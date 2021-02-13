Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Японські косплеєри ночують в уніформі зі страйкбольними гвинтівками в підвалі розваленого будинку, щоб хоч трохи відчути ту атмосферу, яка була під час героїчної 242-денної оборони Донецького аеропорту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у фейсбуці викладач японської мови Борис Мороз.
"Мене приємно вражає те, що японські косплеєри роблять фотосети у сетапі "оборони Донецького аеропорту".
Ми живемо в країні, чиїх воїнів копіюють молоді хлопці в інших країнах, як міфічних героїв або персонажів фільмів.
Вони нашивають жовто-синій прапор на форму і пишуть на великому прапорі "79-та ОАеМБ", як вони бачили в документалці про аеропорт. Вони їдуть за місто, фотографуються і ночують в уніформі і зі страйкбольними гвинтівками в підвалі розваленого будинку, щоб відчути хоча б клаптик тієї героїчної атмосфери в далекій країні, де штурмові бригади 242 дні утримували аеропорт проти значно більших сил противника.
Ми за шість років пройшли шлях від країни, якої майже не існує, до країни, громадянами якої уявляють себе юнаки у фантазіях".
Будь ласка, зачекайте...
наша нация не рабы
и это факт!!
поддеревянский сказал одну фразу - від@біться від нас!!!
иначе будет много крови, нашей, вражеской
это уже не важно...б
Це мій вирок і вибір: я не покину борт;
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.
Роман Семисал
Це моя на кожний день, в мене вона вже 22 роки а взагалі їй 27
Більше півмільона кілометрів
але є таке кацапське приcлів'я яке я чув з далеких 90-х налаштовуючи Релкомовський інтернет на російському далекому сході
Хонда стіляга
Тойота трудяга
Нісан бревно
Мазда гівно
🤨😛
Я була не в тій ситуації, щоб сильно вибирати (і думати про моделі та марки), коли купувала авто.
Люблю свою машину і жодного разу не пожалкувала, що її купила.
4Х4 мене цілком влаштовує, особливо взимку у сніг.
У нас найбільше крадуть Тойоту Рав-4 і Хонду CRV. Так що відпадають. І вже передумала.
Нісан - нормальний.
Тоуота 4Runner, блін, мені в очах мигає. Класна тачка. Я вже геть хотіла appointment взяти в дилера - проїхатися.
це брат Тойота Hilux - талібанський трак який пройде усюди
Honda Pilot, Nissan Pathfinder ...
він буде ціну тримати добре на вторинному ринку
я минулого року був в Монреалі на крузаку узимку
їздили з Вермонту попити кави з путіним😬
З Вермонту часто машини тут бачимо. Наші теж за покупками і бензином туди мотаються (правда, не зараз), і я була... давніше ...
Ще приїжджайте на smoked meat.
Шо той =путін= ...
канадський прикордонник нас довго допитував щодо маріхуани 😀
Та ладно, у нас можна купити ... Державний магазин десь у центрі. Кажуть, там черги.
Я пам*ятаю, що Ви десь далі живете ... Думала, на машині вермонтських друзів.
Покаталися ? На Ski Bromont ?
і за звичкою їздимо до Монреалю на пару днів
зараз Хонда випробовує себе як спроможні позашляховики побачимо що з цього вийде
https://anonfiles.com/NeZ4mfI3p7/PSX_20171003_143417_jpg
Шукала розшифровку, нічого притомного не знайшла.
Слава Україні!
Героям слава!
Японцы косплеят ВСЕХ. Например есть косплей ФСБ. Вот тут много фоток. ссылка
На тебе ссылку на мировой сайт по косплею, полистай, там много фот ссылка
А Героям таки слава!
І слава нації!
...Скобєєва і сімон'ян ще не знеслися?
Крым это Украина! クリミアはウクライナです！
россия это помойка. ロシアはダンプです。
россия всегда пишется только с маленькой буквы - ロシアは常に小さな文字だけで書かれています
Слава Богу, слава Україні і захисникам ДАПа.
Японці молодці, гарну справу роблять. а в Україні чомусь не так.