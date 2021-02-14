Посольство США запускає проєкт допомоги з розвитку окремого підрозділу для охорони ВАКС

Посольство США в Україні готове сприяти розвитку окремого підрозділу Служби судової охорони, який зосереджуватиме роботу на охороні Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Посольство США підтримує розвиток охорони Вищого антикорупційного суду (окремого підрозділу Служби судової охорони). 9 лютого керівник відділу посольства США з правоохоронних питань Сара Лангенкамп взяла участь в офіційному запуску американського проєкту допомоги, який буде зосереджений на навчанні, оснащенні та консультуванні представників окремого підрозділу охорони ВАКС для того, щоб цей підрозділ гарантував ефективну безпеку для суддів, судових органів і учасників судових засідань", - підкреслюється в повідомленні посольства.

Також зазначається, що в межах цього проєкту з розбудови потенціалу боротьби з корупцією відділ посольства США з правоохоронних питань передав чотири поліграфи для експертів служби, які пройшли підготовку для роботи з ними.

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