Виконано досить складну комбінацію. Повернення громадян - пріоритет України, - Зеленський зустрівся із моряками, звільненими з піратського полону в Нігерії. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Києві шістьох українських громадян - членів екіпажу судна Stevia, яких захопили пірати в Гвінейській затоці в грудні минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час нападу на судно пірати вивезли в невідомому напрямку двох громадян Албанії та шістьох українських моряків: Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В’ячеслава Сандеровського.

На виконання завдання президента Володимира Зеленського Міністерство закордонних справ України забезпечувало звільнення моряків із піратського полону. Було налагоджено переговорний процес судновласника з викрадачами. Звільнити українців вдалося наприкінці січня 2021 року. Їх було доставлено до міста Порт-Гаркорт, де вони пройшли необхідне медичне обстеження, а згодом – у Лагос і Стамбул (Туреччина). Сьогодні вони прибули до Києва.









"Ми отримали інформацію про захоплення. Почали працювати в Міністерстві закордонних справ. Викрадачі хотіли дуже багато. Але дипломати прекрасно попрацювали – і МЗС, і наші розвідники. Було зроблено досить складну комбінацію. Людей повернули. Операцію провели блискуче, адже всі люди здорові й живі. Ми знаємо випадки, коли це може тривати багато років. Вважаю, що це прекрасна перемога для України. Ми повертаємо всіх", – сказав глава держави, вітаючи моряків на батьківщині.

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Президент наголосив, що повернення громадян України додому - це пріоритет для України. І ця операція з повернення українців відбулася на високому рівні. "Дякую міністру закордонних справ, голові комітету розвідки, керівнику Офісу президента, всім дипломатам, які працювали і в Україні, і ззовні. Багато що зроблено нашим посольством у Нігерії, співпрацювали і з албанськими дипломатами", - зазначив він.

"Всі повернулися, всі живі, здорові. Ми вас вітаємо. Люди - пріоритет. Тож із поверненням!" – сказав глава держави. Також президент запропонував направити українців до лікарні "Феофанія" на декілька днів для проходження медичного обстеження та відновлення здоров’я.