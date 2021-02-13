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COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор "медзакупівель" Жумаділов просить НАБУ почати розслідування. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов здійснив корупційне правопорушення, особисто вибравши постачальником вакцин ПрАТ "Лекхім".

Про це йдеться в листі Генерального директора ДП "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова на адресу Національного антикорупційного бюро, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Чиновник виклав обставини правопорушення: "10 грудня 2020 року Міністерство охорони здоров’я України уповноважило державне підприємство "Медичні закупівлі України" на закупівлю вакцин проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відповідні бюджетні призначення та медико-технічні вимоги до вакцин було отримано державним підприємством "Медичні закупівлі України" лише 22 грудня 2020 року.

Листом МОЗ України від 28.12.2020 № 25-01 / 39557 / 2-20 до державного підприємства "Медичні закупівлі України" доведені нові вимоги до вакцин, що стосуються підтвердження ефективності та публікації інформації щодо підтвердження такої ефективності вакцини.

Також читайте: Україна не законтрактувала вакцини проти COVID-19, тому що переговори вів МОЗ, - ДП "Медзакупівлі"

З метою реалізації доручень щодо закупівлі вакцин, державним підприємством "Медичні закупівлі України" велись переговори з трьома постачальниками вакцин.

Однак 21 грудня Степанов в особистому листуванні в WhatsApp розпорядився, щоб Жумаділов погоджував будь-які дії, що стосуються закупівлі вакцин, безпосередньо з ним, в тому числі вибір постачальника вакцини.

"Хочу зазначити, що такі доручення не передбачені жодним нормативно-правових актом, які регулюють питання взаємодії Міністерства охорони здоров’я України та ДП "Медичні закупівлі України", -підкреслив керівник держпідприємства.

За його інформацією, 23-24 грудня "Медзакупки" направили листа про погодження умов договорів про закупівлю з двома потенційними постачальниками і умов угоди про конфіденційність з одним потенційним постачальником, а 29 грудня відбулася робоча нарада під головуванням міністра охорони здоров'я з представниками ПАТ "Лекхім", на якому були узгоджені умови співпраці.

Також читайте: Нардепка "Голосу" Стефанишина: Є загроза заміни ДП "Медзакупівлі" ручною корупційною прокладкою Степанова

"Слід зазначити, що з невідомих причин Міністр охорони здоров’я України Степанов М.В. прийняв самостійне рішення щодо співпраці із ПрАТ "Лекхім".

Підтвердженням цього є те, що підприємство надіслало в МОЗ України листи щодо погодження умов договорів з двома постачальниками. При цьому, Міністерством охорони здоров’я України було надано відповідь лише щодо договору з ПрАТ "Лекхім", щодо іншого постачальника згоди надано не було. При цьому Степанов М.В. був поінформований, що ціна однієї дози вакцини ПрАТ "Лекхім" є на 1 долар США за одиницю (дозу) вищою, ніж ціна, що озвучувалась цим постачальником під час попередніх ринкових консультацій", - повідомив Жумаділов.

Він вказує, що таким чином, після втручання Міністра Степанова М.В. в закупівельні процеси було по суті припинено переговори з іншими двома постачальниками та надано погодження на вчинення значного господарського зобов’язання, що значно зменшило конкуренцію та призвело до збільшення вартості вакцини на 1 дол. США за одиницю (дозу).

"Враховуючи те, що загальний обсяг закупівлі вакцини становить 1 913 316 доз, умисними діями Міністра охорони здоров’я України Степанова М.В. було необгрунтовано завищено видатки з бюджету на суму 1 913 316 доларів США.

Такі умисні дії Міністра охорони здоров’я України Степанова М. В. завдають шкоди інтересам держави та містять ознаки складу кримінального корупційного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України", - упевнений керівник "медзакупівель".

Чиновник підкреслив, що після розголосу ситуації міністр охорони здоров'я заявив, що державне підприємство "Медичні закупівлі України" неефективно і буде усунуто від подальшої закупівлі вакцини.

Жумаділов закликає НАБУ внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань вчинення міністром охорони здоров'я кримінальної корупційного правопорушення і провести "повне, об'єктивне і неупереджене розслідування" з подальшим притягненням до відповідальності Максима Степанова.

COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор медзакупівель Жумаділов просить НАБУ почати розслідування 01
COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор медзакупівель Жумаділов просить НАБУ почати розслідування 02
COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор медзакупівель Жумаділов просить НАБУ почати розслідування 03

Також читайте: Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро
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Топ коментарі
+16
і саме головне...це чомусь навіть і не дивує...а навпаки - очикуване і прогнозоване )))
брешуть - як дихають))) а дихають часто - бо збуджені від неосяжних можливостей для урінотерапіїї лохторату...
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13.02.2021 20:02
+13
По зеленому!
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13.02.2021 19:55
+11
А может сказать, что это Порошенко виноват? Может опять прокатит?
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13.02.2021 20:01
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шото мало він і прикурив.
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13.02.2021 19:53 Відповісти
там формула така - або стэпанов отримує відкат від поставки вакцин, або українці ідуть на хій
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13.02.2021 20:40 Відповісти
чуть позже узнаем сколько нам стоила astrazeneca по сравнению с этим прайслистом
COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор "медзакупівель" Жумаділов просить НАБУ почати розслідування - Цензор.НЕТ 5756
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13.02.2021 20:42 Відповісти
По зеленому!
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13.02.2021 19:55 Відповісти
Нічого дивного
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13.02.2021 19:57 Відповісти
Степашка зашкварился. Но посмотрим, чем это закончится.
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13.02.2021 19:58 Відповісти
Да ничем не закончится, никого ещё не посадили.
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13.02.2021 20:03 Відповісти
Дурновате Степашко навіть вкрасти нічого не вміє.
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13.02.2021 21:30 Відповісти
Так схемка распила, банальная до безобразия. Оно даже не удосужилось поднапрячь мозги, чтобы придумать что-то незаурядное.
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13.02.2021 22:03 Відповісти
А закончится все откатом Малюське за лучшие апартаменты в тюряге)
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13.02.2021 21:31 Відповісти
Влада запевняє, що щеплення від ковіда будуть з 15-го лютого. Щоправда на календарі вже 13-е, а фізичних поставок вакцини - немає.
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13.02.2021 19:58 Відповісти
і саме головне...це чомусь навіть і не дивує...а навпаки - очикуване і прогнозоване )))
брешуть - як дихають))) а дихають часто - бо збуджені від неосяжних можливостей для урінотерапіїї лохторату...
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13.02.2021 20:02 Відповісти
Ну дайте же Степанову заработать свой первий мильйон
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13.02.2021 19:59 Відповісти
Он первый миллион заработал когда в налоговой инспекции работал.
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13.02.2021 20:51 Відповісти
Уже даже и не смешно...
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13.02.2021 20:00 Відповісти
даже не верится шо мона быть такими смелыми - Дермак, Кива, Рабипетухович, сотнии их.
надо бы китайцев пригласить не только с мешаниной, но и со стволами, шоб расстреляли всех тварей, как у себя делают.(но каждый ублюдок скажет что он православный и вообще, баббло и прочее ему сотона подбросила, кто не верит - еретик COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор "Медзакупок" Жумадилов просит НАБУ начать расследование - Цензор.НЕТ 7874 )
миняажтрисет(от "радости" за этих мразей.... COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор "Медзакупок" Жумадилов просит НАБУ начать расследование - Цензор.НЕТ 7880 )
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13.02.2021 20:27 Відповісти
В Китае расстреливают только тех, кто не откупился))
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13.02.2021 21:07 Відповісти
угу, а миллиардера не так давно расстреляли - че ж он не откупился то?
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14.02.2021 13:58 Відповісти
А может сказать, что это Порошенко виноват? Может опять прокатит?
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13.02.2021 20:01 Відповісти
главное это повторять хором и два-три раза в день ))) может и прокатит)))
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13.02.2021 20:08 Відповісти
стєпашка-сраний адєскій афєріст.
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13.02.2021 20:01 Відповісти
Ну то таке... дєтішкам на молочішко...
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13.02.2021 20:02 Відповісти
на дыбу
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13.02.2021 20:03 Відповісти
Пусть лучше татарову-ермаку пишет - они нынче и еще 4 года(нормально так, нанять на выборах на работу неизвестно кого, но отчет о результатах работы - через 5 лет, на следующих выборах) будут управлять правоохранителями, пока коррупционер зельц по жарким странам ездит с "государствеными визитами".
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13.02.2021 20:05 Відповісти
по любому, этих жалких двух лимонов всем внукам на барахло не хватит.
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13.02.2021 20:07 Відповісти
Степанов заложил свою моржу - по доллару с каждого украинца.....
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13.02.2021 20:08 Відповісти
Личное мнение. Я не в захвате от деятельности стапанова, но отчего то я не верю в "чистоту" всяких арсенов
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13.02.2021 20:10 Відповісти
Ну тут не в чистоте или деятельности дело, а в конкретном описанном преступлении.
