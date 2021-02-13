Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв". ФОТОрепортаж

Японські косплеєри ночують в уніформі зі страйкбольними гвинтівками в підвалі розваленого будинку, щоб хоч трохи відчути ту атмосферу, яка була під час героїчної 242-денної оборони Донецького аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у фейсбуці викладач японської мови Борис Мороз.

"Мене приємно вражає те, що японські косплеєри роблять фотосети у сетапі "оборони Донецького аеропорту".

Ми живемо в країні, чиїх воїнів копіюють молоді хлопці в інших країнах, як міфічних героїв або персонажів фільмів.

Вони нашивають жовто-синій прапор на форму і пишуть на великому прапорі "79-та ОАеМБ", як вони бачили в документалці про аеропорт. Вони їдуть за місто, фотографуються і ночують в уніформі і зі страйкбольними гвинтівками в підвалі розваленого будинку, щоб відчути хоча б клаптик тієї героїчної атмосфери в далекій країні, де штурмові бригади 242 дні утримували аеропорт проти значно більших сил противника.

Ми за шість років пройшли шлях від країни, якої майже не існує, до країни, громадянами якої уявляють себе юнаки у фантазіях".

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