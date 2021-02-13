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Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Загострення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася"

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Терпіння луснуло

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Новий шедевр від творців "Ополченочки"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Медведчука Марченко зняла фільм про УПЦ МП із собою у головній ролі. ВIДЕО

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Кремлівський реванш

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Мама більше не любить швидкість

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Підняти непідйомне

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду в окрузі №87 в Івано-Франківській області. ВIДЕО

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Як це було...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк. ВIДЕО

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Виразна відповідь

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Печаль

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Повчальна історія

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців Ополченочки, непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Тонкощі російської міжнародної політики

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує розривом відносин з ЄС: "Хочеш миру - готуйся до війни"

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Топ коментарі
+71
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3294
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12.02.2021 22:59
+61
подружка байкера

калі вы думаеце, што словы словы "паляниця" ды "полуниця" самыя складаныя для вымаўлення імігрантамі ва Ўкраіне, то вы яшчэ не бачылі іх вочы, поўныя слёз, калі ім неабходна прачытаць слова "поціновувачі"
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12.02.2021 23:00
+61
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2977
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12.02.2021 23:04
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Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3294
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12.02.2021 22:59 Відповісти
подружка байкера

калі вы думаеце, што словы словы "паляниця" ды "полуниця" самыя складаныя для вымаўлення імігрантамі ва Ўкраіне, то вы яшчэ не бачылі іх вочы, поўныя слёз, калі ім неабходна прачытаць слова "поціновувачі"
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12.02.2021 23:00 Відповісти
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9285 Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2204
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12.02.2021 23:02 Відповісти
а що складного в слові поціновувачі?
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12.02.2021 23:03 Відповісти
Ну це на кшталт того, що ми відтворюємо в англійсьуких словах на звук "th"... Хтось його відтворює як "д/т", а хтось як "зе/се".
Але є відмінність: для слов'ян звук "th" - іноземний і його вимова залежить від здібності людини до відтворення звуків. А от "паляниця", "поціновувач" і таке інше - то слов'янські слова і "скрєпні" московити, що позиціонують себе як слов'яни, мали б вільно таке відтворювати своєю "вєлікосркєпною" щелепою... Але ж не виходить... Навіть 300 років перепису історії не наблизили цей викидень орди до слов'янства....
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13.02.2021 00:08 Відповісти
Ви привели дуже гарне порівняння з англійською. Доречі, навіть англійською, носії скрепоносних челеп говорять із жахливим акцентом, притаманним тільки для них, і він роками не змінюється навіть у емігрантів
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13.02.2021 05:49 Відповісти
+++
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13.02.2021 11:40 Відповісти
Це для кого як!
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13.02.2021 05:50 Відповісти
а вже дивлячись для кого)))
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13.02.2021 14:10 Відповісти
І "нісенітниця" - теж...
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13.02.2021 04:17 Відповісти
про зірку сподобалося! от би 73 відсотки дебілів ще так само запулити в космос...
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12.02.2021 23:02 Відповісти
Цікаво, що зедібіли зараз мажуть на хліб?
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12.02.2021 23:04 Відповісти
Відосики-гундосики. Поки ще в них є якийсь хліб!
Цікаво,а їм смачно,поживно?
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13.02.2021 05:53 Відповісти
Паломніца- прикол найкращий😂
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13.02.2021 00:57 Відповісти
Резидент Италии пожевал фекалии ...Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3129
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12.02.2021 23:03 Відповісти
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2977
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12.02.2021 23:04 Відповісти
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 34
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12.02.2021 23:06 Відповісти
Закрили кремлівськи "подхрюкиватели".
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13.02.2021 05:55 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7637
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13.02.2021 09:18 Відповісти
Среди известных кандидатов (Маруся Звіробій, Руслан Кошулинський, партнер Коломойського Шевченко) у Вирастюка шансы наименьшие, потому что игра в хорошего человека не из политики, как показали выборы в Одессе с участием Олега Филимонова и результат Притулы в Киеве, больше не действует. В это сыграл только Зеленский и обесценил таким образом. Словом, Вирастюка втянули в плохую игру...
Довыборы в Раду. Почему "слуги" втянули Вирастюка в плохую игру
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13.02.2021 00:41 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6737
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13.02.2021 09:38 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1549
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13.02.2021 10:32 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4429
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13.02.2021 00:46 Відповісти
+++
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13.02.2021 11:37 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3435
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14.02.2021 11:45 Відповісти
Це він дійсно такий три вершка від горшка, чи його на фото зменшили?
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13.02.2021 14:06 Відповісти
Человек на фото справа как бы спрашивает: - мальчик, что ты тут делаешь? (рассказывает экскурсовод, показывая на это фото)))
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13.02.2021 14:18 Відповісти
рост Зеленского - 1.7м.
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13.02.2021 18:46 Відповісти
А кива, вся в дедушку пошла!
кива рассказала бы, за что дедушку гейроя "ссср", люди расстрелять хотели? Только не звизди, что якобы еврей, или кацапочелюстной... Жопезешный мокрожоп **********!
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13.02.2021 01:08 Відповісти
+++
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13.02.2021 11:36 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6280
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13.02.2021 06:41 Відповісти
////////////
ПреЗЕдент не только поздравил с китайским Новым годом лидера и народ Китая в запрещенном в КНР Twitter, но и допустил серьезный ляп с изображением. К поздравлению он прикрепил картинку..... с площади Дурбар в столице Непала Катманду.

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4826
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7661

... Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4826 (ой маладец))))))))))))
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13.02.2021 08:27 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2153
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13.02.2021 08:35 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4960
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13.02.2021 08:41 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9376
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13.02.2021 09:15 Відповісти
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5306
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13.02.2021 10:22 Відповісти
якби Львівяни довели справу до кінця , то можливо дибілом-дрочуном в Україні і не смерділо . ківо мразей на мило .
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13.02.2021 11:35 Відповісти
Коли в нас будуть нормальні представники влади, а не ця кунсткамера ідійотів ?
Чи то українці обирають собі подібних...
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13.02.2021 13:03 Відповісти
 
 