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У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, хоч і називає себе "соціально близьким" простому народу, проте у нього є кілька заміських палаців та елітний автопарк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Радіо Свобода".

Відомо щонайменше про сім заміських резиденцій Олександра Лукашенка.

1. "Озерний" в Острашицькому Городку під Мінськом. На території є спортивний майданчик, парк, ліс, озеро і всі споруди. Займає 88 гектарів. У 18 столітті ці землі належали графу Тишкевичу.

Сама будівля – це добудована та переобладнана колишня дача радянського маршала Тимошенка. Це триповерхова будівля, площа кожного поверху якої становить близько 500 кв. м.

У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування 01
Лукашенко та Путін у резиденції "Озерний".

Крім Путіна, тут Лукашенко приймав Стівена Сігала та Жерара Депардьє.

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2. Резиденція  "Заславль" розташована на березі Мінського моря і займає майже 40 га. Тут розташовано кілька особняків, тенісні корти, сад і басейн. Офіційно резиденції "Озерний" та "Заславль" перебувають на балансі "Дипсервісу".

У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування 02

Лукашенко з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим у резиденції "Заславль". Білорусь, 31 липня 2019 року.

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3. "Олександрія-2", розташована в Могильовській області. На території резиденції є кілька одноповерхових будинків, гостьові будинки, спортивний майданчик і двоповерховий котедж. Офіційно комплекс належить "Белнафтогазу".

У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування 03

Резиденція "Олександрія-2"

4. Ще одна резиденція розташована на березі озера Плавна у Березинському біосферному заповіднику. Це кілька окремих ділянок загальною площею 1,4 га.

У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування 04

5. П'ята резиденція розташована на ділянці на Прип'яті, поблизу агромістечка Лясковичі Петриківського району. Тут розташовано кілька десятків будівель, вертолітний майданчик, спортивний комплекс і гостьові будинки. Офіційно все це називається Комплекс для обслуговування делегацій у "Прип'ятському національному парку".

У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування 05

6. Резиденція на Браславських озерах. Ділянка площею 14 гектарів на березі озера Волос, у заповіднику "Інтерлейк". Є гостьові будинки і вертолітний майданчик.

7. Резиденція у Віскулах. Саме тут було підписано історичну угоду про припинення існування СРСР. Територія офіційно належить Національному парку "Біловезька пуща".

У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування 06

Резиденція у Віскулах

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Також відомо про три резиденції Лукашенка в самому Мінську. Найчастіше він використовує резиденцію на Карла Маркса, 38. А також Палац Незалежності на проспекті Переможців. Ще є резиденція у "Дроздах". Це кілька десятків будівель, а також басейн, лазня і вертолітний майданчик.

У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування 07

Палац Незележності у Мінську. Білорусь

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Що ж стосується автопарку Олександра Лукашенка, то "соціально близький" народу президент не гребує розкішними машинами.

Maybach 62. На цій ексклюзивній і дуже дорогій машині концерну Daimler Лукашенка вперше помітили у 2012 році. Тоді він сказав, що машину йому "подарували". Такий автомобіль може коштувати від 367 000 євро до пів мільйона.

Mercedes Pullman W221. У цій машині Лукашенко їхав на інавгурацію у 2011 році. Це Mercedes S-класу п'ятого покоління, вартість якого становить кілька сотень тисяч євро.

Крім цього, у нього можна було побачити такі автомобілі, як Rolls-Royce Phantom Coupe (від 170 000 євро), електромобіль Tesla (100 000). Крім того, є Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III і преміум-моделі Mercedes. Їхня вартість - у межах декількох десятків тисяч євро.

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Є у Лукашенка і повітряні транспортні засоби. Ексклюзивний Boeing 767-32K (ER), який раніше належав Туркменбаші. Його було придбано для білоруського лідера і запущено у 2012 році. На пресконференції у 2013 році Лукашенко назвав його вартість - близько 100 млн доларів.

У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування 08

Олександр Лукашенко відвідує Киргизстан. 2016 рік

До цього він користувався Boeing 737-8EV, його вартість також становить близько 100 млн доларів. Раніше Лукашенко літав на Ту-154М, який виставили на аукціон за 2 мільйони доларів.

У 2020 році з'явилася інформація про те, що в аеропорту є діловий реактивний літак "Гольфстрім G550", пофарбований у колір державного прапора Білорусі і з бортовим номером, який вказує, що на ньому може літати Лукашенко. Коштує такий літак близько 60 млн доларів. Тоді пресслужба Лукашенка заперечувала, що літак належить президенту Білорусі.

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До дорогих аксесуарів Лукашенко також небайдужий. У вересні 2009 року журналістам вдалося сфотографувати годинник на руці Олександра Лукашенка. Це Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус годинника виконано з 18-каратного жовтого золота, а ремінець - зі шкіри алігатора. Коштує такий аксесуар близько 20 000 євро.

У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування 09

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Топ коментарі
+18
Проти ***** він ніщеброд..
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14.02.2021 12:01
+12
Это тебе в Румынии видно мнение большинсва белорусов?
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14.02.2021 12:06
+10
На картошке заработал У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование - Цензор.НЕТ 5259
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14.02.2021 12:04
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Сторінка 2 з 2
Резиденций не 7, а 18. Управлению делами президента - а конкретно семейству таракана принадлежат более 200 предприятий и фирм. Таможня, граница - то есть контрабандой и конфискациями занимается старший сынок, лотереи, рестораны, недвижимость - это контролирует средний. Вся страна - это личная вотчина этого шизанутого и его семейства.
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14.02.2021 17:59 Відповісти
На ТУ-154М,один польский политик,встретился с березой,после этого и приняли решение заменить.Что касается,,резиденций Лукашенко,,то в них впихнули все,что принадлежит государству,в т.ч.Дворец Независимости.Кста,золотого унитаза еще не нашли? У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування - Цензор.НЕТ 2515
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14.02.2021 19:18 Відповісти
После столкновения с берёзой на обломках Ту-154 Качиньского нашли следы взрывчатки.
Иди целуй омоновский сапог, букет не забудь.
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14.02.2021 19:23 Відповісти
У твоего колхозного фюрера золотой унитаз как раз в этом Боинге за сто миллионов, был ниязовский, стал лукашенковский. Лижи активнее лукабот.
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15.02.2021 17:52 Відповісти
У калхозенфюрера 7 резиденцій у білорасейському федеральному окрузі расєйської **********?))) це у кожному районі по резиденції?))))
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14.02.2021 20:11 Відповісти
а вы хотите, чтобы у президента страны была только одна лошадь? какой-то идиотизм журнашлюх, не знающих о чем писать...
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15.02.2021 07:16 Відповісти
Да. А с каких денег у него должны быть такие вещи, если официальная зарплата президента не позволит их купить? Он сразу пришел во власть, а должность президента не предусматривает управление бизнесом на время правления. На лицо коррупция. Нравится коррупция у чиновников? Живи дальше в коррумпированной стране.
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15.02.2021 09:27 Відповісти
Та нічого в нього нема, він бідний, як Сталін, тільки пінжак і чоботи.
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15.02.2021 14:46 Відповісти
Ніх.., у колгоспного фюрера руки загребущі.
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15.02.2021 18:41 Відповісти
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