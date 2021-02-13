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героїзм (104) Японія (593) донецький аеропорт (162)

Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Японські косплеєри ночують в уніформі зі страйкбольними гвинтівками в підвалі розваленого будинку, щоб хоч трохи відчути ту атмосферу, яка була під час героїчної 242-денної оборони Донецького аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у фейсбуці викладач японської мови Борис Мороз.

"Мене приємно вражає те, що японські косплеєри роблять фотосети у сетапі "оборони Донецького аеропорту".
Ми живемо в країні, чиїх воїнів копіюють молоді хлопці в інших країнах, як міфічних героїв або персонажів фільмів.

Вони нашивають жовто-синій прапор на форму і пишуть на великому прапорі "79-та  ОАеМБ", як вони бачили в документалці про аеропорт. Вони їдуть за місто, фотографуються і ночують в уніформі і зі страйкбольними гвинтівками в підвалі розваленого будинку,  щоб відчути хоча б клаптик тієї героїчної атмосфери в далекій країні, де штурмові бригади 242 дні утримували аеропорт проти значно більших сил противника.

Ми за шість років пройшли шлях від країни, якої майже не існує, до країни, громадянами якої уявляють себе юнаки у фантазіях".

Дивіться також: "Окопна війна": Не вистачало людей, стрес, недосипання. Це були ближні бої з російським агресором, підходили до нас з усіх боків, - воїн ЗСУ Олег Посохов про бої в ДАП. ВIДЕО


Японські косплеєри роблять фотосети в образах кіборгів, які героїчно захищали ДАП: Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв 01
Японські косплеєри роблять фотосети в образах кіборгів, які героїчно захищали ДАП: Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв 02
Японські косплеєри роблять фотосети в образах кіборгів, які героїчно захищали ДАП: Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв 03
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Топ коментарі
+100
Правильні японці )
Слава ЗСУ !
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13.02.2021 14:45
+63
ЯпоноБандерівці! Японские косплееры делают фотосеты в образах "киборгов", героически защищавших ДАП: "Наших воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев" - Цензор.НЕТ 1758
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13.02.2021 14:55
+54
ДА САМУРАИ!!!! ВАМ ЕЩЕ КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ДОМОЙ ВОЗВРАЩАТЬ!!! кацапа нужно изучать и знать! хотя по сути сраное ничтожное и трусливое существо....
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13.02.2021 15:21
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Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 4574
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13.02.2021 16:50 Відповісти
нам есть чем гордится
наша нация не рабы
и это факт!!
поддеревянский сказал одну фразу - від@біться від нас!!!
иначе будет много крови, нашей, вражеской
это уже не важно...б
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13.02.2021 15:50 Відповісти
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 2613
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13.02.2021 15:55 Відповісти
це варто перекласти японською

Це мій вирок і вибір: я не покину борт;
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.


Роман Семисал
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13.02.2021 21:57 Відповісти
О то недарма я собі Тойоту купив) Народ, пропоную флешмоб - усi купуємо японські авто)
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13.02.2021 15:56 Відповісти
Я те саме зробив у кінці грудня - Toyota Camry hybrid стоїть під хатою чекає на свою першу поїздку у Польщу.
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 8491
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13.02.2021 16:04 Відповісти
от куда бабло миллионер вор уу вызываю сбу и гбр купил наконтрабанду
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13.02.2021 17:06 Відповісти
))). Все законно - у Польщі на оподатковану зарплату таку Camry заробив за 2 роки.
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13.02.2021 17:30 Відповісти
Тойота найкращий вибір якщо треба багато їздити без особливого понту.
Це моя на кожний день, в мене вона вже 22 роки а взагалі їй 27
Більше півмільона кілометрів

Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 9682
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13.02.2021 17:56 Відповісти
ЗачОт!Бренд Тойота завжди був еталоном якості і надежності
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13.02.2021 21:52 Відповісти
***надійності *** , sorry
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13.02.2021 22:53 Відповісти
Mazda ! Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 285
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13.02.2021 21:33 Відповісти
Subaru!
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13.02.2021 21:43 Відповісти
в мене була 2001 Impreza у яку ми втулили front swap з Японії - двигун 2 літра турбо та передню підвіску STI version 5 ще до того коли в штатах ніхто не знав про STI та рожеву лайбу на радіаторі
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14.02.2021 02:34 Відповісти
не ображайтесь пані Ведано
але є таке кацапське приcлів'я яке я чув з далеких 90-х налаштовуючи Релкомовський інтернет на російському далекому сході
Хонда стіляга
Тойота трудяга
Нісан бревно
Мазда гівно
🤨😛
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14.02.2021 02:29 Відповісти
Чого маю ображатись ?

