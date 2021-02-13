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Зеленський (17406) моряки (896) Нігерія (31) пірати (64)

Виконано досить складну комбінацію. Повернення громадян - пріоритет України, - Зеленський зустрівся із моряками, звільненими з піратського полону в Нігерії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

Виконано досить складну комбінацію. Повернення громадян - пріоритет України, - Зеленський зустрівся із моряками, звільненими з піратського полону в Нігерії. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Києві шістьох українських громадян - членів екіпажу судна Stevia, яких захопили пірати в Гвінейській затоці в грудні минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час нападу на судно пірати вивезли в невідомому напрямку двох громадян Албанії та шістьох українських моряків: Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В’ячеслава Сандеровського.

На виконання завдання президента Володимира Зеленського Міністерство закордонних справ України забезпечувало звільнення моряків із піратського полону. Було налагоджено переговорний процес судновласника з викрадачами. Звільнити українців вдалося наприкінці січня 2021 року. Їх було доставлено до міста Порт-Гаркорт, де вони пройшли необхідне медичне обстеження, а згодом – у Лагос і Стамбул (Туреччина). Сьогодні вони прибули до Києва.

Виконано досить складну комбінацію. Повернення громадян - пріоритет України, - Зеленський зустрівся із моряками, звільненими з піратського полону в Нігерії 01
Виконано досить складну комбінацію. Повернення громадян - пріоритет України, - Зеленський зустрівся із моряками, звільненими з піратського полону в Нігерії 02
Виконано досить складну комбінацію. Повернення громадян - пріоритет України, - Зеленський зустрівся із моряками, звільненими з піратського полону в Нігерії 03
Виконано досить складну комбінацію. Повернення громадян - пріоритет України, - Зеленський зустрівся із моряками, звільненими з піратського полону в Нігерії 04

"Ми отримали інформацію про захоплення. Почали працювати в Міністерстві закордонних справ. Викрадачі хотіли дуже багато. Але дипломати прекрасно попрацювали – і МЗС, і наші розвідники. Було зроблено досить складну комбінацію. Людей повернули. Операцію провели блискуче, адже всі люди здорові й живі. Ми знаємо випадки, коли це може тривати багато років. Вважаю, що це прекрасна перемога для України. Ми повертаємо всіх", – сказав глава держави, вітаючи моряків на батьківщині.

Дивіться також: З полону піратів у Нігерії звільнено шістьох українських моряків, - Зеленський. ФОТО

Президент наголосив, що повернення громадян України додому - це пріоритет для України. І ця операція з повернення українців відбулася на високому рівні.  "Дякую міністру закордонних справ, голові комітету розвідки, керівнику Офісу президента, всім дипломатам, які працювали і в Україні, і ззовні. Багато що зроблено нашим посольством у Нігерії, співпрацювали і з албанськими дипломатами", - зазначив він.

