Чоловік загинув унаслідок обвалу будівлі у Львові. ФОТО

У Львові обвалилася одноповерхова будівля. На місці рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що інцидент стався вранці на вулиці Садовій. У прибудові до двоповерхової новобудови обвалилася покрівля на площі 12 квадратних метрів.

Об 11:20 тіло загиблого чоловіка, який перебував під завалом покрівлі прибудови, дістали і передали працівникам Національної поліції. Імовірно, загинув охоронець.

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