Іншого не дано.
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12.02.2021 23:56 Відповісти
Татаров з Портновим дуже щільно тримають яйця чи то Вови,чи то Ермолки.
Щось є у них на ПРЕЗІКА ...Будемо надіятися ,що Ситник теж має щось у "штанях" !
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13.02.2021 00:10 Відповісти
ці покидьки, напевно, відравляли клоуна на раSSію...виступати в кремлівських саунах і ганделиках.....
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13.02.2021 00:20 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.02.2021 00:18 Відповісти
Не виключено,що під наркотою наш ШОУМЕН вова міг дивно себе поводити ,наприклад...
Це знають ті ,що стискають його "каштанчики". В наш час всі всіх прослуховують,знімають,
"елементарно,Ватсон" !
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13.02.2021 00:32 Відповісти
Генсепарша очнулась.
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13.02.2021 00:57 Відповісти
просто вже не має слів. скажений пес.
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13.02.2021 01:25 Відповісти
эту систему нужно уничтожить либо она уничтожит Украину.
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13.02.2021 06:38 Відповісти
Нефіг було голосувати по-приколу
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13.02.2021 07:34 Відповісти
татаров, бенедиктова, дєрьмак - трійка найзашкваренніших персонажів, місце яких тільки за гратами, такі цінні кадри для зе-виродка. криворогульний виродок покриваючи злочинців сам є злочинцем.
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13.02.2021 07:33 Відповісти
Ну так руководство НАБУ может смело всю оту шоблу послать НАЙУХ..так как это независимая структура и Ген.прокуратура им не указ!!!
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13.02.2021 07:35 Відповісти
Зеленский - ВСЕ ! мрачный финал убогой душонки !!! блазеня на смітник !!!
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13.02.2021 07:43 Відповісти
Без вельмишановного містера Лінча,( mr. Lynch),боюсь,вже аж ніяк не обійтись...
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13.02.2021 09:45 Відповісти
такие обращения нужно журналистам,общественным организациям и негосударственным правозащитным организациям подавать не только в информационное поле.но и как официальное обращение к международным правовым организациям и послам стран,участвующих в помощи УВкраине по борьбе с коррупцией.с указанием персональных исполнителей этой антикоррупционной акции и ОФИЦИАЛЬНО через СМИ обратиться к президенту Украины по вопросу беспредела полузаконно назначенной в своё время генпрокурора Венедиктовой
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13.02.2021 09:56 Відповісти
Нерадиві кадри Зеленського: Андрій Калужинський А.В. (вбиває людей за 3 тис. грн.) і Артем Ситник (продає речові докази і скуповує квартири, машини і земельні ділянки) псують імідж Президента України. А Зеля в черговий раз відмазується від міжнародного скандалу: відповідальності за вбитих людей і дітей через нездале його "головнокомандування": розміщення військової техніки поруч з дитячими садками, біля шкіл та в житлових мікрорайонах! В той самий час ці дітки збирають на обстрілюваних вулицях пляшки, а виручку передають на потреби ЗСУ, яку Зеля незаконно передає рашистам, вбивцям і хабарникам з НАБУ! Через зажерливість НАБУ, Зеля перестав з 01.07.2022 року робити виплати УБД та іншим пільговикам на часткове погашення вартості комунальних послуг (а перед цим протиправно зменшив їх у три рази), чим умисно придушує патріотизм ЗСУ і уперто добивається своєї відставки https://proisvol.info/2022/08/14/kaluzhinskij-a-v-vbivaye-lyudej-a-zelenskij-jogo-krishuye
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14.08.2022 23:50 Відповісти
 
 