"Всі повернулися, всі живі, здорові. Ми вас вітаємо. Люди - пріоритет. Тож із поверненням!" – сказав глава держави. Також президент запропонував направити українців до лікарні "Феофанія" на декілька днів для проходження медичного обстеження та відновлення здоров’я.
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Топ коментарі
+15
Достаточно сложная это операция по вагнеровцам, которую ты валодя слил. И всё все забыли стрелки перевёл и давай видосик выпаривать, КЛОУН. Мы всё помним и никогда не простим и не надейся.
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13.02.2021 12:02
+12
А ну Кловуняра, расскажи как ты освобождал моряков. А мы поржем по приколу. Хайпанем с зебилами.
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13.02.2021 11:56
+12
Наш преЗедент безсоромне брехло та людина без совісті та честі.
НІЯКОЇ роботи з нігерійськими піратами уряд України не проводив і не міг провести в принципі.
Захоплених моряків ЗАВЖДИ викупає судновласник, за ГОТІВКУ. Судновласник, коли посилає судно в таку сраку як Західна Африка, ЗАВЖДИ страхує ризики того, що судно та екіпаж будуть захоплені піратами.
Максимум що могли допомогти в уряді - організувати переліт додому, великого розуму це не потребує
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13.02.2021 12:10
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Как нам их не хватало!
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13.02.2021 11:56 Відповісти
А чем они перед тобою провинились? Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 1779
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13.02.2021 11:58 Відповісти
А Вам тесно живётся? Или откуда такая реакция на освобождение Соотечественников???
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13.02.2021 12:06 Відповісти
Отвечу лично Вам . Во время войны (объявленной или нет ) мужчина должен быть на фронте или точить снаряды , а эти заробитчане мне близки как и китайцы.
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13.02.2021 12:42 Відповісти
То есть Вы пишите с фронта?
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13.02.2021 12:44 Відповісти
К большому сожалению меня не взяли по возрасту , хотя я лично просил командующего сделать исключение. Стрелять из окопа добробатов тут я не силен.
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13.02.2021 12:51 Відповісти
И сколько же Вам лет?
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13.02.2021 12:53 Відповісти
А как же сорванная операция по возвращению заложников из ОРЛДО? Обмен ведь не состоялся только из-за бубочкиных понтов.Он не мол позволить, чтобы лавры достались *********** Мертветчуку.
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13.02.2021 12:07 Відповісти
А при чем тут это? Вы статью читали?
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13.02.2021 12:08 Відповісти
Читал. И ответил написавшему. Моряки это хорошо. Очень хорошо. Но это не повод устраивать тупой пиар. Когда у нас сотни заложников у рашенских орков и практически каждый день потери из-за "слепого" перемирия.
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13.02.2021 12:28 Відповісти
Вы ещё выразите своё негодование о удручающем состоянии экономики... Он пиарится на всем, и, боюсь, к Вашему мнению не прислушается... а морякам, которые прошли через очень стрессовую ситуацию, уверен очень поможет такое внимание вернуться в нормальную жизнь.
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13.02.2021 12:38 Відповісти
В стране 73 % подонков которые мне никто . Украинцы на фронте а не по морям шарятся.
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13.02.2021 12:44 Відповісти
Если вы предпочитаете ходить на работу за 500 дол и лежать на диване, это не делает Вас больше украинцем, чем те кто что то делает что бы лучше жить.
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13.02.2021 12:47 Відповісти
Никуда я уже не хожу , поздно.
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13.02.2021 12:52 Відповісти
Так не пишите глупостей, вроде человек взрослый а рассказываете кто мужчина а кто нет... а в 2014 туда ездили от 16 лет и до бесконечности, было бы желание и яйца...
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13.02.2021 12:56 Відповісти
То, за цією "логікою" Фірташ, Ахметов, Новінский et cetera "самьіе аффффигенньіе" для вас українці?!!!
Вони "живуть краще" будь кого з присутніх форумчан.
ваша "логіка", м'яко кажучи, дуже і дуже дивна...
Як на мене.
Формуйте свої думки адекватніше.
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13.02.2021 13:05 Відповісти
Я бы посоветовал Вам вдумываться в то что написано а то получается у кого что болит, тот о том и говорит. Если бы Вы были более внимательным то заметили, что речь шла о заробитчанах и именно о них я написал.
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13.02.2021 13:10 Відповісти
Я б вам порадив ВДУМУВАТИСЯ у те, що пишете. Як пишете, так і сприймають.
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13.02.2021 13:16 Відповісти
Иногда, для того что бы понять о чем идёт речь нужно прочитать то что написано выше а не делать преждевременные выводы и писать первое, что приходит в голову. Всего хорошего!
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13.02.2021 13:19 Відповісти
Не "иногда", а завжди треба подавати свої думки так, щоб вони сприймалися УСІМА так, щоб не було подвійного тлумачення.
У цьому заключається вміння писати, а не "ляпати" по клавіатурі.

