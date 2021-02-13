УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13735 відвідувачів онлайн
Новини Фото Суспільство Агресія Росії проти України Оборона
6 770 15
військові навчання (2584) Херсонщина (4221) 57 окрема мотопіхотна бригада (94)

Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На полігоні "Олешківські піски" в Херсонській області триває бойове злагодження підрозділів окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, мета проведення заходів бойової підготовки полягає в удосконаленні практичних навичок командирів та підлеглих діяти в складних ситуаціях на полі бою, управлінні підпорядкованими підрозділами та вогнем, а також підвищенні професійної майстерності й боєготовності.

Під час одного із занять військовослужбовці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади провели навчальні бойові стрільби із зенітних установок ЗУ-23-2.

Захід відбувся під керівництвом начальника ППО бригади полковника Вадима Смородського. Піхотинці тренувалися в ураженні саме наземних цілей за допомогою цієї зброї за різних умов та відстаней. Крім того, перевіряли здатність та ефективність бойових розрахунків діяти злагоджено під час виконання вогневих вправ, водночас взаємодіючи з іншими підрозділами бригади.

Зазначається, що піхотинці на відмінно впоралися із поставленими завданнями, за що й отримали високі оцінки від керівництва бригади. Також дії українських зенітників високо оцінили канадські військовослужбовці-інструктори за програмою ЮНІФАЄР, які були присутніми на заняттях як спостерігачі.

Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 01
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 02
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 03
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 04

Дивіться також: Водолази-спецпризначенці в порту Одеси вчилися шукати диверсійні засоби. ФОТОрепортаж

Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 05
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 06
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 07
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 08

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Особовий склад підрозділів вогневої підтримки відпрацював тактичні прийоми володіння штатним озброєнням у районі ООС. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Как по мне это архаика! Зушки давно нужно машинозировать, поставить сервоприводы и чтоб наводчик сидел в укрытии и на экране монитора с 35-ти кратным увеличением, с тепловизором корректировал целеуказатель ! А самолеты сбивать зушкой на сегоднишний день это вообще бред!
показати весь коментар
12.02.2021 22:47
+7
Читати коменти під його дописами - це феєрія..
Смішно, якби не було так сумно..

Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок - Цензор.НЕТ 7213
показати весь коментар
12.02.2021 22:51
+5
нУ за это отдельный ресспектос Дяди Вани ! Дядя Ваня вам памятник еще поставят! Но, к огромному сожалению, это не государственная программа, не серия...Нет понимания руководства армии что на дворе 21-ый век.... Наши тупые генералы, должен признать, отстали от жизни... И даже не делают выводов(непоказушных) с Армяно-Азербайжанского конфликта... Хотя даже московские зайцы Герасима зачухали потылыцю и хотят что то менять!!! А мы теряем время.
показати весь коментар
12.02.2021 23:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как по мне это архаика! Зушки давно нужно машинозировать, поставить сервоприводы и чтоб наводчик сидел в укрытии и на экране монитора с 35-ти кратным увеличением, с тепловизором корректировал целеуказатель ! А самолеты сбивать зушкой на сегоднишний день это вообще бред!
показати весь коментар
12.02.2021 22:47 Відповісти
Я Вас обрадую.
Такие "вкусняшки", есть с 2016 года.
Опробованы на "зушках", КПВТ и ПКТ. К последним двум, сконструированы специальные станки. Вся эта "инженерная мысль", естественно опробована на "нуле". Впечатлений много, результата тоже достаточно.
показати весь коментар
12.02.2021 23:00 Відповісти
нУ за это отдельный ресспектос Дяди Вани ! Дядя Ваня вам памятник еще поставят! Но, к огромному сожалению, это не государственная программа, не серия...Нет понимания руководства армии что на дворе 21-ый век.... Наши тупые генералы, должен признать, отстали от жизни... И даже не делают выводов(непоказушных) с Армяно-Азербайжанского конфликта... Хотя даже московские зайцы Герасима зачухали потылыцю и хотят что то менять!!! А мы теряем время.
показати весь коментар
12.02.2021 23:12 Відповісти
Уточнение.
Мы, теряем кадры.
показати весь коментар
12.02.2021 23:28 Відповісти
Читати коменти під його дописами - це феєрія..
Смішно, якби не було так сумно..

Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок - Цензор.НЕТ 7213
показати весь коментар
12.02.2021 22:51 Відповісти
Жаль боеприпас зря тратят. Лучше бы на Донбассе тренировались...
показати весь коментар
12.02.2021 23:30 Відповісти
Ничего не меняется,как будь-то вернулся в добрые 70-е...
показати весь коментар
13.02.2021 04:11 Відповісти
Xера они стоят, если от снайпера прилететь может? Учения понятно.
показати весь коментар
13.02.2021 04:28 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок - Цензор.НЕТ 1167 Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок - Цензор.НЕТ 3391
показати весь коментар
13.02.2021 06:42 Відповісти
Если даже трехлинейка срослась с волей и уменьем бойца - ето серьезная преграда окупантам.....
показати весь коментар
13.02.2021 09:06 Відповісти
... і літаки з гармат.
показати весь коментар
13.02.2021 10:03 Відповісти
армянщина...
показати весь коментар
13.02.2021 21:22 Відповісти
В заголовке написано-тренируются уничтожать НАЗЕМНЫЕ цели из зенитных установок. Да, раньше это были зенитки, но их боевая мощь намного превосходит орудие БМП 2 и они не подпадают под Минск. Хорошее, мобильное, дальнобойное средство борьбы с лёгкой бронетехникой и не надо их сбрасывать со счётов, они ещё покрошат кучу орков
показати весь коментар
14.02.2021 03:59 Відповісти
 
 