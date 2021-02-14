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Посольство США запускає проєкт допомоги з розвитку окремого підрозділу для охорони ВАКС

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Посольство США запускає проєкт допомоги з розвитку окремого підрозділу для охорони ВАКС

Посольство США в Україні готове сприяти розвитку окремого підрозділу Служби судової охорони, який зосереджуватиме роботу на охороні Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Посольство США підтримує розвиток охорони Вищого антикорупційного суду (окремого підрозділу Служби судової охорони). 9 лютого керівник відділу посольства США з правоохоронних питань Сара Лангенкамп взяла участь в офіційному запуску американського проєкту допомоги, який буде зосереджений на навчанні, оснащенні та консультуванні представників окремого підрозділу охорони ВАКС для того, щоб цей підрозділ гарантував ефективну безпеку для суддів, судових органів і учасників судових засідань", - підкреслюється в повідомленні посольства.

Також зазначається, що в межах цього проєкту з розбудови потенціалу боротьби з корупцією відділ посольства США з правоохоронних питань передав чотири поліграфи для експертів служби, які пройшли підготовку для роботи з ними.

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Посольство США запускає проєкт допомоги з розвитку окремого підрозділу для охорони ВАКС 01
Посольство США запускає проєкт допомоги з розвитку окремого підрозділу для охорони ВАКС 02
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Топ коментарі
+11
Краще США чим ваш *****.
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14.02.2021 12:28
+8
Появится еще один независимый суд, да еще под охраной США. Диктатор Зеленский совсем с ума сойдет.
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14.02.2021 12:10
+6
Почни зі свого ***** ,а ми якось обійдемося без порад.
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14.02.2021 12:29
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Где обещанный холодильник? Посольство США запускает проект помощи по развитию отдельного подразделения для охраны ВАКС - Цензор.НЕТ 3843
Посольство США запускает проект помощи по развитию отдельного подразделения для охраны ВАКС - Цензор.НЕТ 1179
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14.02.2021 12:09 Відповісти
Появится еще один независимый суд, да еще под охраной США. Диктатор Зеленский совсем с ума сойдет.
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14.02.2021 12:10 Відповісти
В Україні слід поставити три військові американські, чи НАТівські бази (одну - наземних сил, другу - морських, третю - космічну) і тоді раптово Путін "скисне" ... Та й всьому світу легше стане дихати.

Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...

Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...

А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"

Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...

Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!

Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!

Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!

Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям.
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14.02.2021 14:14 Відповісти
Американские морпехи охранять будут?
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14.02.2021 12:10 Відповісти
Українці самі мают обрати до чиїх порад дослухатись,євроінтеграторів чи, як зазвичай, кремлівських !!!)))
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14.02.2021 12:16 Відповісти
Бедные американцы. Как же тяжело им в этой стране...- Нам же делать благополучие.От которого всеми силами отбивается наше руководство.
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14.02.2021 12:12 Відповісти
А зелі це потрібно? Якщо суду буде дійсно боротися з корупцією все закінчиться так само, як з конституційним - суддів просто не будуть пускати на роботу.
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14.02.2021 12:14 Відповісти
Здесь будут Еще как, даже красную дорожку клоун выстелит...
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14.02.2021 12:23 Відповісти
Щоб не сталося,як з КСУ,коли суддів на робоче місце не пускають.
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14.02.2021 12:16 Відповісти
Після тих рішень що вони наприймали їх робоче місце повинно бути на зоні суворого режиму довічно з конфіскацією майна. Посольство США запускает проект помощи по развитию отдельного подразделения для охраны ВАКС - Цензор.НЕТ 4788
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14.02.2021 12:26 Відповісти
И в это же самое время Илон Маск приглашает муйло пообщаться с ним в новой соцсети Clubhouse:

https://tsn.ua/svit/ilon-mask-dvoma-movami-zaprosiv-putina-pospilkuvatisya-v-socmerezhi-clubhouse-1725871.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=TCH_channel

Не, ну они точно долбанутые на всю голову...
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14.02.2021 12:17 Відповісти
Вы плохо понимаете Маска.Маск будет учить маразматика кремлёвского ,как на батуте починить МКС.Я это так понимаю.
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14.02.2021 12:22 Відповісти
Ментальность наша несовместима с порядочностью.Пока.Где деньги-там и алчность.С помощью алчности покупают телеканалы и промывают мозги лохторату.Поэтому и диссонанс между телевизором и реальной жизнью.Первоклашек надо переводить на латиницу, иначе алчную суть рабов не победить.
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14.02.2021 12:20 Відповісти
Антикоррупционный суд переходит в ведомство США. Украинскую власть окончательно берут под контроль.
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14.02.2021 12:21 Відповісти
Надеюсь что США введут в Украине прямое правление. Иначе - из-за ватно-совковых недоумков ещё 15-20 лет гниения, коррупции, нищеты и прочих атрибутов русского мира.
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14.02.2021 12:24 Відповісти
и это правильно. будет здорово, чтобы и беню взяли американцы под контроль. Надолго, лучше навсегда. Клоуна, видимо, не тронут. Но при выполнении условий. Если нет...ну на нет и клоуна нет.
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14.02.2021 12:25 Відповісти
Краще США чим ваш *****.
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14.02.2021 12:28 Відповісти
Ответ достойный Африканских народов, но не гордой, независимой, не банановой страны
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14.02.2021 12:58 Відповісти
З банана вєщаєш пацак?
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14.02.2021 13:01 Відповісти
Та скоріш би він перейшов під контроль США, як і всі інши суди. От що-що, а судебну систему американці у себе побудували гарну та збалансовану.
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14.02.2021 14:48 Відповісти
Американская судебная система держится на людях, как и всякая другая. Никакой контроль не поможет если люди сами не изменятся.
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14.02.2021 15:14 Відповісти
А в Україні проживають не люди? Скажемо так, зійшлись зорі і американці опинилися попереду планети всій. Ще американці допомогли Японії, Німеччині і Ізраїлю, сподіваємося і нам українцям допоможуть - побороти корупцію і перемогти російського ворога.
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14.02.2021 17:33 Відповісти
США наивные, думают что это поможет побороть коррупцию в Украине. Да судьи этого Антикоррупцонного суда, если они не завезены с Америки, 100% будут махровыми коррупционерами. Других судей в Украине просто не существует.

Территория проклята. Надо все сносить бульдозером и строить заново.
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14.02.2021 12:21 Відповісти
Почни зі свого ***** ,а ми якось обійдемося без порад.
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14.02.2021 12:29 Відповісти
Спасибо Америка!!
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14.02.2021 12:27 Відповісти
Dobre !
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14.02.2021 13:28 Відповісти
Одна надежда на Байдена только и осталась.
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15.02.2021 02:11 Відповісти
 
 