Досвідос!
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13.02.2021 13:26 Відповісти
Он "возьмет на контроль" и забудет через полчаса. Как и все до этого.
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13.02.2021 12:45 Відповісти
Думаю без тех подружань опочленцев шо хотел впарить кум как-то обойдемся
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13.02.2021 12:14 Відповісти
Может быть там было 50 на 50 или даже 30% заложников на 70% мусора. Но даже 30% нужно было возвращать. Тем более, что не нужно было никого отдавать взамен.
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13.02.2021 12:31 Відповісти
А ну Кловуняра, расскажи как ты освобождал моряков. А мы поржем по приколу. Хайпанем с зебилами.
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13.02.2021 11:56 Відповісти
ежедневные фотосесии у бубоси. прям не президент а Ким Кардашьян)
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13.02.2021 11:56 Відповісти
Ну дупу він наїв таку ж))
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13.02.2021 11:58 Відповісти
Даже борщ президенту не налили. Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 274
Не порядок.
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13.02.2021 11:57 Відповісти
Все сівоха з'їв))
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13.02.2021 11:59 Відповісти
чи не хочуть нігерійці забрати собі зєлєнского?
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13.02.2021 11:57 Відповісти
Мудило зеленое лично с пиратами сражался? Или как всегда только попиариться? Делом бы занялся клоун!
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13.02.2021 11:58 Відповісти
На завтра призначена фотосесія з Миколою і Василем, які повернулись з заробіток з Польщі.
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13.02.2021 11:58 Відповісти
Галімий піарщик на передньому плані.
Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 7196
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13.02.2021 12:01 Відповісти
Достаточно сложная это операция по вагнеровцам, которую ты валодя слил. И всё все забыли стрелки перевёл и давай видосик выпаривать, КЛОУН. Мы всё помним и никогда не простим и не надейся.
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13.02.2021 12:02 Відповісти
Это хто-то ж по ушам Осла проехал - типа благодаря тебе, Вова, эти моряки спаслись из плена. Нужно показать вумному наріду шо не зря он голосовал за кловуна из квартала95. И Осел полный надежд и веры в свое могущество позирует с освобожденными. Вот же ****б.
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13.02.2021 12:06 Відповісти
И не просто ****б, а ЗЕбанутый ****б.
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13.02.2021 12:14 Відповісти
Наш преЗедент безсоромне брехло та людина без совісті та честі.
НІЯКОЇ роботи з нігерійськими піратами уряд України не проводив і не міг провести в принципі.
Захоплених моряків ЗАВЖДИ викупає судновласник, за ГОТІВКУ. Судновласник, коли посилає судно в таку сраку як Західна Африка, ЗАВЖДИ страхує ризики того, що судно та екіпаж будуть захоплені піратами.
Максимум що могли допомогти в уряді - організувати переліт додому, великого розуму це не потребує
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13.02.2021 12:10 Відповісти
Насчет перелета- не уверен. Овнер за все должен был заплатить и еще компенсировать потерю личных вещей- там баксов 500, по-моему стандартная сумма.
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13.02.2021 12:24 Відповісти
Единственная комбинация, которой может пользоваться бубочка - это Ленкина, которую он одевает, когда идет к Бене. Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 5849 Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 5849 Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 5849
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13.02.2021 12:12 Відповісти
Пірати захопили заручників і вимагали викуп.
Рік торгувались з власником через МЗС.Зторгувались.
ЯКИМ БОКОМ ТУТ ЗЄЛЄНСКІЙ ???
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13.02.2021 12:13 Відповісти
Отлично! Когда молодцы, тогда молодцы!!!
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13.02.2021 12:13 Відповісти
А ты каким боком к освобождению?
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13.02.2021 12:18 Відповісти
Мы вообщето этого дрыща содержим , что бы он страной управлял , а не писькодраил. Нахрен нам это недоразумение?
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13.02.2021 12:34 Відповісти
о там и гном наверно повар или боцман)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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13.02.2021 12:16 Відповісти
Пиар-ход конечно интересный,круче чем с Надюхой Савченко Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 883Ведмедчук тогда тоже пиарил Савченко по своим ФСБшным каналам,Свободу Савченко убившей 2 РАБссиянских журнашлюх Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 3357кума Путлера
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13.02.2021 12:18 Відповісти
+++
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13.02.2021 13:45 Відповісти
и ЧТО ОТДАЛИ за людей?
Деньги?
Наркотики?
Оружие?
Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 599
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13.02.2021 12:21 Відповісти
Скачали баблосы с дилехтора корабля,работали видимо нелегально на конверт...
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13.02.2021 12:24 Відповісти
Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии

А с родными погибших за время "перемирия" он не хочет встретится? А с ранеными в госпитале?
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13.02.2021 12:26 Відповісти
там денег не скачаешь..а тут бабло засветилось нехилое Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 6436
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13.02.2021 12:30 Відповісти
Ахтунг Ахтунг,умею быть мотористом и механиком на подводной лодке,звоните 322 2223 33222 Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 247Нелегалы... вас ждут Пираты...и бандиты...,мама с папой не заплатят выкуп... Вербуйтесь дальше..
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13.02.2021 12:29 Відповісти
Очередной пиар. Хоть на чем то и на ком то. Ни в одной стране мира таких торжественных встреч я не наблюдал: когда моряков по найму у частный компаний, которые знают на что идут, для которых заработок на первом месте, которые никакого отношения к обороноспособности страны не имеют,.... и тут на тебе, Сам Величайший встречает. Бабло заплатили поэтому и вернулись.
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13.02.2021 12:32 Відповісти
КВНщик Владимир Масляков в свое время тоже делал бизнес на Зеленском Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 7048Заберу себе Зелю,а Украине верну Максима Галкина...мышибраття... Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии - Цензор.НЕТ 5541
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13.02.2021 12:36 Відповісти
Событие вселенского масштаба ! Если бы они страну защищали , а не шарились по морям за баблом - вопросов бы не было. Если они там обосрались - это их проблемы.
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13.02.2021 12:38 Відповісти
Вовік, проведи ЕЛЕМЕНТАРНУ операцію в Україні, зобов'яжи свого притрушеного міністра Малюську виконувати ЗАКОН.

«Справа про захист репутації»: суду в США надані роз'яснення, як Дубінський ухилявся від повістки.

Про деталі Москаль поінформував на своїй сторінці в Facebook та офіційному сайті.
Як відомо, Москаль представляє інтереси громадянина США Алекса Ровта в Україні.

