Посольство США запускає проєкт допомоги з розвитку окремого підрозділу для охорони ВАКС
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Посольство США в Україні готове сприяти розвитку окремого підрозділу Служби судової охорони, який зосереджуватиме роботу на охороні Вищого антикорупційного суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Посольство США підтримує розвиток охорони Вищого антикорупційного суду (окремого підрозділу Служби судової охорони). 9 лютого керівник відділу посольства США з правоохоронних питань Сара Лангенкамп взяла участь в офіційному запуску американського проєкту допомоги, який буде зосереджений на навчанні, оснащенні та консультуванні представників окремого підрозділу охорони ВАКС для того, щоб цей підрозділ гарантував ефективну безпеку для суддів, судових органів і учасників судових засідань", - підкреслюється в повідомленні посольства.
Також зазначається, що в межах цього проєкту з розбудови потенціалу боротьби з корупцією відділ посольства США з правоохоронних питань передав чотири поліграфи для експертів служби, які пройшли підготовку для роботи з ними.
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...
Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...
А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"
Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...
Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!
Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!
Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!
Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям.
https://tsn.ua/svit/ilon-mask-dvoma-movami-zaprosiv-putina-pospilkuvatisya-v-socmerezhi-clubhouse-1725871.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=TCH_channel
Не, ну они точно долбанутые на всю голову...
Территория проклята. Надо все сносить бульдозером и строить заново.