COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор "медзакупівель" Жумаділов просить НАБУ почати розслідування. ДОКУМЕНТ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов здійснив корупційне правопорушення, особисто вибравши постачальником вакцин ПрАТ "Лекхім".

Про це йдеться в листі Генерального директора ДП "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова на адресу Національного антикорупційного бюро, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Чиновник виклав обставини правопорушення: "10 грудня 2020 року Міністерство охорони здоров’я України уповноважило державне підприємство "Медичні закупівлі України" на закупівлю вакцин проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відповідні бюджетні призначення та медико-технічні вимоги до вакцин було отримано державним підприємством "Медичні закупівлі України" лише 22 грудня 2020 року.

Листом МОЗ України від 28.12.2020 № 25-01 / 39557 / 2-20 до державного підприємства "Медичні закупівлі України" доведені нові вимоги до вакцин, що стосуються підтвердження ефективності та публікації інформації щодо підтвердження такої ефективності вакцини.

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З метою реалізації доручень щодо закупівлі вакцин, державним підприємством "Медичні закупівлі України" велись переговори з трьома постачальниками вакцин.

Однак 21 грудня Степанов в особистому листуванні в WhatsApp розпорядився, щоб Жумаділов погоджував будь-які дії, що стосуються закупівлі вакцин, безпосередньо з ним, в тому числі вибір постачальника вакцини.

"Хочу зазначити, що такі доручення не передбачені жодним нормативно-правових актом, які регулюють питання взаємодії Міністерства охорони здоров’я України та ДП "Медичні закупівлі України", -підкреслив керівник держпідприємства.

За його інформацією, 23-24 грудня "Медзакупки" направили листа про погодження умов договорів про закупівлю з двома потенційними постачальниками і умов угоди про конфіденційність з одним потенційним постачальником, а 29 грудня відбулася робоча нарада під головуванням міністра охорони здоров'я з представниками ПАТ "Лекхім", на якому були узгоджені умови співпраці.

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"Слід зазначити, що з невідомих причин Міністр охорони здоров’я України Степанов М.В. прийняв самостійне рішення щодо співпраці із ПрАТ "Лекхім".

Підтвердженням цього є те, що підприємство надіслало в МОЗ України листи щодо погодження умов договорів з двома постачальниками. При цьому, Міністерством охорони здоров’я України було надано відповідь лише щодо договору з ПрАТ "Лекхім", щодо іншого постачальника згоди надано не було. При цьому Степанов М.В. був поінформований, що ціна однієї дози вакцини ПрАТ "Лекхім" є на 1 долар США за одиницю (дозу) вищою, ніж ціна, що озвучувалась цим постачальником під час попередніх ринкових консультацій", - повідомив Жумаділов.

Він вказує, що таким чином, після втручання Міністра Степанова М.В. в закупівельні процеси було по суті припинено переговори з іншими двома постачальниками та надано погодження на вчинення значного господарського зобов’язання, що значно зменшило конкуренцію та призвело до збільшення вартості вакцини на 1 дол. США за одиницю (дозу).

"Враховуючи те, що загальний обсяг закупівлі вакцини становить 1 913 316 доз, умисними діями Міністра охорони здоров’я України Степанова М.В. було необгрунтовано завищено видатки з бюджету на суму 1 913 316 доларів США.

Такі умисні дії Міністра охорони здоров’я України Степанова М. В. завдають шкоди інтересам держави та містять ознаки складу кримінального корупційного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України", - упевнений керівник "медзакупівель".

Чиновник підкреслив, що після розголосу ситуації міністр охорони здоров'я заявив, що державне підприємство "Медичні закупівлі України" неефективно і буде усунуто від подальшої закупівлі вакцини.

Жумаділов закликає НАБУ внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань вчинення міністром охорони здоров'я кримінальної корупційного правопорушення і провести "повне, об'єктивне і неупереджене розслідування" з подальшим притягненням до відповідальності Максима Степанова.







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