Предметом позовів є захист честі та гідності і ділової репутації, а також спростування "завідомо неправдивої інформації", раніше розповсюдженої Дубінським стосовно Ровта.
З метою забезпечення позову Ровт просив накласти арешт на все майно відповідачів.
Крім того, Ровт просив Федеральний суд США витребувати й прийняти до розгляду справу "щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим бенефіціаром "1+1" Ігорем Коломойським.
Американський суд надіслав до Міністерства юстиції України судові повістки для Дубінського та авторів програми "Гроші", які, згідно міжнародних зобов'язань України, мали бути вручені.
Однак протягом майже року ні міністерство, ні українські суди цього так і не зробили.
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13.02.2021 12:39 Відповісти
У зв'язку із цим Москаль звернувся до американського Мін'юсту з проханням ввести персональні санкції щодо міністра юстиції України Дениса Малюськи та Олександра Дубінського "за невиконання міжнародних зобов'язань та доручень суду м. Нью-Йорк".

Крім того, Москаль надав розлогі пояснення суду Нью-Йорка стосовно хронології та обставин невручення повістки Дубінському.

Адвокат зазначив, що спроби вручити повістку здійснювалися неодноразово. Москаль навіть просив київський суд застосувати примусовий привід Дубінського для вручення повістки ("на підставі його неодноразової неявки та відвертого ігнорування повісток").
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13.02.2021 12:40 Відповісти
Это еще не всё...
Президент предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.
Виконано досить складну комбінацію. Повернення громадян - пріоритет України, - Зеленський зустрівся із моряками, звільненими з піратського полону в Нігерії - Цензор.НЕТ 8999
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13.02.2021 12:39 Відповісти
А в это время в Полтаве похоронили погибшего на фронте от пули снайпера бойца ВСУ. Почему бы Бубочке не присутствовать лично на всех похоронах погибших от его "просто перестать стрелять", почему бы лично не посмотреть в глаза вдов детей матерей? Не рассказать им про мир в глазах Пуйла, который оно увидело?
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13.02.2021 12:40 Відповісти
А до чого тут ермак,можна поцікавитись? Не інакше,особисто визволяв наших моряків з полону у джунглях з шашкою наголо...
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13.02.2021 12:51 Відповісти
В плен вообще то берут при боевых действиях... А эти херои, там прям грудьми на амбразуры пулеметов ложились, защищая Украину и ее граждан! Я вообще типа должен перед этими хероями голову склонить и оплатить со своих налогов все затраты на их возвращение, а они позже опять туда поплывут бабло заколачивать... а их опять в плен... Всем дать по звезде Хероя Украины, а зеле - Дважды Хероя! Они туда нанимались на работу за деньги и прекрасно знали на что идут... и их возврат - это обязанность государства с последующими санкциями в отношении тех, кто их "взял в плен". Граждан США почемуто в плен не берут... Потому, что через час там от этих нигеров обкуренных и от их семей не останется даже говна... ФИЗИЧЕСКИ.
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13.02.2021 12:57 Відповісти
Охметовский клован лошит лохов. ..
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13.02.2021 13:01 Відповісти
Він не Ахметівський. Він Бенін. Ахметівський то Шмигаль, не плутайте.
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13.02.2021 13:23 Відповісти
Очередное циничное наглое вранье и дешевый безсовестный пиар зеленского! Особенно умиляют слова : ,,Был налажен переговорный процесс судовладельца с похитителями...'' Ты что Зеленский, сам лично телефонный кабель протягивал или помогал телефон держать? ,,Cпасибо руководителю офиса президента'.... - Каким боком он, или ты к освождению причастен? ,,Операция проведена блестяще'' - Какая ,,операция? -Расскажи-ка нам, приоткрой тайну...... Сказочник ты наш зеленый..... Для тех кто не в теме: Выкупом и ведению переговоров по освобождению похищенных моряков всегда ведет компания судовладелец. Дипломаты стран чьих моряков похитили могут только звонить и инересоваться как идут дела.....P.S Не так давно в той же Нигерии американский спецназ провел блестящую и стремительную операцию по освобождению своего похищенного земляка - фермера и миссионера. Но на этом никто так не пиарился.....
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13.02.2021 14:17 Відповісти
Судовладелец заплатил выкуп, а Шмаркля на этом пиарится и изображает из себя героя. Убожество.
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13.02.2021 15:06 Відповісти
Зустрітись з родинами загиблих воїнів, яких вбили завдяки того, що заборонив контрснайперську боротьбу, не бажаєш??? У понеділок,у Килії ховати будуть воїна, якого снайпер вбив, коли ти гастролював у підгузнику...
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13.02.2021 15:38 Відповісти
В країні відкрили нову сферу бізнеса: бажаєш гроші, житло, нагороду, депутатський мандат - здайся ворогу чи піратам
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13.02.2021 16:35 Відповісти
 
 