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13.02.2021 21:16 Відповісти
а уверенность что это преступление несомненно есть....
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13.02.2021 21:42 Відповісти
Крадуть все в турборежимі , зелені покидьки !
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13.02.2021 20:22 Відповісти
Кстати, Док, справедливости ради, пока ты или Антиколорадос в или на суде не доказал этого, то ты щас типо нанес вред "деловой репутации" и прочая ерунда. так шо поосторожней COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор "медзакупівель" Жумаділов просить НАБУ почати розслідування - Цензор.НЕТ 2377
вон даже Ахметка - ну купил замок самый дорогой в мире, так не украл же ниче)
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13.02.2021 20:30 Відповісти
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, вакцина компанії Pfizer затримується в зв'язку із проблемами із укладанням контрактів з американською компанією.
Ну що зебобіки , докерувалися до ручки , вашу машу 😡
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13.02.2021 20:31 Відповісти
Воровство министров обичная история.
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13.02.2021 20:32 Відповісти
Интересно, что украла И.О.МинЗдрава Уляна Супрун ?
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13.02.2021 20:48 Відповісти
фельдшер смерть просто ликвидировала все районное и сельское звено медицины.
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13.02.2021 20:51 Відповісти
Не слушали бы Вы помойные СМИ, может не было сегодня уродов при власти. Прекрасно себя чувствует и районная и сельская медицина.
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13.02.2021 20:55 Відповісти
это брехня. Я прекрасно осведомлен о преступлениях санитаромортале от сами врачей.
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13.02.2021 20:57 Відповісти
Наверное фамилии этих врачей Лещенко, Шабунин, Найем и далее по списку.
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13.02.2021 21:26 Відповісти
это сделала еще Богатырева в 2010-2014 году. Не надо врать!!!
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13.02.2021 21:00 Відповісти
может это сделала Зинка?
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13.02.2021 21:04 Відповісти
"фельдшер смерть", это лучшее, что случалось за последний век с Минздравом. А кремлеботскую пропаганду стоит засунуть себе в асс, потому что она не фельдшер, а профессор. Про фельдшера - кремлеботнячий фейк
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13.02.2021 21:18 Відповісти
Не докажете, такое не лечится. Пять лет промывания мозга населению - страшная вещь, если у человека нет иммунитета.
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13.02.2021 21:28 Відповісти
Украла покой у ваты, пропагандц аж из Москвы врубили. Видимо, им невыгодно, чтобы у нас медицина лучше их была.
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13.02.2021 21:20 Відповісти
Не знаю, малочисленние исключения лишь подчеркивают правило, в самой нищей стране европи самие богатие олигархи и чиновники.
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13.02.2021 22:34 Відповісти
заботится чтоб мы в очередях за айфонами китайскими не стояли )
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13.02.2021 20:32 Відповісти
Там где Зе власть там воровство в галактических масштабах без страха и совести эта власть мародеров и могильщиков страны
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13.02.2021 20:33 Відповісти
дибильный вирусобес степашка таки пытается отреформить кусок от государственного пирога.
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13.02.2021 20:50 Відповісти
Свинурчуки обрыдались со смеху. Это вам не мелочь по карманам тырить не закупать детали через прокладки для оборонки, которые просто невозможно купить у кацапов напрямую, патамушта санкции. Тут всё по-пацански. COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор "медзакупівель" Жумаділов просить НАБУ почати розслідування - Цензор.НЕТ 7809
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13.02.2021 20:51 Відповісти
Сорь, Свинарчуки
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13.02.2021 20:52 Відповісти
свинярчуки это потужные винницкие мыролюбцы?
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13.02.2021 20:53 Відповісти
Выше уже написала Вам про помойные СМИ, повторять не буду. До сих пор, почти 2 года ничего на них нарыть не могут, кроме фантазий журнализдов и прочих, которые уселись в набсоветах оборонки и прочих тёплых креслах.
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13.02.2021 20:58 Відповісти
Зря что ли Богатырева вернулась
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13.02.2021 21:02 Відповісти
А вакцина где? -- про деньги не спрашиваю...*)
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13.02.2021 21:28 Відповісти
13.‎02.‎2021
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Короче, в двох словах: за вакцину по програмі COVAX - не заплатили.
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13.02.2021 21:30 Відповісти
Однажды, в жестокий ковидный локдаун
Я из дому вышел, вокруг ни души
Вдруг прет мне навстречу (похоже, что даун)
Без маски, перчаток... Кричу:-Не дыши!
-Откуда, болезный?
-Да тут, недалече. С больницы ковидной!
-Так ты там лежал?
-Чему удивляться, ведь нас там не лечат.
Отец нынче помер, а я убежал!
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13.02.2021 22:03 Відповісти
обоих за решётку кинуть
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14.02.2021 01:11 Відповісти
Без "Богатирьових" він не може!- стаж маленький, не вистачає!!!
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14.02.2021 10:49 Відповісти
Ворюгу Степанова на нары!!!
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14.02.2021 11:56 Відповісти
Не, это не барыги.
Ну какие это БАРЫГИ?
Это Б АР Ы Г И
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14.02.2021 12:04 Відповісти
 
 