Я була не в тій ситуації, щоб сильно вибирати (і думати про моделі та марки), коли купувала авто.
Люблю свою машину і жодного разу не пожалкувала, що її купила.
4Х4 мене цілком влаштовує, особливо взимку у сніг. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 865

У нас найбільше крадуть Тойоту Рав-4 і Хонду CRV. Так що відпадають. І вже передумала.
Нісан - нормальний.

Тоуота 4Runner, блін, мені в очах мигає. Класна тачка. Я вже геть хотіла appointment взяти в дилера - проїхатися. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 7416
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14.02.2021 02:42 Відповісти
4runner це те що треба беріть
це брат Тойота Hilux - талібанський трак який пройде усюди
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14.02.2021 02:53 Відповісти
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 5863 Дякую !
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14.02.2021 03:00 Відповісти
Мені не дуже подобається ******** дизайн окремих моделей..
Honda Pilot, Nissan Pathfinder ...
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14.02.2021 02:47 Відповісти
отож беріть 4 runner
він буде ціну тримати добре на вторинному ринку
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14.02.2021 03:01 Відповісти
Немає нічого кращого ніж жінка на брутальному позашляховику👍
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14.02.2021 03:08 Відповісти
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 1171
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14.02.2021 03:48 Відповісти
у вас Québecois це конче необхідно
я минулого року був в Монреалі на крузаку узимку
їздили з Вермонту попити кави з путіним😬
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14.02.2021 03:59 Відповісти
Так отож.
З Вермонту часто машини тут бачимо. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 4715 Наші теж за покупками і бензином туди мотаються (правда, не зараз), і я була... давніше ...

Ще приїжджайте на smoked meat. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 4715
Шо той =путін= ...
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14.02.2021 04:12 Відповісти
ми були на джипі ранглері із західно вірджинськими реднецькими номерами а й намастованими кріпленями дли лиж
канадський прикордонник нас довго допитував щодо маріхуани 😀
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14.02.2021 04:20 Відповісти
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 6938 Підозріло виглядали ... Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 6527
Та ладно, у нас можна купити ... Державний магазин десь у центрі. Кажуть, там черги.

Я пам*ятаю, що Ви десь далі живете ... Думала, на машині вермонтських друзів.

Покаталися ? На Ski Bromont ?
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14.02.2021 04:31 Відповісти
ми на Stowe їздимо майже кожної зими
і за звичкою їздимо до Монреалю на пару днів
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14.02.2021 04:43 Відповісти
угу, тільки хонда в Штатах та у Британії- це абсолютно протилежний покупець та сегмент ринку...
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14.02.2021 02:49 Відповісти
Хонда позицінувала себе як м'які моделі і програла маркетингову війну в штатах
зараз Хонда випробовує себе як спроможні позашляховики побачимо що з цього вийде
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14.02.2021 02:59 Відповісти
маю на увазі той факт, що в США- це молодь з натяком на швидкість, а в Англії- автомобіль для пенсіонерів. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 1159
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14.02.2021 11:37 Відповісти
Японців дуже придушили у плані емоційно-психологічному після війни, придушили жорстко, вибиваючи з них дух мілітаризму і агресивності. І вони змирились із поразкою, але не кацапам - тим вони війну не програвали, а от території втратили, кацапи поцупили острови, на відміну від американців, що брали території у примусово-"добровільну" аренду, але не анексували майже нічого, окрім анексованого самим ж японцями у першу і другу світові війни, і то там мізер територій. І от настає час повернути втрачене, а нація майже втратила колишню войовничість, тож японцям дуже потрібен приклад вдалого протистояння потенційному супротивнику.
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13.02.2021 16:01 Відповісти
это обычный косплей. Они точно так же косплеят всех, ниже я дал ссылки на косплей ФСБ, а если полистать по фоткам на сайте Wordcosplay то там и косплей раша-десанта есть.
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13.02.2021 19:38 Відповісти
ну да, это редкость, когда ВСУ копируют. Это, вероятно, на фоне давнего протистояния с Россией. Типо солидарности.
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13.02.2021 16:05 Відповісти
Вы вообще не в теме)
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13.02.2021 16:18 Відповісти
Це тільки в американських стрічках вояки продовжують супротив голодні, без зброї. один на один подібні до Рембо. а по життю навряд що хтось повторив би ті відчайдушні подвиги, що зробили наші українські хлопці ,. особливо в перші роки війни ; роздіті, розбуті, голодні, без належного захисту від куль.. Честь вам і хвала. наші захисники!
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13.02.2021 16:27 Відповісти
Вот как мы начинали... голодны, босые - дрались и не сдавались...
https://anonfiles.com/NeZ4mfI3p7/PSX_20171003_143417_jpg
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13.02.2021 18:27 Відповісти
Я все хотіла Вас запитати, що означає LVA.
Шукала розшифровку, нічого притомного не знайшла.
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13.02.2021 21:31 Відповісти
Всё верно... Не найдёте... )
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13.02.2021 21:38 Відповісти
Это для своих...
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13.02.2021 21:39 Відповісти
Розумію.
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13.02.2021 21:50 Відповісти
если бы эти японцы не потролили кацапов, это сделали бы солдаты НАТО! Очень скоро японцы станут выкладывать мукбанги с варениками и салом!
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13.02.2021 16:47 Відповісти
Прийдёт время, и о защите ДАП будут снимать фильмы, рассказывать в школах. Именами защитников будут названы улицы в городах и сёлах.
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13.02.2021 16:48 Відповісти
вже названі, навіть школа ім. Івана Зубкова в його місті
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13.02.2021 18:08 Відповісти
ахахах они вообще вчихляються или так в сталкера шпилят ну и цирк
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13.02.2021 17:04 Відповісти
Так, наші славетні воїни мають славу по всьому світу, як колись козаки, козацькому роду нема переводу.

