Виконано досить складну комбінацію. Повернення громадян - пріоритет України, - Зеленський зустрівся із моряками, звільненими з піратського полону в Нігерії. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство
Президент України Володимир Зеленський зустрів у Києві шістьох українських громадян - членів екіпажу судна Stevia, яких захопили пірати в Гвінейській затоці в грудні минулого року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Під час нападу на судно пірати вивезли в невідомому напрямку двох громадян Албанії та шістьох українських моряків: Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В’ячеслава Сандеровського.
На виконання завдання президента Володимира Зеленського Міністерство закордонних справ України забезпечувало звільнення моряків із піратського полону. Було налагоджено переговорний процес судновласника з викрадачами. Звільнити українців вдалося наприкінці січня 2021 року. Їх було доставлено до міста Порт-Гаркорт, де вони пройшли необхідне медичне обстеження, а згодом – у Лагос і Стамбул (Туреччина). Сьогодні вони прибули до Києва.
"Ми отримали інформацію про захоплення. Почали працювати в Міністерстві закордонних справ. Викрадачі хотіли дуже багато. Але дипломати прекрасно попрацювали – і МЗС, і наші розвідники. Було зроблено досить складну комбінацію. Людей повернули. Операцію провели блискуче, адже всі люди здорові й живі. Ми знаємо випадки, коли це може тривати багато років. Вважаю, що це прекрасна перемога для України. Ми повертаємо всіх", – сказав глава держави, вітаючи моряків на батьківщині.
Президент наголосив, що повернення громадян України додому - це пріоритет для України. І ця операція з повернення українців відбулася на високому рівні. "Дякую міністру закордонних справ, голові комітету розвідки, керівнику Офісу президента, всім дипломатам, які працювали і в Україні, і ззовні. Багато що зроблено нашим посольством у Нігерії, співпрацювали і з албанськими дипломатами", - зазначив він.
"Всі повернулися, всі живі, здорові. Ми вас вітаємо. Люди - пріоритет. Тож із поверненням!" – сказав глава держави. Також президент запропонував направити українців до лікарні "Феофанія" на декілька днів для проходження медичного обстеження та відновлення здоров’я.
Будь ласка, зачекайте...
Вони "живуть краще" будь кого з присутніх форумчан.
ваша "логіка", м'яко кажучи, дуже і дуже дивна...
Як на мене.
Формуйте свої думки адекватніше.
У цьому заключається вміння писати, а не "ляпати" по клавіатурі.
Досвідос!
Не порядок.
НІЯКОЇ роботи з нігерійськими піратами уряд України не проводив і не міг провести в принципі.
Захоплених моряків ЗАВЖДИ викупає судновласник, за ГОТІВКУ. Судновласник, коли посилає судно в таку сраку як Західна Африка, ЗАВЖДИ страхує ризики того, що судно та екіпаж будуть захоплені піратами.
Максимум що могли допомогти в уряді - організувати переліт додому, великого розуму це не потребує
Рік торгувались з власником через МЗС.Зторгувались.
ЯКИМ БОКОМ ТУТ ЗЄЛЄНСКІЙ ???
Деньги?
Наркотики?
Оружие?
А с родными погибших за время "перемирия" он не хочет встретится? А с ранеными в госпитале?
«Справа про захист репутації»: суду в США надані роз'яснення, як Дубінський ухилявся від повістки.
Про деталі Москаль поінформував на своїй сторінці в Facebook та офіційному сайті.
Як відомо, Москаль представляє інтереси громадянина США Алекса Ровта в Україні.
Предметом позовів є захист честі та гідності і ділової репутації, а також спростування "завідомо неправдивої інформації", раніше розповсюдженої Дубінським стосовно Ровта.
З метою забезпечення позову Ровт просив накласти арешт на все майно відповідачів.
Крім того, Ровт просив Федеральний суд США витребувати й прийняти до розгляду справу "щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим бенефіціаром "1+1" Ігорем Коломойським.
Американський суд надіслав до Міністерства юстиції України судові повістки для Дубінського та авторів програми "Гроші", які, згідно міжнародних зобов'язань України, мали бути вручені.
Однак протягом майже року ні міністерство, ні українські суди цього так і не зробили.
Крім того, Москаль надав розлогі пояснення суду Нью-Йорка стосовно хронології та обставин невручення повістки Дубінському.
Адвокат зазначив, що спроби вручити повістку здійснювалися неодноразово. Москаль навіть просив київський суд застосувати примусовий привід Дубінського для вручення повістки ("на підставі його неодноразової неявки та відвертого ігнорування повісток").
Президент предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.