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Львів (2079) обвал (78)

Чоловік загинув унаслідок обвалу будівлі у Львові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Львові обвалилася одноповерхова будівля. На місці рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, інформує  Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що інцидент стався вранці на вулиці Садовій. У прибудові до двоповерхової новобудови обвалилася покрівля на площі 12 квадратних метрів.

Об 11:20 тіло загиблого чоловіка, який перебував під завалом покрівлі прибудови, дістали і передали працівникам Національної поліції. Імовірно, загинув охоронець.

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Чоловік загинув унаслідок обвалу будівлі у Львові 01
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Топ коментарі
+3
Те що австрійці і поляки будували ще пару століть простоїть на відміну від украйонських новостроїв.
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13.02.2021 16:09
+1
Снеговую нагрузку при проектирование правильно рассчитывать нужно
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13.02.2021 16:33
+1
Царство небесное, соболезнование родным и близким.
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13.02.2021 18:46
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Те що австрійці і поляки будували ще пару століть простоїть на відміну від украйонських новостроїв.
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13.02.2021 16:09 Відповісти
Слухай, кабаньо, а ти впевнене, що тобі на голову нічого не впаде?
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13.02.2021 16:47 Відповісти
я таких криворуких як ви на будівництва не беру, тому впевнений
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13.02.2021 17:54 Відповісти
Вже падало, он як тебе...
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13.02.2021 17:56 Відповісти
Снег с крыши нужно вовремя убирать
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13.02.2021 16:18 Відповісти
Снеговую нагрузку при проектирование правильно рассчитывать нужно
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13.02.2021 16:33 Відповісти
При "проектировании" самодельной халабуды охранника? Я вас умоляю. К тому же, количество выпавшего снега во Львове, побило рекорд 13 года.
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13.02.2021 17:14 Відповісти
У Львові внаслідок обвалу даху загинув охоронець закинутих нежитлових приміщень. Інцидент трапився у районі вул. Садової, 2а поблизу ринку «Новий».
https://zaxid.net/news/
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13.02.2021 17:38 Відповісти
Невезуха.
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13.02.2021 16:56 Відповісти
Таких пристройок у Львові на кожному кроці...Зробив навіс біля своєї квартири,поставив пару столиків - і вже бізнесмен,торгує кавою...Або місце під власну автівку під навісом приспособить...Люди бурчать,але не сильно,бо розуміють що зробили б так само...якби могли...Ну а влада задрочена активістами,їй не до навісів,у нас будинки в зоні ЮНЕСКО зводять напівлегально...
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13.02.2021 17:04 Відповісти
будували Львів європейці, а псують його украйонці
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13.02.2021 17:56 Відповісти
Царство небесное, соболезнование родным и близким.
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13.02.2021 18:46 Відповісти
 
 