Слава Україні!
Героям слава!
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13.02.2021 17:12 Відповісти
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 8174
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13.02.2021 17:36 Відповісти
ООооо.. 79ка... ПРИЯТНО...!
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13.02.2021 17:54 Відповісти
Не вижу повода для радости.
Японцы косплеят ВСЕХ. Например есть косплей ФСБ. Вот тут много фоток. ссылка
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13.02.2021 18:03 Відповісти
Тяу тяу тяу тяу!!Там нет японцев. Ни одной японской морды.
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13.02.2021 18:30 Відповісти
ага, а раскосые глаза на фото 4, 5 и 9, это конечно признак славян.
На тебе ссылку на мировой сайт по косплею, полистай, там много фот ссылка
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13.02.2021 19:35 Відповісти
Раскосые глаза у Ельцина, Лужкова, Собянина, Шойгу и прочих бурятов. По ссылке ни одного японца в форме ФСБ.
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13.02.2021 21:23 Відповісти
ну тогда и в самой статье на фото буряты.
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14.02.2021 11:39 Відповісти
да начхать кто там вообще. Главное что у японцев нет косплея ФСБ.
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14.02.2021 19:31 Відповісти
ну в таком случае у них также нет косплея киборгов.
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14.02.2021 23:15 Відповісти
ну в таком случае ты в глаза долбишься, так как тут лицо японца есть, а у тебя - нет.
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15.02.2021 05:07 Відповісти
Брешешь, по твоей ссылке ни одного японца, а лица все спрятаны.
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17.02.2021 12:48 Відповісти
не, ну для кацапья тут точно нет повода для радости. а ссылки свои битые в ухо себе засунь!
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13.02.2021 19:49 Відповісти
Брєд собачій, а не косплей
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14.02.2021 13:24 Відповісти
Ще, і ще раз повторюю - за пару-трійку днів в Молдові на їхніх виборах я стільки разів відповідав "Героям слава" у відповідь на їхне "Героям слава!" до мене, скільки я за місяць давно вже не казав в Україні!
А Героям таки слава!
І слава нації!
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13.02.2021 21:04 Відповісти
Сахалін це Японія!
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13.02.2021 21:31 Відповісти
Та я б їм взагалі весь Далекий Схід віддав, кацапи крім того що засрали його нічого там не зробили за всю історію, а япи зробили б цукерку
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13.02.2021 21:58 Відповісти
Несподівано "правосєкі" з'явились на Далекому Сході...
...Скобєєва і сімон'ян ще не знеслися? Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 1293
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13.02.2021 23:18 Відповісти
Сахалін це Японія! サハリンは日本です
Крым это Украина! クリミアはウクライナです！
россия это помойка. ロシアはダンプです。
россия всегда пишется только с маленькой буквы - ロシアは常に小さな文字だけで書かれています
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14.02.2021 01:33 Відповісти
Я эти фотографии и эту новость несколько лет назад видел и слышал.....Зачем ее снова мусолить????Нету ниче нового??? Ищите....
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14.02.2021 08:54 Відповісти
это другие фото и другие японцы. А у тебя амнезия.
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14.02.2021 19:34 Відповісти
Ще і у пікселях форма Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 4995
Слава Богу, слава Україні і захисникам ДАПа.
Японці молодці, гарну справу роблять. а в Україні чомусь не так.
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14.02.2021 13:22 Відповісти
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