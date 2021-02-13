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Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Загострення
Терпіння луснуло
Новий шедевр від творців "Ополченочки"
Кремлівський реванш
Мама більше не любить швидкість
Підняти непідйомне
Як це було...
Виразна відповідь
Печаль
Повчальна історія
Тонкощі російської міжнародної політики
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Топ коментарі
+71 Павло ШОвте
показати весь коментар12.02.2021 22:59
+61 Гыг с Вами
показати весь коментар12.02.2021 23:00
+61 Павло ШОвте
показати весь коментар12.02.2021 23:04
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Будь ласка, зачекайте...
калі вы думаеце, што словы словы "паляниця" ды "полуниця" самыя складаныя для вымаўлення імігрантамі ва Ўкраіне, то вы яшчэ не бачылі іх вочы, поўныя слёз, калі ім неабходна прачытаць слова "поціновувачі"
Але є відмінність: для слов'ян звук "th" - іноземний і його вимова залежить від здібності людини до відтворення звуків. А от "паляниця", "поціновувач" і таке інше - то слов'янські слова і "скрєпні" московити, що позиціонують себе як слов'яни, мали б вільно таке відтворювати своєю "вєлікосркєпною" щелепою... Але ж не виходить... Навіть 300 років перепису історії не наблизили цей викидень орди до слов'янства....
Цікаво,а їм смачно,поживно?
Довыборы в Раду. Почему "слуги" втянули Вирастюка в плохую игру
кива рассказала бы, за что дедушку гейроя "ссср", люди расстрелять хотели? Только не звизди, что якобы еврей, или кацапочелюстной... Жопезешный мокрожоп **********!
ПреЗЕдент не только поздравил с китайским Новым годом лидера и народ Китая в запрещенном в КНР Twitter, но и допустил серьезный ляп с изображением. К поздравлению он прикрепил картинку..... с площади Дурбар в столице Непала Катманду.
... (ой маладец))))))))))))
Чи то українці обирають собі подібних...